Прекрасные заброшенные места Европы

Архитектурный фотограф Мэтт Эммет провел пять лет, путешествуя по Европе в поисках заброшенные зданий, замков и промышленных объектов.







Заброшенный подземный карьер в Уилтшире. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Заброшенное здание в лесу. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Подземное сооружение под Лондоном, относящееся к викторианской эпохе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Заброшенное помещение с ящиками в Италии хранит какие-то таинственные документы. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Заброшенные цеха завода. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Заброшенные каменные строения, построенные неким частным лицом 11 лет назад. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Разрушенный замок в Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Деревянные телеги на заброшенной текстильной фабрике на юго-западе Англии. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Руины заброшенного поместья в Северном Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Природа против резервуаров для токсичных отходов в Южном Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):







Головокружительный интерьер огромной градирни в Бельгии.

(Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):Интерьер заброшенной фермы в Люксембурге. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):Потрясающая заброшенная доменная печь в Бельгии. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):Заброшенный бельгийский дом. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):Заброшенный геодезический купол и прекрасная радиоантенна. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)