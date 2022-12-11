Первое огнестрельное оружие на Руси

Примерно в начале 1374 года огнестрельным оружием стали обзаводиться рыцари Тевтонского ордена. Чуть позже, к 1378 году аналогичные огнестрельные пищали появились в Венгрии, Литве и Богемии. Даже в Китае огнестрельным оружием стали активно пользоваться только в 1366 году, хотя первые упоминания простейших устройств (бамбуковое «огненное копье») относится еще к 1132 году. Ко второй половине XIV века огнестрельное оружие появилось и на Руси: можно сказать, что мы были одними из первых, понявших всю ценность этого оружия.









Появление на Руси

Распространение

Мощная сила

Западные мастера

Орудийный лафет

Порох и ядра

Оборона городов

Царь-пушка