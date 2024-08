Домашний офис на заднем дворе, вдохновленный дизайном космической капсулы

Workstation Cabin имеет скульптурный вид, напоминающий инопланетный космический корабль или капсулу. | Фото: teenyabode.com.

Проект причудливой модели Workstation Cabin разработала венгерская творческая студия Hello Wood.

Версия крошечного дома Workstation Cabin задумывалась как офисное пространство или конференц-зал. | Фото: shedworking.co.uk.

Органическая форма легко вписывается в живописный ландшафт (Workstation Cabin). | Фото: in.pinterest.com.

Большие окна впускают много солнечного света и открывают вид на сад (Workstation Cabin).

Геометрический силуэт и деревянный фасад легко дополнят как любое архитектурное строение, так и природный ландшафт (Workstation Cabin). | Фото: shedworking.co.uk.

Основная модель Workstation Cabin имеет каркасную конструкцию, собранную на производстве из деревянных сэндвич-панелей. | Фото: teenyabode.com.

Домашний офис облицован атмосферостойкой древесиной (Workstation Cabin).

Большая стеклянная дверь – находка для крошечного офисного пространства (Workstation Cabin).

Расширяющаяся структура садового домика, позволяет добавить объем внутреннему пространству (Workstation Cabin). | Фото: teenyabode.com.

Workstation Cabin можно использовать не только в качестве домашнего офиса.

Если убрать стол, то офис можно превратить в лаундж-зону или спальню (Workstation Cabin). | Фото: buildernews.in.th.

Workstation Cabin может стать прекрасным гостевым домиком, мастерской или студией. | Фото: buildernews.in.th.

Когда работать надоест, можно устроить перерыв или встречу друзей на свежем воздухе (Workstation Cabin).

С каждым днем все больше людей предпочитают работать из дома, и несмотря на то , что во многих странах давно сняты ограничения, связанные с пандемией, сохраняется тенденция к гибкому рабочему графику. Это приводит к возрастающему спросу на строительство или приобретение домашних офисов или просто личного пространства, изолированного от основного места жительства.Поскольку спрос порождает предложение, венгерская архитектурная студия Hello Wood внесла свой вклад, разработав оригинальную структуру в виде космической капсулы, которую можно пристроить в саду, на небольшой лужайке и даже на плоской крыше.Еще пять лет назад многие могли лишь метать о том, чтобы услышать от работодателя:. Нет, это не предложение уволиться, а просто адаптация рабочего графика к домашним условиям. К такому эксперименту большинство фирм подтолкнула самоизоляция, вынудившая миллионы людей оставаться дома. Как показала практика, во многих случаях сотрудники способны выполнять свою работу из дома также качественно, как и из офиса, а порой даже креативней и лучше.А все потому, что для большинства не требовалось рано вставать, тратить кучу времени на то, чтобы в переполненном общественном транспорте или в пробках на своем авто добираться до места работы. Хотя, когда ограничения были сняты, многие поняли, что мечта работать из дома разбивается о быт. Как оказалось, многие процессы невозможно выполнять из-за постоянных отвлекающих факторов (домочадцы, домашние животные, почтальон и т. д.), выбивающих из рабочего ритма.Чтобы этого избежать, многие сотрудники на «удаленке» стали задумываться о приобретении или строительстве изолированных крошечных домиков, которые в любое время можно было бы перепрофилировать, когда надобность в домашнем офисе пропадет. На страницах Novate.ru можно увидеть массу интересных проектов, связанных с разделением жизненных пространств, но 15-гранный домик от венгерской дизайн-студии Hello Wood также заслуживает нашего внимания.История дизайн-студии Hello Wood начиналась в 2010 году. В тот период она выступала в качестве арт-лагеря для студентов архитектуры и дизайна, постепенно превращаясь в образовательную платформу, на базе которой была организована летняя школа, а затем и архитектурный фестиваль. Творческая же студия появилась в 2013 году, ее главным приоритетом стало проектирование и строительство нестандартных, временных общественных сооружений и уникальных объектов, которые бы стали как частным убежищем, так и местом для мозговых штурмов, переговоров, игровых площадок и т. д.Создание удивительной деревянной структуры под названием Workstation Cabin стало логическим продолжением дизайн-экспериментов, основанных на экологичности, устойчивости и натуральности. Небольшой домик, имеющий 15 граней, изначально задумывался как миниатюрный конференц-зал, в котором с комфортом должно было поместиться 6 собеседников или пара тройка офисных работников, работающих над одним проектом. Но это было до пандемии.После, их творение заинтересовало тех, кто был не прочь продолжать работать в домашних условиях лишь разграничив пространства. Тем более, что оригинальная конструкция могла бы украсить любой приусадебный участок или крышу коттеджа, а может многоэтажки, если получится получить разрешение у властей. Креативной команде понадобилось всего два месяца, чтобы адаптировать проект под нужды частных клиентов, упростить процесс производства, сделать домик площадью 8,5 кв. метров более экологичным и энергоэффективным.Workstation Cabin представляет собой каркасную конструкцию, состоящую из деревянных сэндвич-панелей и облицованную атмосферостойкой древесиной. В зависимости от пожеланий заказчика, садовые домики также могут быть построены с использованием композитных , алюминиевых или стальных панелей, которыми облицовывают наружную часть крошечных модулей. А, для того чтобы сделать помещение максимально светлым, не обошлось без щедрого остекления. Для этого некоторые из граней «космической капсулы» были полностью заменены энергоэффективными стеклопакетами, чтобы минимизировать расходы на обогрев или охлаждение внутреннего пространства в зависимости от времени годы и температуры за «бортом».Кстати, уникальная форма капсулы обеспечивает захватывающие ощущения — здесь нет традиционных стен и крыши, что придает ей особое ощущение. А вот расширения, предусмотренные в середине конструкции позволяют увеличить объем, даже несмотря на то, что структура в вершине сужается. Иллюзию простора поддерживает не только форма, наличие стеклянной двери, двух больших окон и потолочного светового люка увеличивает поток естественного света, что помогает избежать давящего или угнетающего чувства.Учитывая асимметричную форму и разные размеры граней, разработчики воспользовались возможностями цифрового проектирования с использованием САПР. А каждую деталь панелей, как для внутренней отделки, так и для водонепроницаемой оболочки вырезали с помощью станка с ЧПУ. Стоит отметить, что любая модель имеет невысокие ножки. Это дает возможность не заморачиваться на предварительном создании фундамента, бетонной площадки или опорной конструкции из свай. Учитывая, что каждая модель собирается в заводских условиях, а затем доставляется в полностью собранном виде на нужную площадку на грузовике, неудивительно, что домашний офис буквально за считанные часы становится пригодным для использования.Немного видоизменилась и организация внутреннего пространства. Разработчики просчитали, что если в Workstation Cabin установить стол-трансформер, то на полу можно разместить двуспальный матрас, превращая домик в многоцелевое пространство. По этой причине, единственным стационарным предметом стала лавка, используемая вместо дополнительного рабочего стула или места для отдыха, общения, чтения.В 15-гранном домашнем офисе, который выглядит так, будто только прилетел из космоса и приземлился на зеленой лужайке заднего двора частного дома, имеется и открытая «терраса», образованная двумя шестиугольными платформами . Находится она рядом с небольшой лестницей, которая ведет к входу в домик. Своеобразную террасу можно использовать для отдыха на свежем воздухе, особенно если он установлен в саду или в природной зоне. Кстати сказать, и масштабное остекление, и терраса призваны приблизить к природе, стирая грани между внешним миром и внутренним пространством, пусть даже оно и используется только для работы.