Бытовые секреты, которыми активно пользовались еще наши мамы

Уход за одеждой и текстилем – дело тонкое, ведь иногда с пятнами и другими проблемами не может справиться даже раскрученная бытовая химия.







В этом случае на помощь приходят проверенные лайфхаки, которыми активно пользовались еще наши мамы и бабушки. Рассказываем, какие из них обязательно стоит взять на заметку, чтобы облегчить себе домашние хлопоты.



1. Как удалить жевательную резинку с одежды

2. Как избавиться от комков пуха в верхней одежде

3. Как вернуть белизну одежде

4. Как быстро удалить пятно на полотенце или скатерти

5. Как устранить запах от обуви

6. Как сохранить цвет джинсов

Используйте уксус или кубик льдаПомните песню «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь»? Примерно такая же ситуация происходит с жевательной резинкой – она появляется там, где вы меньше всего ожидаете ее увидеть. И в большинстве случаев страдает именно одежда. Если вы заметили на любимом свитере или джинсах следы жвачки, не торопитесь выбрасывать вещь – ее еще можно спасти. А сделать это получится с помощью обычного льда.Есть два варианта – либо приложите кубик прямо к загрязненному участку, либо отправьте одежду в морозилку на 30-40 минут, чтобы жевательная резинка замерзла. После этих манипуляций ее без проблем можно будет удалить с ткани, так как она потеряет свою липкость.Еще один эффективный метод борьбы со жвачкой – обычный уксус, который есть на каждой кухне. Для начала его нужно будет немного подогреть в микроволновке или на водяной бане, затем смочить в нем тряпку, хорошо выжать и приложить к загрязненному участку на несколько минут. Кислота растворит жевательную резинку, сделает ее мягкой и податливой. Как только это произойдет, возьмите старую зубную щетку, смочите ее в уксусе и очистите одежду от остатков жвачки. После этого отправьте вещь в стиральную машину – вот увидите, она будет как новая.На помощь придет расческа или утюгМы любим пуховики и дутые стеганые куртки за их удобство, универсальность и тепло, которое они дарят нам в холодное время года. Однако у такой верхней одежды есть один существенный минус – трудности в уходе. Обычно продавцы рекомендуют отдавать пуховики в химчистку, чтобы специалисты с помощью профессиональных инструментов и бытовой химии очистили их от всех загрязнений. Но подобные услуги стоят недешево, к тому же, если одежда светлого оттенка, стирать ее приходится довольно часто.Именно поэтому большинство хозяек предпочитают обходиться собственными силами, и отправляют грязные вещи в стиральную машину, скрестив пальцы на удачу, ведь после стирки всегда есть вероятность, что наполнитель собьется в комок. Если же такая ситуация все-таки произошла, не расстраивайтесь. Проблему можно решить с помощью обычной массажной расчески.Вот, что вам нужно сделать: возьмите куртку, разложите ее на столе, кровати или любой другой ровной поверхности и похлопайте по участкам, где сбился пух, обратной стороной расчески. Обратите внимание, что нужно пройтись по всей внутренней стороне пуховика, чтобы равномерно распределить наполнитель.Также с проблемой может справиться отпариватель или утюг с функцией отпаривания. Выверните сухую куртку наизнанку, проблемные участки накройте влажной тряпкой или марлей, после чего обработайте их утюгом, активировав подачу пара. Не стоит надавливать на прибор – суть данного метода заключается именно в термическом воздействии на ткань.На заметку: А для предотвращения подобных ситуаций стирайте верхнюю одежду вместе с теннисными мячиками или специальными шариками для стирки. Они предотвращают образование комков и помогают сохранить объем и воздушность наполнителя.Используйте лимонную кислотуК сожалению, на всех белых вещах со временем появляется белый налет, будь-то футболка, рубашка или легкое шифоновое платье. Это сильно портит внешний вид одежды и отбивает любое желание ее носить. Но не стоит торопиться покупать новую вещь, ведь старой еще можно вернуть былую красоту. Рассказываем, как это сделать. Сразу оговоримся, что данный способ подходит для хлопка, льна и других «непривередливых» тканей – для деликатных его лучше не использовать, чтобы не испортить материал.Итак, возьмите лимонный сок или лимонную кислоту, добавьте в теплую воду и опустите в получившийся раствор белую одежду. Оставьте ее там на четверть часа, после чего отправьте в стиральную машину, включив подходящий режим. После того, как вы достанете вещь из барабана, вы увидите, что серый налет исчез, и одежда выглядит так, будто только из магазина.Залейте пятно лимонным соком и молоком.После праздничных застолий на скатерти часто остаются жирные пятна. А уж сколько их на кухонных полотенцах, которыми мы ежедневно пользуемся в процессе готовки! Неудивительно, что у каждой хозяйки есть в арсенале специальные пятновыводители, которые помогают справиться с загрязнениями и вернуть текстилю прежний внешний вид.Если же вы не любите пользоваться бытовой химией и отдаете предпочтение натуральным средствам, тогда попробуйте смесь лимона и молока. Этими продуктами для удаления пятен активно пользовались еще наши бабушки, а они плохого точно не посоветуют!Итак, возьмите лимон и выдавите из него сок на загрязненный участок ткани, после чего залейте сверху молоком. Оставьте средство на 20 минут, чтобы оно успело подействовать, а затем положите скатерть или полотенце в стиральную машину. После стандартной стирки пятна должны исчезнуть, как по волшебству.Решить проблему помогут чайные пакетики и пряностиЭта проблема знакома практически всем. Особенно сильно она проявляется летом, когда ноги сильно потеют. К счастью, есть отличное подручное средство, способное избавить любую обувь от неприятного запаха. Речь идет об использованных чайных пакетиках. После того, как вы попьете чай со своей семьей, положите пакетики в обувь и оставьте там до самого утра. Они устранят бактерии, вызывающие неприятный запах, и можно будет забыть о проблеме.Также можно использовать пряные травы, которые обладают антибактериальными свойствами – лаванду, мяту, шалфей, тимьян. Положите одну или несколько в мешочек и отправьте в обувь (для лучшего эффекта вынесите ее на балкон). Отлично справится с проблемой и гвоздика – завяжите в салфетку несколько звездочек и оставьте в ботинках на ночь. Утром они будут издавать приятный, ненавязчивый аромат.Залейте джинсы уксусом.Даже качественные брендовые джинсы не застрахованы от растягивания и потери цвета после многочисленных стирок. Чтобы вам не приходилось постоянно обновлять данный предмет гардероба, возьмите на заметку одну хитрость, которая поможет сохранить оттенок вещи на протяжении долгого времени.Как всегда на помощь придет любимый всеми хозяюшками уксус. Возьмите таз, налейте в него пять литров теплой воды, добавьте три столовых ложки уксуса и хорошо размешайте. Как только раствор будет готов, опустите в него джинсы и оставьте на десять минут, чтобы средство успело подействовать. По истечении времени достаньте одежду, прополощите в холодной воде, чтобы устранить специфический запах уксуса, хорошо высушите ее и прогладьте утюгом. Таким образом вы «запечатаете» цвет, и вашим джинсам будут не страшны никакие стирки.