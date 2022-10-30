Когда красота не требует жертв

Мы живём в эпоху культа внешности: девяносто процентов контента онлайн ресурсов, телевидения и той печатной продукции, которая всё ещё издаётся, посвящено теме красоты.
Бьюти-блогеры соперничают в популярности со звёздами эстрады и кино, а тысячи секретов и миллион советов как быть/стать/оставаться привлекательной, зачастую противоречащих друг другу и здравому смыслу, порождают косметических маньяков, которые в поисках идеального средства приобретают тонны косметики.
И всё же, несмотря на обилие рекомендаций, самыми надежными источниками проверенных рецептов красоты становятся наши ближайшие друзья, родственники и коллеги. И вот десять советов, которые никогда не перестанут быть актуальными.
Будьте последовательны
Это не урок эффективной мотивации, а исключительно косметический совет: если вы пользуетесь сухой основой под макияж, то остальные средства также должны быть рассыпчатыми. Если же вы предпочитаете жидкую базу, то и тени, и румяна, и всё, что вы ещё захотите нанести, должно иметь кремовую основу. Суть в том, что смешивание жидкости с порошками – сложный технологический процесс, и для того, чтобы средства смотрелись естественно друг на друге, они должны быть однородными. Не верите? Попробуйте насыпать какао порошок в молоко и перемешать.
Нахмурьтесь, подводя брови
Чтобы не промахнуться и не нарисовать бровь на лбу, посмотрите на себя в зеркало сверху вниз и наморщите лоб, таким образом вы обнаружите начало бровной дуги и сможете прицельнее скорректировать выражение глаз.
Косметика может и должна быть мультифункциональной
Не ограничивайте себя рамками инструкций: нестандартное применение самых обычных средств позволяет творить чудеса и в корне преображать черты лица при макияже. Не будем скрывать, использование косметики не по назначению, поможет сэкономить не только деньги, но и место в дамской сумочке. Блеск для губ можно нанести на веки для эффекта мокрых глаз, для «глянца». Также можно использовать в качестве геля для бровей. Румяна можно использовать как тени, бронзер, как матовую помаду для губ. Тушью можно воспользоваться и для прорисовки бровей, и в качестве подводки для стрелок, возможно даже сделать smoky eyes.
Хайлайтер под консилер
Если вы не из тех дам, или месье, которые любят наносить тонны штукатурки, то вооружитесь следующим фокусом: нанесите хайлайтер под консилер, и убедитесь, что дефекты будут надёжно скрыты, а достоинства подчёркнуты.
Нельзя переусердствовать с растушёвкой
Одни упорно продолжают делать это пальцами, другие покупают модные и дорогущие кисти, некоторые удовлетворяются спонжами и размазывают по лицу то, что должно быть идеальной основой. Что именно предпочитаете вы – неважно, важно при растушевке средства не ленится и не торопиться, а добиваться идеального сглаживания границы между кожей с тоном и без него, чтобы не выглядеть как пятнистый ягуар. Также необходимо тщательно растушевать крем по контуру лица в сторону шеи, чтобы не бросалось в глаза, что голова у вас из другого комплекта.
Разница между порнографией и эротикой — в освещении
Выглядеть одинаково прекрасно можно утром и вечером, при искусственном освещение и естественном, нужно только учитывать законы физики, и не забывать, что косметика может выглядеть шикарно рано утром в ванной комнате, но имеет свойство терять всю привлекательность в полдень на улице. Идеальный свет для макияжа – дневной, и логично, что перед работой желательно краситься перед окном, только тогда можно увидеть все изъяны и правильно накраситься, так что не бойтесь быть ближе к свету.
Защищайте руки от воздействия солнца
Сравните кожу на лице и руках с кожей на ягодицах, которые практически всегда защищены от солнечных лучей. И где кожа в лучшем состоянии? Нанося многочисленные защитные и ухаживающие крема на лицо, мы иногда забываем про уход за кожей рук (разве что кремом на ночь иногда побалуем). А ведь они у нас самые беззащитные перед солнечными лучами. Поэтому с сегодняшнего дня возьмите за правило после нанесения солнцезащитного крема на лицо размазывать остатки на внешней стороне рук, чтобы сохранить молодость и красоту кожи.
Автозагар в труднодоступных местах
Для поклонников загорелой кожи и противников соляриев, встает вопрос об автозагаре. И чтобы не выглядело так, будто вы носите перчатки на пять тонов светлее кожи рук, когда моете руки после нанесения, то чуть влажными ладонями как бы стягивайте уже нанесенный автозагар на ладони.
Низкие температуры для быстрой сушки лака
Всем знакома ситуация, когда любимый алый оттенок не сохнет так быстро, как хотелось бы, а именно после нанесения лака возникает необходимость совершить важный звонок или поковыряться в зубах. В этом случае на помощь придёт уже набивший оскомину совет: опустите ногти в ледяную воду, и покрытие просохнет в разы быстрее, нежели естественным путём.
Мужские средства для бритья
Знаете ли вы, что мужской жиллет бреет ноги ничуть не хуже, а даже лучше, станков «созданных специально для женщин», а мужские бальзамы после бритья в большинстве своем содержат противовоспалительные и успокаивающие компоненты, что помогает быстро снять раздражение после этой процедуры? К тому же мужские средства для бритья и после бритья стоят почему-то гораздо дешевле, а справляются со своей работой лучше, поэтому стоит заглянуть к своему ненаглядному в косметичку: ножки будут гладкими, а семейный бюджет – целее.
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