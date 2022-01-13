Первые детские площадки: экстрим, который современным детям и не снился

Первые детские площадки: экстрим, который нашим детям и не снился
Убрать детей «с улиц» – понятное и для современного времени стремление – подтолкнуло к созданию первых детских площадок. Но вы бы не захотели прокатить вашего ребенка на таких качелях. О безопасности в те годы никто не задумывался.
Дети и взрослые на карусели в парке (1929 г.)
В публичном пространстве города XIX века детских площадок не было. Предпринимавшиеся попытки их обустройства не имели успеха. Так, в 1850-е гг. в Центральном парке Нью-Йорка утвердили план об отведении для детского досуга особой территории, но на практике это внедрение приобрело ограниченный характер. Лишь в определенные дни и только мальчикам разрешалось поиграть в парке, в котором к тому же еще не было ни специального оборудования, ни качелей.
Дети на улицах города развлекаются, как могут
Прообраз современной детской площадки
Идея создания оборудованной и отграниченной игровой территории возникает в Германии в 1885 г. Площадки представляли собой большие песочницы, где за детьми присматривал особый персонал. Из Германии идея перекочевала в Бостон, благодаря немке М.Закржевской. За несколько лет бостонские «песочные парки» стали самыми посещаемыми местами города, предлагая более разнообразные формы активности, по сравнению с немецкими. В России первая площадка была организована в 1884 г. в Санкт-Петербурге. Уже через 10 лет в стране насчитывалось более 100 оборудованных зон для отдыха детей.
Качели-балансир, на которых может прокатиться вся семья
Дети и взрослые собрались на площадке для игры в Торонто
Возникновение и очень быстрое распространение детских площадок было продиктовано стремлением оградить детей от уличных опасностей и развить в них физическое здоровье, хорошие привычки, навыки социализации. Наконец, ради просто приятного и интересного проведения времени в кругу семьи. Вокруг разработки специальных детских территорий образовывались организации, комитеты, которые поднимали насущные вопросы детских прав, внедряли пересмотр и улучшение условий труда детей на фабриках
Одна из первых площадок с травмоопасными качелями, Великая Британия, 1923 г.
В начале 20 века поведение на детских площадках не было свободным и предусматривало организованную, обучающую игру, включало театральные представления, парады.
Дети раскачивались на длинных веревках без поверхности для сидения
Родители наблюдают, куда дети взлетают на качелях
Первые площадки не отвечали стандартам безопасности
Очень скоро коммерческие структуры осваивают эту сферу, разрабатывая различные модели и концепции парков развлечений. Эти качели были разработаны Чарльзом Уинстедом для одного из парка парков Великой Британии, излюбленного места семейного отдыха того времени.
Ненадежность дизайна первых качелей не останавливала желающих прокатиться. В начале ХХ века большинство качелей изготовлялись из дерева, непрочного материала, который быстро стирался. Дети раскачивались на длинных веревках без поверхности для сидения. Не было и напольного покрытия, смягчающего удар при падении. Первые стандартизованные площадки, отвечающие критериям безопасности, появляются только в 1970 – 1980-х гг.
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