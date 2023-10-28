Изречения знаменитых людей, которые на самом деле им не принадлежат

В социальных сетях очень популярны искрометные крылатые фразы, которые принято считать цитатами тех или иных исторических личностей. Но порой авторами афоризмов являются совершенно иные люди из других эпох. В этом обзоре представлены известные фразы людей, которые их никогда не произносили.









«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные»

«Религия есть опиум для народа»

«У нас незаменимых людей нет»

«Франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель»

«Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют»