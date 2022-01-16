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Прекрасные заброшенные места Европы

Архитектурный фотограф Мэтт Эммет провел пять лет, путешествуя по Европе в поисках заброшенные зданий, замков и промышленных объектов.

Прекрасные заброшенные места Европы

Заброшенный подземный карьер в Уилтшире. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Заброшенное здание в лесу. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Подземное сооружение под Лондоном, относящееся к викторианской эпохе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Заброшенное помещение с ящиками в Италии хранит какие-то таинственные документы. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Заброшенные цеха завода. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Заброшенные каменные строения, построенные неким частным лицом 11 лет назад. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Разрушенный замок в Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Деревянные телеги на заброшенной текстильной фабрике на юго-западе Англии. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Руины заброшенного поместья в Северном Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Природа против резервуаров для токсичных отходов в Южном Уэльсе. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Головокружительный интерьер огромной градирни в Бельгии.

(Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Интерьер заброшенной фермы в Люксембурге. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Потрясающая заброшенная доменная печь в Бельгии. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Заброшенный бельгийский дом. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

Заброшенный геодезический купол и прекрасная радиоантенна. (Фото Matt Emmett | Forgotten Heritage Photograph):

Прекрасные заброшенные места Европы

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