Открытия, доказавшие, что будущее уже здесь

Последнее десятилетие стало удивительным с точки зрения научного прогресса, ведь мы достигли невероятных успехов в таких областях, как бионика, космические исследования и, наконец, подтверждение того, о чем говорил Эйнштейн. Тем не менее 2020 год все еще далек от образа будущего, с которым выросло большинство из нас.

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