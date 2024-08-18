Эрих Мария Ремарк - писатель, которого одновременно ненавидела и обожала вся Германия

Эрих Мария Ремарк - выдающийся немецкий писатель. | Фото: light-of-angels.ucoz.ru.
Эриха Марию Ремарка знают как писателя «потерянного поколения». Он стал один из тех, кто первым отобразил ужасы войны, шокировавшие тогдашнюю публику. Но судьба писателя сложилась таким образом, что впору было написать роман по его биографии.
Эрих Мария Ремарк - представитель «потерянного поколения». | Фото: advorts.ru.
Будущий писатель родился в семье книжного переплетчика, поэтому с раннего детства у него был доступ к любым произведениям. Когда мальчик подрос, он стал мечтать о карьере учителя, но 1916 год внес свои коррективы: Ремарк стал солдатом. В 1917 году он получил серьезное ранение и до конца войны оставался в госпитале. В 1918-м писатель узнал о смерти матери и в память о ней сменил свое второе имя Пауль на Мария.
Ильза Ютта Замбона - первая жена писателя Эриха Марии Ремарка. | Фото: em-remarque.ru.
После окончания Первой мировой войны Ремарк пытается вернуться к обычной жизни, работая то учителем, то продавцом надгробий, то редактором журнала. Позже его литературные герои заполучат характеры реальных людей, с которыми писателю довелось столкнуться. Первая жена Ремарка Ильза Ютта Замбона стала прототипом Пат – возлюбленной главного героя из романа «Три товарища».
Реальные отношения Эриха Марии и его супруги были непростыми. После четырех лет брака последовал развод, затем снова женитьба (только так Ильза могла выехать из Германии), и снова развод.
Эрих Мария Ремарк - писатель, которого любила и ненавидела вся Германия. | Фото: inozmi.net
Роман «На Западном фронте без перемен» принес Ремарку всемирное признание. Автор написал его буквально на одном дыхании – всего за 6 недель. Только в Германии за один год (1929) книга разошлась 1,5-миллионным тиражом. В романе описывались все ужасы и жестокость войны глазами 20-летнего солдата. В 1933 году пришедшие к власти нацисты решили, что у представителя немецкой расы не может быть упаднического настроения, они объявили Ремарка «предателем родины», лишили немецкого гражданства и устроили показательное сожжение его книги.
Эрих Мария Ремарк и Марлен Дитрих. | Фото: dl23.fotosklad.org.ua.
На Эриха Марию Ремарка началась настоящая травля. Нацисты объявили его якобы потомком французских евреев. Будто он намеренно изменил фамилию «Крамер» и написал ее наоборот - «Ремарк». А автор всего на всего изменил написание своей фамилии на французский манер (Remarque). Писатель в спешке покинул Германию и поселился в Швейцарии. За это нацисты отыгрались на его сестре. В 1943 году Эльвиру Шольц задержали за антигитлеровские высказывания. На суде женщине съязвили: «Ваш брат, к несчастью, скрылся от нас, но вам не уйти». Сестру Ремарка казнили на гильотине.
Будучи в Швейцарии, Эрих Мария Ремарк познакомился с Марлен Дитрих. Это был страстный, но, в то же время болезненный роман. Ветреная красавица, то отдаляла, то приближала писателя к себе. В 1939 году они вместе уезжают в Голливуд.
Эрих Мария Ремарк и Полетт Годар. | Фото: diletant.media.
В Америке Эрих Мария Ремарк продолжает создавать новые произведения, киностудии экранизуют его пять романов. Казалось бы, что еще нужно для счастья… но у писателя наступает депрессия. Из этого состояния его вывела новая любовь – Полетт Годар. Ремарк называл ее спасением. Как ни странно, но три главные женщины в его жизни были одного типа: большие глаза, точеные фигуры, проникновенный взгляд.
Эрих Мария Ремарк и его женщины. | Фото: f14.ifotki.info.
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