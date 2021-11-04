6 странных ресторанов, в которые не решаются заходить даже самые отчаянные гурманы

Самые нестандартные рестораны мира.

1. Ресторан тишины

За разговоры выгоняют из заведения.

2. Ресторан для нудистов

Ресторан не для стеснительных.

3. Ресторан, в который «водили твою мамку»

Рай для школьника.

4. Ужин с мертвецами

И дедулю за одно можно проведать.

5. Ужин на краю

Высоко здесь, однако.

6. Ужин по записи

Ну, и кто решится столько ждать?