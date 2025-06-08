Открытия, доказавшие, что будущее уже здесь

Последнее десятилетие стало удивительным с точки зрения научного прогресса, ведь мы достигли невероятных успехов в таких областях, как бионика, космические исследования и, наконец, подтверждение того, о чем говорил Эйнштейн. Тем не менее 2020 год все еще далек от образа будущего, с которым выросло большинство из нас., таких как летающие автомобили, похоже, продвигается очень медленно. Одна из причин заключается в том, что «придуманные» технологии, которые мы жаждем увидеть, такие как, например, летающие автомобили, почти всегда неэффективны, и поэтому они не нужны. В действительности новаторские и футуристические технологии развиваются, но мы не слышим о них, поскольку они не звучат так круто. Чтобы напомнить всем, какой мощной может быть наука, вот 8 недавних прорывов, которые доказывают, что мы уже живем в будущем.
8. ИИ доктора
Фото: listverse.com
Медицина – это одна из тех областей, которые, по нашему мнению, никогда не станут полностью автоматизированными, поскольку всегда будет нужен человеческий мозг, чтобы диагностировать широкий спектр неприятностей, происходящих с телом. Этот аргумент определенно логичен, но только в том случае, если мы предположим, что роботы, которые заменят настоящих врачей, не смогут учиться на своем опыте. Благодаря обучению и искусственному интеллекту, знания роботов-врачей на местах уже соответствуют (а в некоторых случаях и превосходят) объем наших медицинских знаний.
7. Возвращение мертвых к жизни
Фото: listverse.com Сколько мы себя помним, воскрешение мертвых всегда было частью популярной литературы. Это отражает фундаментальное желание человечества – во что бы то ни стало освободиться от оков смерти, даже если это желание часто предстает в лице чудовищ, таких как монстры и зомби Франкенштейн. Хотя мы знаем, что когда-нибудь сможем обратить смерть вспять, никто не ожидает, что этот день наступит в ближайшее время. Однако, согласно недавнему исследованию, мы не только близки к тому, чтобы обратить смерть вспять, но, возможно, уже научились это делать. Несколько исследователей из Йельской медицинской школы (Yale School Of Medicine) смогли успешно реанимировать мозг 32 свиней после того, как их объявили мертвыми. Они собрали все мозги вместе в мега-структуру под названием BrainEx и ввели раствор, имитирующий естественный кровоток тела. К их удивлению (и, возможно, ужасу) этот мозг начал функционировать нормально. Некоторые из них даже начали реагировать на препараты точно так же, как нормальный, живой мозг животного.
6. Ядерный синтез
Фото: listverse.com Большинство из нас считает атомный распад более мощной реакцией, чем ядерный синтез, и это тоже имеет смысл. Для непрофессионала то, что расщепляется на части, должно высвобождать больше энергии, чем то, что собирается в единое целое, независимо от того, что говорит наука. На самом деле ядерный синтез не просто гораздо, гораздо мощнее, он также является основным источником энергии для нашего Солнца (и всех других звезд). Это также гораздо более чистый источник энергии, хотя и гораздо более труднодоступный. Несмотря на все наши усилия повторить эту реакцию для удовлетворения наших постоянно растущих энергетических потребностей на Земле, она оставалось лишь далекой мечтой ученых. Хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем мы сможем по-настоящему заменить Солнце источником энергии собственного производства, недавнее исследование, проведенное в Китае, доказало, что условия, необходимые для ядерного синтеза на Солнце, могут быть воссозданы на Земле. Во время работы на экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем реакторе Tokamak (EAST) в Хэфэе (Hefei), Китай, команде ученых удалось с помощью ядерного синтеза смоделировать искусственное Солнце. Они смогли достичь температуры более 100 миллионов градусов Цельсия, что было достаточно для перехода в состояние плазмы. Таким образом несколько ученых из Китая только что нашли способ воссоздать Солнце на Земле.
5. Выявление болезни Паркинсона по голосу
Фото: listverse.com Болезнь Паркинсона возникает из-за ряда серьезных расстройств, которые мы не совсем понимаем (еще одна подобная ей болезнь - это болезнь Альцгеймера). Заболевание не вызвано внешними факторами, а является дегенеративным расстройством центральной нервной системы, хотя это почти все, что мы знаем о нем. Мы до сих пор не знаем точно, что вызывает болезнь, и является ли она болезнью, как мы ее понимаем, или чем-то иным, типа прионной болезни мозга. Более того, обнаружить это заболевание всегда было так же трудно, как и понять, поскольку симптомы проявляются медленно и в течение длительного периода времени. Есть много споров о том, каковы эти симптомы, поскольку у пациентов нет четких биологических маркеров. Хотя мы далеки от того, чтобы выяснить причины и искоренить болезнь Паркинсона, благодаря недавним исследованиям, теперь мы можем обнаружить ее гораздо раньше. В ходе первого такого клинического исследования исследователи из трех университетов разработали метод выявления болезни Паркинсона с помощью одних только образцов голоса. На самом деле метод еще не доступен для медицинского использования, но их система смогла обнаружить болезнь Паркинсона с точностью 87%. Поскольку метод основан на дальнейшем машинном обучении, он будет становиться только лучше.
