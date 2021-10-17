Запрещённое искусство: 6 картин, которые в разное время становились жертвами цензуры

Цензура на искусство действовала не только в советское время. Во времена царской России под запрет попадали произведения довольно известных художников. Поводом для отказа в демонстрации произведения искусства могло послужить просто правдивое изображение событий или, напротив, неординарная их трактовка. Иногда бывает трудно поверить в то, что под действие цензуры попадали настоящие шедевры изобразительного искусства.
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин, 1885
«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Илья Репин, 1885. / Фото: www.pinimg.com
Идея написания исторической картины зародилась у художника в 1881 году под впечатлением от двух событий: убийства Александра II и прослушанной музыки Римского-Корсакова «Месть». Ещё через два года художник увидел корриду в Испании и был совершенно обескуражен видом крови.
Тогда и была начата непосредственная работа над самой картиной, которая была закончена через 4 года. Картина была по достоинству оценена критиками и художниками, а вот у царя Александра III, напротив, вызвала такое недовольство, что он тут же запретил её кому-либо показывать. В течение трёх месяцев художник Алексей Боголюбов добивался снятия запрета. В конце концов, произведение Ильи Репина допустили к выставкам.
«Корабль помощи» и «Раздача продовольствия», Иван Айвазовский, 1892
«Раздача продовольствия», Иван Айвазовский, 1892. / Фото: www.art-catalog.ru
Две картины Ивана Айвазовского не слишком стремятся показывать и сегодня, не пользовались благосклонностью правителей они и в царской России. Во время голода 1892-1893 годов в Поволжье и на Юге России помощь простым людям пытались оказывать такие же простые американцы.
«Корабль помощи», Иван Айвазовский, 1892. / Фото: www.regnum.ru
Они собрали продовольствие и на пяти судах отправили его в Россию. Нельзя сказать, что руководство страны приветствовало сбор помощи для России, однако запретить своим гражданам совершать добрые поступки они точно не могли. Именно это событие легло в основу сюжета двух картин известного мариниста, которые и были запрещены в России. Особенное недовольство императора вызывала «Раздача продовольствия», где крестьянин на телеге с продуктами размахивает американским флагом. В результате Айвазовский подарил их вашингтонской галерее.
«Что есть истина?», Николай Ге, 1890
«Что есть истина?», Николай Ге, 1890. / Фото: www.volh.in
Картина Николая Ге, изображающая Понтия Пилата и Иисуса Христа, вызвала возмущение и запрет к показу со стороны Священного Синода. Всё дело в игре света и стереотипах мышления. Вопреки традиции, в лучах солнечного света художник изобразил не Иисуса, а Понтия Пилата. При этом Иисус выглядит очень измученным и маленьким по сравнению с Пилатом. Некоторые коллеги Николая Ге восприняли картину критически. Меценат Третьяков поначалу отказался приобретать её для своей галереи, однако позже изменил своё решение под влиянием Льва Толстого.
«Погром», Василий Сильверстов, 1934
«Погром», Василий Сильверстов, 1934. / Фото: www.livejournal.com
Множество картин украинских художников, в том числе и полотно Василия Сильвестрова «Погром», в первой половине ХХ века попало не просто под запрет, а могло быть уничтожено. Вплоть до 1937 года картины собирались лишь для того, чтобы их просто сжечь. И здесь уже речь не шла о мастерстве художника или спорности сюжета. Основной проблемой становилась сама личность художника. Многие авторы были репрессированы, одни отправились в лагеря, другие были расстреляны.
«Мистерия XX века», Илья Глазунов
Фрагмент полотна «Мистерия XX века», Илья Глазунов. / Фото: www.glazunov-gallery.ru
Предполагалось, что полотно кисти Ильи Глазунова станет главным экспонатом выставки Союза художников. Однако вместо торжественного открытия выставки разразился самый настоящий скандал. Комиссия, представлявшая собой ни что иное, как орган цензуры, потребовала немедленно убрать картину с выставки.
Однако художник пошёл на принцип и категорически отказался выполнять указания цензоров. К счастью, его авторитет у то время был уже настолько высок, что Глазунова не сослали в лагеря, а лишь велели ехать в отдалённые уголки Советского Союза и рисовать портреты передовиков производства, строителей БАМа, рабочих и колхозников. Несмотря на то, что картину запретили, самому художнику даже не отказали в зарубежных командировках. Именно этим воспользовался Илья Глазунов и вывез картину в Германию.
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