Удивительные женщины: Сара Бридлав – первая в Америке афроамериканка-миллионер

Сара Бридлав (известная, как Мадам Си Джей Уокер) была афроамериканским предпринимателем, филантропом, а также политическим и общественным деятелем. А ещё она – первая женщина в Америке, которая стала миллионером и одной из самых богатых афроамериканок, исключительно благодаря своим способностям и трудолюбию.











В семейном кругу.



Среди выдающихся личностей, особое место занимает Сара Бридлав – основатель компании CJ Walker Manufacturing Company, которая производила косметику и товары для ухода за волосами для чернокожих женщин. Сара была известна своей благотворительной деятельностью и социальной активностью. Она делала щедрые финансовые пожертвования многочисленным организациям и была покровителем искусств. Поместье Мадам Си Джей Уокер «Вилла Леваро» в Ирвингтон-он-Хадсоне (штат Нью-Йорк) стало местом социальных собраний для афро-американской общины. В 1927 году в Индианаполисе был открыт Театральный центр мадам Уокер. Оба эти места были внесены в Национальный регистр исторических мест.







Вилла Уокер Lewaro.



Сара Бридлав родилась 23 декабря 1867 года недалеко от городка Дельта в штате Луизиана в семье Оуэна и Минервы (Андерсон) Бридлав. Семья была большая: кроме Сары было еще пятеро детей (старшая сестра Лувения и четыре брата: Александр, Джеймс, Соломон и Оуэн-младший). Что интересно, Сара первым ребенком в семье, которая родилась после подписания Прокламации об освобождении рабов (ее братьям и сестре пришлось работать с родителями на плантации Берни).







Торговая марка Мадам Си Джей Уокер.



Мать Сары умерла (как сегодня принято считать) от холеры в 1872 году, а ее отец женился во второй раз, но умер через несколько лет. Оставшись сиротой в возрасте семи лет, Сара переехала в Виксбург, Миссисипи в возрасте десяти лет и работала в качестве домашней прислуги. До своего первого брака она жила со старшей сестрой Лувенией и сводным братом Джесси Пауэллом.







CJ Walker Manufacturing Company, Индианаполис, 1911 год.



В 1882 году, в возрасте четырнадцати лет, Сара вышла замуж за Мозеса Макуильямса. Все сочли этот ранний брак попыткой Сары избежать плохого обращения со стороны ее сводного брата, с которым она жила до того. 6 июня 1885 года у Сары и Мозеса родилась дочь, А’Лелия Уокер. Когда Мозес умер в 1887 году, Саре было двадцать лет, а дочери всего два года. Второй раз Сара вышла замуж в 1894 году, но бросила второго мужа, Джона Дэвиса, в 1903 году, а в 1905 году переехала в Денвер, штат Колорадо. В январе 1906 года Сара вышла замуж за Чарльза Джозефа Уокера, коммивояжера газетной рекламы из Миссури. Благодаря этому браку, она стала известна как мадам Си Джей Уокер. Пара развелась в 1912 году.







Агенты Мадам Уокер.



Еще в браке дочери дали фамилию своего отчима и с тех пор она стала известна как А’Лелия Уокер. В 1888 году Сара переехала с дочерью в Сент-Луис, штат Миссури, где жили трое ее братьев. Там она нашла работу прачкой. Хотя Сара зарабатывала всего чуть больше одного доллара в день, она была полна решимости сделать достаточно денег, чтобы обеспечить образование своей дочери. Именно в это время 21-летняя девушка, как это часто встречалось среди чернокожих женщин ее эпохи, столкнулась с сильной перхотью и облысением. Причиной этого были кожные заболевания и ежедневный контакт с такими продуктами, как щелок, который входил в состав мыла.







National Beauty Culturists and Benevolent Association.



Также потере волос способствовали плохое питание, болезни и нечастое купание и мытье волос (ведь в то время большинству американцев не хватало таких элементарных удобств, как внутренний водопровод, центральное отопление и электричество). Первоначально Сара узнала об уходе за волосами от своих братьев, которые были цирюльниками в Сент-Луисе. По время Всемирной выставки в Сент-Луисе в 1904 году она стала представителем Энни Мэлоуна, афро-американского предпринимателя по уходу за волосами и владельца компании Poro.







Роскошная женщина, роскошный автомобиль.



Во время работы на Мэлоуна, который впоследствии стал крупнейшим конкурентом Уокер в сфере ухода за волосами, Сара научилась достаточно многому по уходу за волосами, чтобы впоследствии разработать свою собственную линейку продукции.