4. Роботы, которые могут выполнять приказы
Фото: listverse.com Если вдуматься, роботы вряд ли оказали какое-либо влияние на современную жизнь. Конечно, роботы в сочетании с другими технологиями, такими как ВР и ИИ, определенно сыграют большую роль в будущем, хотя сами по себе они не особенно полезны. Несмотря на то, что роботы существуют уже несколько десятилетий, вряд ли они являются частью повседневной жизни, как предсказывали фантастические произведения двадцатого века. Одна из главных причин этого - их неспособность понять то, что мы говорим. Роботы все еще не являются распространенными, потому что у них нет когнитивных навыков, необходимых для обработки наших инструкций в реальном времени. Хотя мы разработали роботов, которые могут делать обратные сальто и бегать так же быстро, как человек, невероятно трудно закодировать их так, чтобы они могли понимать любые отданные нами инструкции. Хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем роботы смогут понимать и говорить, как настоящий человек, в последнее время мы добились беспрецедентного прогресса в развитии их когнитивных способностей. Армия США недавно разработала программное обеспечение, с помощью которого можно запрограммировать полевых роботов так, чтобы они понимали устные инструкции, выполняли их и отчитывались без необходимости какого-либо надзора. Они также будут оснащены программой, позволяющей дальнейшее машинное обучение, что позволит роботов учиться на своих ошибках и становиться лучше в выполнении поставленных задач.
3. Квантовая запутанность
Фото: listverse.com Квантовая запутанность - одно из самых важных и загадочных явлений в квантовой физике. Это теория о том, что пара квантовых частиц всегда будет влиять друг на друга независимо от расстояния или типа активных сил между ними, которая также рассматривалась как решение всех проблем, начиная с движения со сверхзвуковой скоростью и квантовых сетей. Хотя в прошлом все это предлагалось лишь в теории, а также наблюдалось в небольших масштабах, было непонятно, возможно ли это в более крупных масштабах. Так продолжалось до тех пор, пока группа китайских ученых впервые в истории не излучила спутанные пары фотонов на расстояние более 1200 км. Проще говоря, они доказали, что состояние частицы может изменяться в зависимости от другой частицы, находящейся за тысячи километров от нее, независимо от любого другого фактора. Как и следовало ожидать, это открытие может быть использовано в самых разных областях. Китай находится на пути к квантовой сети, которая была бы намного быстрее и безопаснее, чем все, что мы имеем. Это также позволяет сделать другие прорывы, которые ранее считались невозможными, например, осуществлять связь со скоростью, превосходящую скорость света.
2. Eye Tribe
Возможность управлять компьютером с помощью только ваших глаз звучит как нечто футуристическое (и довольно удивительное), хотя никто не прилагал особых усилий, чтобы воплотить эту идею в реальность. Если бы такая возможность появилась, она была бы использована в самых разных областях, особенно там, где задействованы инвалиды. Это кардинально изменило бы способ нашего взаимодействия с устройствами. Хотя правда состоит в том, что сейчас не существует такого рода технологии, она существовала в течение короткого промежутка времени. Eye Tribe был недолговечным стартапом, который (согласно их видео) создал прототип устройства, позволявшего управлять любым экраном только глазами. Конечно, ваши возможности при этом были весьма ограничены, поскольку это был не столько готовый продукт, сколько прототип, который можно было бы достраивать. Зато возможности технологии были просто безграничными, и, действительно, это было нечто из книги фантастики. К сожалению, компания прекратила деятельность, и ее купила компания Facebook Oculus.
1. Преобразование сигналов мозга в аудио и видео формат
Фото: listverse.com Если бы вы сказали человеку из девятнадцатого века, что примерно через двести лет у нас будет возможность читать мысли других людей, он, вероятно, посмеялся бы над вами. Ситуация пока не сильно изменилась, и такая возможность выглядит футуристически нереалистичной, поэтому даже в научной фантастике подобное можно встретить нечасто. С научной точки зрения, нет никакого способа узнать, что думает кто-то другой, по той простой причине, что мысли - это не что иное, как электрические волны, которые мозг может расшифровать. А также нечто очень личное. Если судить по недавним исследованиям на эту тему, то мы уже в значительной степени обладаем способностью читать мысли людей. Недавно команда нейроинженеров из Колумбийского университета (Columbia University) создала систему для преобразования сигналов мозга в слышимую речь, и она удивительно точна. Другие исследования доказали, что сигналы мозга можно превращать в образы, такую возможность мы и предположить не могли.
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