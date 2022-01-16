Прекрасные заброшенные места Европы

Архитектурный фотограф Мэтт Эммет провел пять лет, путешествуя по Европе в поисках заброшенные зданий, замков и промышленных объектов.
Заброшенный подземный карьер в Уилтшире. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Заброшенное здание в лесу. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Подземное сооружение под Лондоном, относящееся к викторианской эпохе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Заброшенное помещение с ящиками в Италии хранит какие-то таинственные документы. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Заброшенные цеха завода. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Заброшенные каменные строения, построенные неким частным лицом 11 лет назад. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Разрушенный замок в Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Деревянные телеги на заброшенной текстильной фабрике на юго-западе Англии. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Руины заброшенного поместья в Северном Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Природа против резервуаров для токсичных отходов в Южном Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Головокружительный интерьер огромной градирни в Бельгии.
Интерьер заброшенной фермы в Люксембурге. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Потрясающая заброшенная доменная печь в Бельгии. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Заброшенный бельгийский дом. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
Заброшенный геодезический купол и прекрасная радиоантенна. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):
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