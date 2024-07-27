Растения, которые приносят удачу и богатство вашему знаку китайского гороскопа

Эти цветы красивы, обладают приятным ароматом, а еще помогут вам наполнить дом положительной энергией. Рассказываем, какие растения понравятся вашему знаку-покровителю.







Испокон веков каждое растение имеет свой смысл. Не зря цветы украшают гербы разных стран и преподносятся в подарок друзьям и любимым людям.

Растения, которые принесут удачу вашему знаку китайского гороскопа

Крыса

Бык

Тигр

Кролик

Дракон

Змея

Лошадь

Коза

Обезьяна

Петух

Собака

Свинья

Но среди прочего цветы выполняют еще одну важную функцию — помогают привлечь в дом счастье и гармонию и отвадить людей с дурными намерениями. Рассказываем, какое растение нужно поставить дома или посадить в саду именно вам.1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020Рожденные в год Крысы отличаются рациональным мышлением и постоянством. В отношениях они верные и романтичные партнеры. Чтобы привлечь удачу, любовь и заработок на свою сторону, Крысам рекомендуется завести африканскую фиалку и лилию.1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021Быки вспыльчивы, упрямы и амбициозны, что помогает им добиваться своего. И чтобы острый язык не рушил ваши отношения и карьеру, в вашем доме должны быть тюльпаны.1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022Рожденные в год Тигра — уверенные в себе и храбрые личности. Чтобы в вашей жизни были только те люди, которые поднимают вашу самооценку — поставьте в дом желтую лилию. Интересный факт — этот цветок приносит счастье рожденным в год Тигра, а для самих животных семейства кошачьих он токсичен.1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023Кролики не конфликтны и осторожны, так что у них почти нет врагов. А если и есть, то в борьбе с ними Кроликам помогает мстительность и умение мыслить на несколько шагов вперед. Чтобы ваша сила духа крепла, а любовь и достаток и не обходили ваш дом — поставьте дома цветы жасмина с прекрасным нежным ароматом.1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024Драконы — это смелые и прямолинейные личности, которые всегда добиваются поставленных целей. Но не советуем выводить представителей знака из себя — в таком состоянии они агрессивны и могут принять поспешные решения. Чтобы достичь гармонии с собой и исполнить все свои желания, Дракону нужно завести экзотический цветок Клеродендрум Томпсона или ароматный львиный зев.1965, 1977, 1989, 2001, 2013Рожденные в год Змеи обладают рациональным мышлением, прозорливостью и умением видеть людей насквозь. Тем не менее, они часто закрыты и с трудом подпускают людей к себе. Чтобы привлечь в свою жизнь нужных людей и не беспокоиться по мелочам, Змеям нужно завести орхидею или кактус.1966, 1978, 1990, 2002, 2014Лошади коммуникабельны и целеустремленны, благодаря чему завоевывают авторитет на работе. Внимание противоположного пола им помогают привлечь высокий интеллект и уверенность в себе. Чтобы обойти конкурентов и сделать отношения с любимым человеком более глубокими и доверительными, Лошадям рекомендуется поставить дома каллы.1967, 1979, 1991, 2003, 2015Рожденным в год Козы рекомендуется поставить дома свежие гвоздики или нежный первоцвет. Эти цветы будут подпитывать вашу женскую энергию, которая проявляется в мягкости, дипломатичности и изысканности.1968, 1980, 1992, 2004, 2016Обезьянам подходят цветы хризантемы и деревья индийской сирени из рода Lagerstroemia indica. Они помогут направить бурную энергию в правильное русло и научиться контролировать свои эмоции.1969, 1981, 1993, 2005, 2017Представителям знака Петух подходят гладиолусы. С латыни эти цветы переводятся, как «маленькие мечи», что придаст сил воинственным и уверенным в себе Петухам.1970, 1982, 1994, 2006, 2018Активным, жизнелюбивым и оптимистичным Собакам принесут удачу розы. Причем, любого вида: от кустовых и чайных до классических крупных цветов. Роза издавна является символом мира, любви и женской энергии. Она привнесет в ваш дом порядок и укрепит отношения.1971, 1983, 1995, 2007, 2019Свиньи любят комфорт и размеренную жизнь, поэтому им идеально подходят роскошные и пышные гортензии. Но знаку также принесут удачу простые и неприхотливые ромашки, которые сделают Свиней более отзывчивыми и помогут найти близких людей.