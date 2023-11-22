Что делать с остатками вчерашней картошки: Блюдо, которое даст фору любой пицце

Пицца из остатков картошки и всего, что под рукой.
Всё в мире приходит и уходит, а вот кушать хочется всегда. Даже, когда совсем нет сил и желания готовить, да и ассортимент продуктов в холодильнике не блещет разнообразием. Оказавшись в подобной ситуации (а кто-то в неё живёт изо дня в день), не стоит звонить и заказывать пиццу. Как раз для такого случая пригодится вот этот рецепт на основе вчерашней картошки. Ведь остатки, как известно, ох, как сладки!
Вот такую красоту можно приготовить буквально за 10 минут из всего, что осталось в холодильнике.
Каждый студент знает простую истину: картошка сделает любое блюдо в сто раз вкуснее. И настолько же более сытным. Более того, из картошки можно приготовить всё, что угодно. Даже…пиццу! Которая по вкусу не уступит покупной и точно будет съедена до последней крошки – никаких тебе надкусанных корочек. Этот вариант пиццы называется «Бисмарк» и он очень популярен в качестве закуски в пабах Германии и Великобритании. А готовится буквально за 10 минут. Попробуем?
Для картофельной пиццы «Бисмарк» понадобятся:
1. 1 крупная картошка (или всё, что осталось с прошлого ужина);
2. 1/3 стакана томатной пасты;
3. 2 столовые ложки тёртого сыра (по канону нужно использовать пармезан, но тут уже зависит от запасов в холодильнике);
4. 1 яйцо;
5. 1 столовая ложка оливкового масла;
6. Для начинки: несколько кусочков сыра моцарелла, бекона и пара грибов для классического варианта; или же всё, чего душа пожелает, для варианта «по-своему».
Картошку лучше нарезать кругами средней толщины.
На сковородке разогрейте оливковое масло и плотными рядами выложите картошку. Удобнее всего, если она будет порезана средними по толщине кружками.
Под крышкой получается сочнее.
Сверху посыпьте картошку тёртым сыром, накройте сковородку крышкой и в таком виде готовьте 5 минут на медленном огне.
Старайтесь промазать как можно больше долек.
Через 5 минут промажьте дольки томатной пастой.
Время для начинки.
Сверху выкладывайте грибы и моцареллу или же другую начинку по вкусу.
Разбейте яйцо ровно посередине.
А прямо по центру будущей пиццы разбейте одно яйцо. Это – одна из главных фишек «Бисмарка».
5 минут до ужина.
Опять накройте крышкой и готовьте 5 минут на среднем огне.
Аппетитно, не так ли?
Вот, что обнаружите на сковородке через пятиминутку.
Быстро и очень вкусно.
Осталось положить кусочки бекона, ветчины или колбасы, посыпать перцем и наслаждаться.
Ещё раз весь процесс пошагово. Одяг великих розмірів Барахолка
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