Средство для роста волос от Мадам Си Джей Уокер.



В июле 1905 года, когда ей было тридцать семь лет, Сара переехала с дочерью в Денвер, где она продолжала продавать продукты для Мэлоуна и развивать свой собственный бизнес по уходу за волосами. После ее брака с Чарльзом Уокером в 1906 году, она стала известна как мадам Си Джей Уокер – независимый парикмахер и розничный торговец косметических кремов. Ее муж, который был также ее бизнес-партнером, предоставлял Саре консультации по рекламе и продвижению товаров. Сара занималась продажей своей продукции, лично доставляя ее клиентам и обучая других чернокожих женщин, как ухаживать за своими волосами.







Мадам Уокер с друзьями в автомобиле.



В 1906 году Уокер сделала свою дочь ответственной за доставки по почте в Денвере, в то время как она и ее муж путешествовали по всей южной и восточной части Соединенных Штатов, расширяя бизнес. В 1908 году Уокер с мужем переехали в Питтсбург, где открыли салон красоты и создали «А’Лелия колледж» для обучения «стилистов по волосам». После закрытия бизнеса в Денвере в 1907 году, А’Лелия перебралась в Питсбург, в то время как Уокер открыла новый салон в Индианаполисе в 1910 году. А’Лелия также убедила свою мать создать отделение салона красоты в Нью-Йокском Гарлеме в 1913 году.







Мадам Си Джей Уокер посвящали песни.



В 1910 году Уокер перевезла свой бизнес в Индианаполис, где она основала штаб-квартиру «Madame CJ Walker Manufacturing Company». Компания начала развиваться бурными темпами, а для увеличения продаж Уокер начала обучать других женщин, которые хотели стать «стилистами красоты» с помощью «системы Уокер» (ее метода ухода за волосами, который был разработан для стимулирования роста волос и улучшения состояния кожи головы). У линейки продукции Уокер было несколько конкурентов. Подобные продукты производились в Европе и другими компаниями в Соединенных Штатах.







Уокер щедро финансировала благотворительные и религиозные организации.



Между 1911 и 1919 годами, в разгар своей карьеры, Уокер и ее компания использовали несколько тысяч женщин в качестве агентов по продажам своей продукции. К 1917 году на компанию работало около 20 000 женщин. Одетые в характерную форму (белые рубашки, черные юбки и черные ранцы за спиной), эти сотрудницы колесили по всем Соединенным Штатам, предлагая и развозя продукцию по уходу за волосами Уокер. Сара прекрасно понимала силу рекламы и узнаваемости бренда, поэтому рекламой пестрели все афро-американские газеты и журналы, а также сама мадам Си Джей Уокер постоянно ездила с выступлениями, продвигая свою продукцию. Это помогло сделать Уокер ее бренд хорошо известным не только в Соединенных Штатах: в 1920-х годах ее бизнес-рынок расширился на Кубу, Ямайку, Гаити, Панаму и Коста-Рику.







Конверт и почтовая марка Мадам Уокер.



Помимо того, что она обучала чернокожих женщин продажам и уходу за волосами, Уокер также начала учить их, как строить свой собственный бизнес и призывала их стать финансово независимыми. В 1917 году, вдохновленная моделью Национальной ассоциации цветных женщин, Уокер начала организовывать своих агентов по продажам в государственные и местные клубы. Результатом этого стало создание организации National Beauty Culturists and Benevolent Association of Madam C. J. Walker Agents.







Инсталляция, посвященная Мадам Си Джей Уокер.



Ее первая ежегодная конференция, созванная в Филадельфии в течение лета 1917 года, была одной из первых национальных встреч женщин-предпринимателей для обсуждения деловых связей и коммерции. Во время конференции Уокер бесплатно раздавала женщинам свою продукцию и тем самым впоследствии привлекла новых агентов по продажам. По мере того, как богатство и слава Уокер увеличивались, она стала более вольной во своих взглядах. В 1912 году Уокер выступила на ежегодном собрании Национальной негритянской Бизнес лиги, где заявила: «Я женщина, которая пришла с хлопковых полей Юга. Своими руками я сделала огромный бизнес и построила свой собственный завод на моей собственной земле».







Дело Уокер процветает и сегодня.



Помимо своей феноменальной карьеры, Уокер также запомнилась тем, что она финансировала значительные суммы в множество благотворительных и религиозных организаций. Более того, Уокер завещала около $ 100 000 в детские дома и учреждения, а также направила две трети будущей чистой прибыли от своего имущества на благотворительные цели.



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