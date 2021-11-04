6 странных ресторанов, в которые не решаются заходить даже самые отчаянные гурманы

Самые нестандартные рестораны мира.
Если хочешь привлечь дополнительных клиентов, сделай хорошо или сделай что-нибудь уникальное. Однако, бывают такие случаи, когда и «хорошо» и «уникально» сделано не для привлечения как можно большего числа людей, а для привлечения только «самых отважных».
1. Ресторан тишины
За разговоры выгоняют из заведения.
В Гринпоинт, Бруклине можно посетить ресторан Николоса Наумана «Eat». В нем от каждого посетителя требуют соблюдения идеальной тишины. Именно это (тишина и молчание) и является главной особенностью заведения. Идея ресторана пришла к Науману после того, как несколько лет назад он посетил буддийский монастырь в Индии.
2. Ресторан для нудистов
Ресторан не для стеснительных.
Раз в месяц в одном из популярнейших ресторанов Манхеттена проходит до крайности необычный ужин. Посещают его исключительно те, кто придерживается идей нудизма. Как нетрудно догадаться, принимают пищу за столиками люди исключительно голыми. Придумал все это нудист-активист Джон Дж. Ордовер. Персонал ресторана, правда, остается в форме для соблюдения санитарных норм.
3. Ресторан, в который «водили твою мамку»
Рай для школьника.
В США есть целая сеть ресторанов под названием «Dick’s Last Resort». Ее основатель прогорел на своем первом ресторанном бизнесе, пытаясь создать очередное элитное заведение. Когда денег не стало, хозяин не упал духом и пошел от противного, решив сделать сеть заведений, где гостей бы всячески унижали, оскорбляли и бросали им салфетки в лицо. Удивительно, но «Dick’s Last Resort» пользуется необычайной популярностью!
4. Ужин с мертвецами
И дедулю за одно можно проведать.
Индийский бизнесмен Кришнан Кутти открыл свой ресторан «New Lucky» в Ахмадабаде прямо на месте старого кладбища. Этот факт он не только не скрывает, но и всячески подчеркивает. Ресторан буквально стоит на костях. Более того, внутри заведения торчат плиты захоронений. Интересно, приходят ли в «New Lucky» только покушать или заодно и почтить память усопших родственников?
5. Ужин на краю
Высоко здесь, однако.
Один из самых опасных ресторанов Китая под названием «Fangweng». Главной особенностью заведения является то, что первая его половина расположена в пещере, а вторая буквально висит на краю обрыва. Этот ресторан настоящий лабиринт, в котором нет никаких подсказок, куда идти.
6. Ужин по записи
Ну, и кто решится столько ждать?
В северной части Нью-Йорка в подвале частного дома работает ресторан Бэреля. Посетить его можно только по записи. Принимает ресторан не более 20 человек. В заведении подают лишь уникальные блюда, приготовленные из собственных продуктов. Если записаться прямо сейчас, то своей очереди придется ждать более 5 лет.
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