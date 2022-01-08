10 вещей, которые не стоит делать при встрече и размещении гостей дома

Многие из нас любят ходить по гостям и принимать гостей, при этом напрочь забывая об элементарных вещах, ведя себя порой так, что становится стыдно.

Поэтому, если вы хотите быть хорошим хозяином, важно знать и помнить о том, что может заставить ваших гостей чувствовать себя комфортно, а что, напротив, заставит их развернуться и пойти домой.

1. Не заставляйте гостей гадать

Расскажите, что можно, а что нельзя.

Зачастую люди в гостях чувствуют себя не в своей тарелке. Поэтому, дабы избежать подобной ситуации и исключить дискомфорт, стоит сразу же провести краткий экскурс по квартире и максимально доступно изложить всю важную информацию: от пароля WI-FI до момента, как пользоваться кофеваркой.

2. Не стоит просить гостей приносить с собой еду

Принимайте с благодарностью то, что вам приносят.

Не забывайте о том, что если вы пригласили знакомых или же друзей в гости на ужин, выходные или на период отпуска, то не стоит говорить им, чтобы они приходили со своей едой. Это как минимум нетактично по отношению к людям, которых вы, собственно говоря, сами позвали к себе. Поэтому, прежде чем кого-либо приглашать на определённый период времени, взвесьте все за и против, чтобы в последствии избежать каверзных ситуаций и испорченного настроения.

3. Не создавайте хлопоты

Стоит также помнить и о том, что если приглашённые пришли в гости не с пустыми руками, то не нужно с порога заявлять о том «я же говорила/л, что ничего не нужно тащить за собой!». Просто возьмите то, что вам принесли, и вежливо поблагодарите.

Распределите обязанности.

Не стоит просить гостей помыть после себя посуду, подмести пол и вынести мусор, даже если они одной ногой на пороге и идут мимо мусорного бака. Со стороны это выглядит как минимум нелепо и ваш статус гостеприимного хозяина тут же падает на глазах.

Важно! Если ваши гости предлагают помочь с мелкими делами /смотрим вышеперечисленное/ то не стоит отказываться, бросая фразу «я и сам справлюсь без вашей помощи». Соглашайтесь, распределяя обязанности по дому, пока один убирает со стола, другой в это время моет посуду.

4. Не готовьте еду только на себя

Совместный ужин.

Если вы уж пригласили гостей, то позаботьтесь о том, чтобы они были сытыми и довольными. Не стоит готовить еду только на себя. Приготовьте тоже самое блюдо и для своих друзей, или же заранее договаривайтесь о том, кто, как и когда будет есть.

5. Помните о чужих предпочтениях и не настаивайте на своём

Не стоит настаивать на своём.

Не стоит забывать о том, что некоторые из ваших друзей могут отдавать предпочтение тем или иным продуктам по разным уважительным причинам (диета, аллергия, непереносимость лактозы и другое). Поэтому постарайтесь учесть маленькие, но такие важные нюансы, во избежание неловкостей.

Важно! Не стоит настаивать на своём по принципу мой дом – мои правила. В данном случает такая тактика не прокатит.

6. Не показывайте своё недовольство

Не поднимайте шум на ровном месте.

В каждом доме существует свой ряд правил и вы – не исключение. Поэтому не стоит показывать своё недовольство, если кто-то пренебрегает вашими правилами. Достаточно просто вежливо напомнить о том, что обувь должна стоять на полке возле двери, а не валяться по всему коридору в любом удобном месте. Точно также обстоят дела и с другими вещами. Просто объясните изначально, как должно быть, и тогда одной проблемой станет меньше.

7. Не приглашайте гостей в грязный дом

Наведите порядок.

Помните о том, что чистоту никто не отменял, тем более если речь идёт о приезде гостей. Подготовьте вашу квартиру заранее. Избавьтесь от видимого мусора, протрите пыль, вымойте посуду, сложите вещи, а главное, потрудитесь над тем, чтобы ваша ванная комната и туалет в буквальном смысле сияли чистой. Ведь на определённый участок времени эти места станут общественными, и поверьте, вряд ли кому-то из гостей захочется наблюдать покрывшуюся налётом сантехнику, не чищенный унитаз и засохшие обмылки в мыльнице.

8. Не выставляйте напоказ личные вещи

Не стоит выставлять напоказ некоторые личные вещи.

Когда вы находитесь дома наедине с семьёй, то в порядке вещей запросто развешиваете нижнее бельё на балконе, оставляете счета на столе, разбрасываете носки по квартире или же не моете сразу после себя чашку, не придавая этому значения, ведь все свои. Да вот только в присутствии гостей не стоит выставлять личные вещи напоказ. Вряд ли кому-то будет приятно и интересно смотреть на ваши трусы и волосы на расчёске.

9. Не пытайтесь произвести впечатление

Дружеская беседа.

Если вы принимаете гостей у себя дома, то не забывайте о том, что говорить о себе, своих достижениях и прочих жизненно важных для вас моментах в присутствии, так сказать, посторонних людей, будет как минимум нетактично. Такое поведение вызывает желание перестать слушать, развернуться и уйти. Будьте более сдержанными и заинтересованными в общении. Проявляйте интерес к беседе, задавайте интересующие вас вопросы, не затрагивая личные темы и просто создавайте максимально уютную и комфортную обстановку.

Важно! Не стоит настаивать на беседе, если человек не настроен на общение. Такой разговор не приведёт ни к чему хорошему.

10. Не пытайтесь угодить

Не пытайтесь угодить.

Не пытайтесь быть курицей-наседкой, которая 24/7 заботливо опекает своих птенцов. Такая забота кажется навязчивой и утомительной, поэтому пагубно сказывается не только на настроении ваших гостей, а и на вашем состоянии. Не нужно лезть из кожи вон, чтобы всем угодить. Просто позвольте людям вокруг себя действовать так, как им того хочется (в пределах разумного, разумеется) и тогда жить станет значительно проще.

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