Изречения знаменитых людей, которые на самом деле им не принадлежат

В социальных сетях очень популярны искрометные крылатые фразы, которые принято считать цитатами тех или иных исторических личностей. Но порой авторами афоризмов являются совершенно иные люди из других эпох. В этом обзоре представлены известные фразы людей, которые их никогда не произносили.
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»
Мария-Антуанетта. Мартин ван Майтенс, 1767 год.
Принято считать, что Мария-Антуанетта, будучи королевой Франции, как-то спросила, почему постоянно бунтуют парижские бедняки. Придворные ей ответили, что у людей нет хлеба. На что королева заявила: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Итог этой истории известен всем: голова Марии-Антуанетты полетела с плеч.
Жан-Жак Руссо – французский философ, писатель.
Фразу, которую приписали королеве, она не произносила никогда. Автором выражения является французский философ Жан-Жак Руссо. В его романе «Исповедь» можно прочесть: «Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пускай едят бриоши». Бриоши – сдобные булочки, но это не меняет насмешливый характер сказанного.
Когда Руссо создавал свой роман, Мария-Антуанетта еще находилась в родной Австрии, однако спустя 20 лет, когда королева разорила своими экстравагантными выходками страну, именно французы приписали ей выражение о булочках.
«Религия есть опиум для народа»
Кадр из к/ф «12 стульев».
В романе Ильфа и Петрова «12 стульев» Остап Бендер спрашивает у отца Федора: «Почем опиум для народа?» Принято думать, что главный герой цитирует Ленина. Однако фразу, ставшую афоризмом, впервые употребил Карл Маркс, сформулировав ее так: «Религия есть опиум народа».
Чарльз Кингсли – английский писатель и проповедник.
Но и сам Маркс позаимствовал эту мысль у английского писателя и проповедника Чарльза Кингсли. Он писал так: «Мы используем Библию просто как дозу опиума, успокаивающего перегруженное вьючное животное, — чтобы поддерживать порядок среди бедных».
«У нас незаменимых людей нет»
Иосиф Виссарионович Сталин.
Авторство этой известной фразы приписывают Иосифу Сталину. Однако впервые ее произнес комиссар французского революционного Конвента Жозеф Ле Бон в 1793 году. Он арестовал виконта де Гизелена, а тот умолял сохранить ему жизнь, ссылаясь, что его образование и опыт еще послужат Революции. Комиссар Ле Бон ответил: «В Республике незаменимых людей нет!» Это действительно оказалось правдой, потому что вскоре и он сам отправился на гильотину.
«Франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель»
Отто фон Бисмарк – первый канцлер Германской империи. |
Эту известную фразу приписывают «железному» канцлеру Отто фон Бисмарку, однако ее автор не он. Эти слова произнес профессор географии из Лейпцига Оскар Пешель. Но он имел ввиду не франко-прусскую войну (1870-1871 гг.), а австро-прусскую (1866 г.). В одной из газетных статей профессор писал: «…Народное образование играет решающую роль в войне… Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем». Из этого следует, что популярная фраза является намеком на то, что более образованная и культурная нация обязательно одержит победу над противником.
«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют»
Портрет писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Иван Крамской, 1879 год.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин прославился своей искрометной сатирой, которая актуальна и по сей день. Однако фразы, авторство который ему приписывают, он не произносил. Впервые выражение «Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют» появилось у Михаила Зощенко в сборнике бытовых новелл и исторических анекдотов «Голубая книга» в 1935 году.
Михаил Зощенко – русский советский писатель, драматург.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии