Растения, которые приносят удачу и богатство вашему знаку китайского гороскопа

Эти цветы красивы, обладают приятным ароматом, а еще помогут вам наполнить дом положительной энергией. Рассказываем, какие растения понравятся вашему знаку-покровителю.
Испокон веков каждое растение имеет свой смысл. Не зря цветы украшают гербы разных стран и преподносятся в подарок друзьям и любимым людям.
Растения, которые принесут удачу вашему знаку китайского гороскопа
Крыса
Год рождения: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Рожденные в год Крысы отличаются рациональным мышлением и постоянством. В отношениях они верные и романтичные партнеры. Чтобы привлечь удачу, любовь и заработок на свою сторону, Крысам рекомендуется завести африканскую фиалку и лилию.
Бык
Год рождения: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Быки вспыльчивы, упрямы и амбициозны, что помогает им добиваться своего. И чтобы острый язык не рушил ваши отношения и карьеру, в вашем доме должны быть тюльпаны.
Тигр
Год рождения: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Рожденные в год Тигра — уверенные в себе и храбрые личности. Чтобы в вашей жизни были только те люди, которые поднимают вашу самооценку — поставьте в дом желтую лилию. Интересный факт — этот цветок приносит счастье рожденным в год Тигра, а для самих животных семейства кошачьих он токсичен.
Кролик
Год рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Кролики не конфликтны и осторожны, так что у них почти нет врагов. А если и есть, то в борьбе с ними Кроликам помогает мстительность и умение мыслить на несколько шагов вперед. Чтобы ваша сила духа крепла, а любовь и достаток и не обходили ваш дом — поставьте дома цветы жасмина с прекрасным нежным ароматом.
Дракон
Год рождения: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Драконы — это смелые и прямолинейные личности, которые всегда добиваются поставленных целей. Но не советуем выводить представителей знака из себя — в таком состоянии они агрессивны и могут принять поспешные решения. Чтобы достичь гармонии с собой и исполнить все свои желания, Дракону нужно завести экзотический цветок Клеродендрум Томпсона или ароматный львиный зев.
Змея
Год рождения: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Рожденные в год Змеи обладают рациональным мышлением, прозорливостью и умением видеть людей насквозь. Тем не менее, они часто закрыты и с трудом подпускают людей к себе. Чтобы привлечь в свою жизнь нужных людей и не беспокоиться по мелочам, Змеям нужно завести орхидею или кактус.
Лошадь
Год рождения: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Лошади коммуникабельны и целеустремленны, благодаря чему завоевывают авторитет на работе. Внимание противоположного пола им помогают привлечь высокий интеллект и уверенность в себе. Чтобы обойти конкурентов и сделать отношения с любимым человеком более глубокими и доверительными, Лошадям рекомендуется поставить дома каллы.
Коза
Год рождения: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Рожденным в год Козы рекомендуется поставить дома свежие гвоздики или нежный первоцвет. Эти цветы будут подпитывать вашу женскую энергию, которая проявляется в мягкости, дипломатичности и изысканности.
Обезьяна
Год рождения: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Обезьянам подходят цветы хризантемы и деревья индийской сирени из рода Lagerstroemia indica. Они помогут направить бурную энергию в правильное русло и научиться контролировать свои эмоции.
Петух
Год рождения: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Представителям знака Петух подходят гладиолусы. С латыни эти цветы переводятся, как «маленькие мечи», что придаст сил воинственным и уверенным в себе Петухам.
Собака
Год рождения: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Активным, жизнелюбивым и оптимистичным Собакам принесут удачу розы. Причем, любого вида: от кустовых и чайных до классических крупных цветов. Роза издавна является символом мира, любви и женской энергии. Она привнесет в ваш дом порядок и укрепит отношения.
Свинья
Год рождения: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Свиньи любят комфорт и размеренную жизнь, поэтому им идеально подходят роскошные и пышные гортензии. Но знаку также принесут удачу простые и неприхотливые ромашки, которые сделают Свиней более отзывчивыми и помогут найти близких людей.
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