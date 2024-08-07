Домашний офис на заднем дворе, вдохновленный дизайном космической капсулы

Workstation Cabin имеет скульптурный вид, напоминающий инопланетный космический корабль или капсулу. | Фото: teenyabode.com.

Проект причудливой модели Workstation Cabin разработала венгерская творческая студия Hello Wood.

Версия крошечного дома Workstation Cabin задумывалась как офисное пространство или конференц-зал. | Фото: shedworking.co.uk.

Органическая форма легко вписывается в живописный ландшафт (Workstation Cabin). | Фото: in.pinterest.com.

Большие окна впускают много солнечного света и открывают вид на сад (Workstation Cabin).

Геометрический силуэт и деревянный фасад легко дополнят как любое архитектурное строение, так и природный ландшафт (Workstation Cabin). | Фото: shedworking.co.uk.

Основная модель Workstation Cabin имеет каркасную конструкцию, собранную на производстве из деревянных сэндвич-панелей. | Фото: teenyabode.com.

Домашний офис облицован атмосферостойкой древесиной (Workstation Cabin).

Большая стеклянная дверь – находка для крошечного офисного пространства (Workstation Cabin).

Расширяющаяся структура садового домика, позволяет добавить объем внутреннему пространству (Workstation Cabin). | Фото: teenyabode.com.

Workstation Cabin можно использовать не только в качестве домашнего офиса.

Если убрать стол, то офис можно превратить в лаундж-зону или спальню (Workstation Cabin). | Фото: buildernews.in.th.

Workstation Cabin может стать прекрасным гостевым домиком, мастерской или студией. | Фото: buildernews.in.th.

Когда работать надоест, можно устроить перерыв или встречу друзей на свежем воздухе (Workstation Cabin).