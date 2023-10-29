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Витаминная бомба

В сезон простуд актуальным становится вопрос: как повысить иммунитет и ускорить процесс выздоровления, если все-таки болезнь не прошла мимо. Прекрасным помощником для здоровья может стать домашний напиток, который готовится из натуральных ингредиентов.
Полезные свойства этого напитка впечатляют: он повышает иммунитет, борется с простудой, восполняет нехватку полезных веществ при авитаминозе.



Ингредиенты:

лимон — 2 шт; имбирь — 80 гр;

мед — 60 гр;

куркума — 5 гр.

Почему важно добавить куркуму? Куркума: повышает иммунитет, активно борется с вирусами и бактериями. Куркума способствует профилактике вирусных и бактериальных инфекций в период вспышек гриппа и ОРВИ, облегчению течения простуды в случае инфицирования и более быстрому восстановлению организма после перенесенной инфекции.
Очистите лимоны и корень имбиря. У лимонов удалите все косточки.



Поместите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте до получения однородной массы. Полученную массу выложите в форму для льда с крупными ячейками.



После заморозки витаминный напиток будет готов. Такую заготовку очень удобно хранить и использовать. Все что нужно сделать — просто залить одну порцию водой. Осенью и зимой заготовки для такого напитка должны быть в каждом доме.


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