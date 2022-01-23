15 невероятных фактов о Венере, которые удивят даже знатоков астрономии

Утренний пейзаж на Венере.
Венера – вторая планета солнечной системы и ближайшая соседка Земли. Между Венерой и нашей планетой расстояние «всего» 108 000 000 миллионов километров. Поэтому учёные рассматривают Венеру как одно из возможных мест для заселения. Вот только день на Венере длится как земной год, а солнце встаёт на западе. О странностях нашей удивительной соседки и пойдёт речь в этом обзоре.
1. День равен году
День на Венере равен году.
День на Венере больше, чем год. Если быть точнее, то планета вращается вокруг своей оси так медленно, что день на Венере длится 243 земных дня, а год – 224,7 земных дня.
2. Видна без телескопа
Венера видна без телескопа.
Есть 5 планет, которые можно увидеть невооруженным глазом, а не с помощью телескопа. Это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.
3. Размер и орбита
Размер и орбита Венеры.
Из всех планет Солнечной системы Венера больше всего похожа на Землю. Некоторые называют ее близнецом Земли, поскольку обе планеты обладают примерно одинаковыми размерами и орбитой.
4. Плавающие города
Плавающие города на Венере.
В последнее время ученые утверждают, что города, которые будут плавать над облаками Венеры могут стать лучшим выбором для потенциальной колонизации другой планеты. Хотя на поверхности Венеры царит ад, условия на высоте сотни километров (температура, давление и сила тяжести) почти идеально подходят человеку.
5. Советский зонд «Венера-7»
6. Температура на поверхности
Температура на поверхности Венеры.
Как известно, температура на поверхности Венеры такова, что там не может выжить ничто живое. А также здесь идет металлический снег.
7. Атмосфера и голос
Атмосфера и голос на Венере.
У любого человека голос будет существенно грубее на Венере. Это будет происходить, поскольку в густой атмосфере планеты голосовые связки будут вибрировать более медленно.
8. Поверхностные гравитации планет
Поверхностные гравитации планет.
Поверхностные гравитации Венеры, Сатурна, Урана и Нептуна приблизительно одинаковые. В среднем они составляют 15 % от земной гравитации.
9. Вулканы Венеры
Один из вулканов Венеры.
На Венере есть больше вулканов, чем на любой другой планете в Солнечной системе. Если быть точнее, то их более 1600, причем большинство действующие.
10. Атмосферное давление
Атмосферное давление на Венере.
Стоит ли говорить, что давление атмосфера на поверхности Венеры также, мягко говоря, недружелюбно к людям. Если быть точнее, то оно примерно в 90 раз выше, чем давление на уровне моря на Земле.
11. Температура поверхности
12. Ураганы Венеры
Скорость ветра на Венере доходит до 725 км/ч.
Ветра на Венере не отстают от температуры по экстремальности. К примеру, в среднем слое облаков нередки ураганы со скоростью ветра до 725 км/ч.
13. Восход на западе
На Венере восход на западе.
Венера вращается в противоположном направлении от большинства других планет. Поэтому на Венере Солнце восходит на западе.
14. Солнце «проглотит» Венеру
Через 5 млрд лет Солнце «проглотит» Венеру.
Примерно через 5 млрд лет Солнце исчерпает свой запас водорода и гелия, после чего превратится в красного гиганта. Оно расширится настолько, что «проглотит» Меркурий и Венеру и, возможно, даже Землю.
15. «Венера-13»
Зонд «Венера-13».
Ни один рукотворный объект не выжил на Венере в течение более чем 127 минут. Именно столько продержался зонд «Венера-13».
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