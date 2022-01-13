Первые детские площадки: экстрим, который современным детям и не снился

Первые детские площадки: экстрим, который нашим детям и не снился

Дети и взрослые на карусели в парке (1929 г.)

Дети на улицах города развлекаются, как могут

Прообраз современной детской площадки

Качели-балансир, на которых может прокатиться вся семья

Дети и взрослые собрались на площадке для игры в Торонто

Одна из первых площадок с травмоопасными качелями, Великая Британия, 1923 г.

Дети раскачивались на длинных веревках без поверхности для сидения

Родители наблюдают, куда дети взлетают на качелях

Первые площадки не отвечали стандартам безопасности