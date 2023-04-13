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10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

Среди множества книг научно-популярной направленности особенно выделяются те, что написаны необычно, а исследования, проводимые авторами, могут касаться не только науки, но и помогать человеку решать насущные проблемы и давать ответы на сложные вопросы о мироустройстве. В нашем сегодняшнем обзоре представлены лучшие научно-популярные книги последнего полувека по версии журнала The Guardian.

«Шестое вымирание. Неестественная история», Элизабет Колберт, 2014 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Шестое вымирание. Неестественная история», Элизабет Колберт. / Фото: www.lifehacker.ru


Автор книги, Элизабет Колберт, журналист The New Yorker, исследует возможность гибели человечества через призму критического снижения количества животных, таких как панамская золотая лягушка, суматранский носорог и чернолицая гавайская цветочница с острова Мауи, самая красивая птица в мире. Читатели этой книги вряд ли смогут избежать вывода о том, что человечество действительно находится на грани вымирания, при этом причиной катастрофы в этом случае является сам человек. И только он сам может остановить этот процесс.

«Год магического мышления», Джоан Дидион, 2005 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Год магического мышления», Джоан Дидион. / Фото: www.pinimg.com

 

Автор книги Джоан Дидион была редактором американского журнала «Vogue» в 1960-е годы, голливудский сценарист, писатель и признанная икона стиля. В своей книге Джоан Дидион, основываясь на своём опыте, учит читателя, как пережить потерю. Это сухое и опустошительное исследование собственного горя автора после внезапной кончины её супруга от сердечного приступа. Параллельно разворачивается вторая драма Джоан Дилион: срочная госпитализация её дочери Кинтаны, находившейся без сознания в отделении интенсивной терапии Северной больницы Бет Исраэль в то время, когда её отец умер. Спустя шесть лет автор написала книгу «Синие ночи» в память о Кинтане, скончавшейся через два года после смерти отца.

«NO LOGO. Люди против брендов», Наоми Кляйн, 1999 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«NO LOGO. Люди против брендов», Наоми Кляйн. / Фото: www.abebooks.com

 

Антибрендинговая Библия канадской журналистки Наоми Кляйн представляет собой её взгляд на проблему глобализации и современный экономический порядок. Автор проводит исследование механизма подчинения всей мировой экономики интересам узкой группы людей. Она анализирует рождение бренда, как корпоративного средства оживления массового маркетинга, и пытается найти аргументы в споре между корпоративным доминированием и личной идентичностью. И сама же признаётся в собственной наивности.

«Краткая история времени», Стивен Хокинг, 1988 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Краткая история времени», Стивен Хокинг. / Фото: www.novostiliteratury.ru

 

Это мощный отчёт физика-теоретика о происхождении Вселенной является настоящим шедевром научного исследования, которое повлияло на умы целого поколения. Наверное, только Стивен Хокинг мог столь кратко, понятно и увлекательно изложить историю времени.

«Битва за космос», Том Вулф, 1979 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Битва за космос», Том Вулф. / Фото: www.labirint.ru

 

Описание противостояния СССР и США в сфере освоения космоса стало настоящей сенсацией в момент выхода книги Тома Вулфа в печать в 1979 году. Фактически в книге соединились художественная и документальная литература, поданные через субъективное желание автора понять, что же заставляет человека отправляться в космос.

«Ориентализм», Эдвард В. Саид, 1978 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Ориентализм», Эдвард В. Саид. / Фото: www.jahon.shop

 

В работе американского литературоведа и интеллектуала предпринята попытка изучить суть западного взгляда на Восток. Эдвард В. Саид исследует историю восприятия Западом различий с Востоком и делает неутешительный вывод о том, что ориентализм – это стиль мышления и символ того, как европейские власти влияют на Восток.

«Репортажи», Майкл Герр, 1977 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Репортажи», Майкл Герр. / Фото: www.abebooks.com

 

Американская газета The New York Times назвала произведение Майкла Герра лучшей книгой о войне во Вьетнаме. Каждая строка «Репортажей» написана так, словно повествование каждую секунду может быть прервано обстрелом, а постоянная неумолимая опасность позволяет автору понять психологию тех, кто идёт в бой, сочувствуя и сопереживая тем, чья жизнь может прерваться каждую секунду.

«Эгоистичный ген», Ричард Докинз, 1976 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Эгоистичный ген», Ричард Докинз. / Фото: www.livejournal.com

 

Английский этолог и эволюционный биолог пытается не только представить читателю обновлённую теорию эволюции, но ещё найти ответ на вопрос, что такое человек и для чего он существует. Ричард Докинз собирает воедино разрозненные мысли о природе естественного отбора и пытается показать, по его собственным словам, «взгляд генов на эволюцию».

«Пробуждения», Оливер Сакс, 1973 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Пробуждения», Оливер Сакс. / Фото: www.labirint.ru

 

Американский невролог в своей книге описывает собственный весьма необычный опыт по пробуждению пациентов, которые страдали от летаргического энцефалита и впали в летаргический сон. Эпидемия этого заболевания действительно наблюдалась в 1918-1920 годах, а спустя несколько десятков лет, благодаря появлению нового лекарственного препарата, снова возродились к жизни. Однако истории их пробуждений трудно было назвать счастливыми.

«Двойная спираль», Джеймс Уотсон, 1968 год


10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

«Двойная спираль», Джеймс Уотсон. / Фото: www.livejournal.com

 

Автору книги было всего 24 года, когда в сотрудничестве с Френсисом Криком он расшифровал структуру ДНК. В своей книге Джеймс Уотсон описывает, как происходило важнейшее открытие, которое произвело настоящую революцию в биохимии.

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10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The Guardian

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10 лучших научно-популярных книг за последние полвека по версии журнала The GuardianПодписаться на мой Instagram
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