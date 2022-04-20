Вторая жизнь герани

Герань — любимое многими неприхотливое и довольно живучее растение, к тому же цветущее. Однако зачастую с течением времени герани, как и другие растения, могут сильно вытянуться вверх, стремясь к свету.

И вместо красивого и пушистого куста вы получите высокую и нередко кривоватую палку с зеленью на конце. Однако и такому растению можно дать вторую жизнь, вернув ему его первоначальный пышный вид.







Все довольно просто: герань мы будем обрезать. Для этого вам потребуется острый нож, который перед использованием стоит обработать спиртом. Подготовив нож, отступаем от низа около 10-15 см вверх, то есть примерно 4-5 живых почек и обрезаем.







Обрабатывать чем-либо срез вовсе не обязательно, он самостоятельно подсохнет и зарубцуется. Зато само растение стоит подкормить комплексным, а еще лучше азотистым удобрением, стимулирующим зелень, ведь именно ее теперь и предстоит в первую очередь наращивать нашей герани.

После того, как вы срезали верхушку, у вас все еще остался ствол, который можно использовать для размножения. Оставляем от ствола примерно 10-15 см сверху и убираем все лишние листочки, а особенно почки, чтобы они не тянули на себя питание.







Черенок оставляем подсыхать в месте среза примерно на 6 часов до тех пор, пока листья не начнут слегка вянуть.

После чего делаем в подготовленном грунте углубление, в которое аккуратно опускаем черенок. Грунт увлажняем и питаем, например, все тем же фитоспорином.Вот и все, осталось дождаться результата. Для этого стоит убрать растения в «спокойное» место без жары, сквозняков и яркого света. И уже через пару месяцев вы получите вот такой пышный кустик.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как обрезать вытянувшуюся драцену, чтобы получить красивое растение.