Как появились древние суеверия, и какие из них работают и в наши дни

Некоторые страхи нельзя объяснить. Мы до сих пор, в век биткоинов и NFT, остерегаемся черных кошек и женщин с пустыми ведрами, боимся ходить мимо кладбищ вечерами и носим амулеты от сглаза. Что это - особенность нашей памяти запоминать случайные совпадения или же вовсе «не случайный» , выработанный веками рефлекс защиты? Давайте разбираться вместе.
Что общего между детскими страшилками и славянскими быличками
Славянские былички. Фото источник: voprosblog.ru
Наверняка каждому довелось слышать «страшные» рассказы - их любили рассказывать дети в пионерских лагерях после отбоя. Да и взрослые тоже не прочь пощекотать нервы робких и доверчивых туристов - рассказать байки о встречах с НЛО, загадочными духами тайги или оборотнями - обычная тема разговоров перед костром у проводников и охотников. А вот у наших предков были немного другие персонажи - это русалки, домовые, лешие. Но и современные страшилки, и славянские былички обладают похожими свойствами. Во-первых, в таких рассказах всегда фигурировали очевидцы: если эта история происходила не с самим автором, то обязательно с его хорошим знакомым, родственником или попутчиком.
Это было повествование о реальных случаях, пусть и таинственных и загадочных. Чудеса, волшебные клады, встречи с русалками...Помните «А был ли сарайчик?» из фильма «Особенности национальной рыбалки?». То ли сказка, то ли быль. А во-вторых, чем неправдоподобнее казалась история, тем большее количество обыденных подробностей ее наполняло, и даже в сам момент появления мифического персонажа главный герой занимается обычными повседневными делами.
Откуда взялись былички и приметы
Домовой в бане. Источник фото:webkamerton.ru
В древности нашим предкам приходилось жить в суровых условиях. Вокруг происходило множество непонятного и таинственного. Поэтому мифологические рассказы, зародившиеся в те времена, стали отражением царивших суеверий. В верованиях древних славян потусторонние силы были могущественно пугающими, и следовало установить ряд правил общения, дабы не заслужить ужасную смерть. Впоследствии эти поучительные истории обрастали другими невероятными деталями, изменялись и в конце концов становились похожи на сказки.
Для древних славян важен был окружающий их мир - лес, река, дом. Поэтому и большинство быличек связано с духами, отвечающих за порядок именно там. К примеру, образ лешего встречается едва ли не в каждом таком рассказе. Хозяин леса заговаривает с путником и уводит его в непроходимые чащи и топи. При этом человек сбивается даже с той дороги, которую хорошо знает. Или же другой вариант: леший забирает неосторожных и непослушных детей. Чтоб уберечься от чар этого духа, крестьяне читали заговоры и носили одежду наизнанку.
Конечно, до сих пор живо поверье, что в старых домах живут домовые. Да и в недавно приобретенную квартиру часто новоселы первым делом запускают кошку - мол, она способна учуять нечистую силу и подружиться с ней. В древности же хорошим отношениям с хозяином дома - домовым - придавали особое значение. Его всячески ублажали, лишний раз не беспокоили и считали, что в случае разлада с ним в семье могут произойти большие неприятности. Еще одна разновидность домового - банник. Он обитал в бане и представлялся в виде голого старичка, опоясанного листвой от веника. Злой банник мог запарить обидчика до смерти.
Да и после полуночи остерегались посещать это место, так как считалось, что в это время парится сам дух. Почему же важно было с ним дружить? В древности все главные обряды - рождение, свадьба, похороны - были связаны с баней. Ее даже возводили раньше других строений.
Приметы
Старые поверья. Фото источник:info-grad.com
Желание знать свое будущее во все времена интересовало людей. Со временем образовалась вера в знаки, которые могут предсказать то или иное событие. Некоторые из них были основаны на многолетних наблюдениях за природой, происхождение других невозможно объяснить. Например, мы до сих пор в шутку смеемся, если кто-то в разговоре чихнул: «Знать, говоришь правду».
А вот приметы, связанные с прогнозами погоды и видами на будущий урожай, вполне объяснимы. Земледельцы задолго до современных метеоцентров отслеживали природные закономерности. К примеру приметы «если на заходе солнца небосвод озаряется красным, то назавтра будет ветрено» вполне объяснима переменой давления, а «если зажженная лучина искрится и трещит, значить быть ненастью» объясняется повышенной влажностью перед дождем. Существовали и долгосрочные прогнозы, из которых сформировался календарь земледельца. Каждому дню соответствовала своя примета, например, на Рождество (7 января) небо звездное - будет хороший урожай ягод и грибов, а если 23 марта день туманом мглист - будет лен волокнист» . Любопытна еще одна примета: «чем ниже зацветает колос, тем ниже будут цены на хлеб». Казалось бы, какая связь экономики и ботаники? Тем не менее прямая - чем ниже зацветает колос, тем больше он даст зерен, и значит цены на этот продукт упадут.
Также существовал ряд примет на бытовую тематику. Мы до сих пор считаем, что если упала ложка - жди гостей. Но в большинстве случаев приметы становились сводом правил поведения, оберегая от болезней и травм. Они устанавливали нормы поведения. Например, у славян традиционным было бережное отношение труду и особенно почтительное - к хлебу. Поэтому хлебные крошки считалось грешно просто так выбрасывать - их скармливали птичкам. Приметы на этот счет были суровыми: «если уронил хлеб на пол - ожидай голодного года» или «если надкусить сразу несколько кусков хлеба - значит кто-то из родных сейчас голодает».
Что из примет до сих пор работает
Приметы. Фото источник: zodiak38.ru
Так зачем создавались поверья? Чтоб приносить практическую пользу. Ведь человек так устроен, что невозможно сказать ему просто "нельзя!" - обязательно проверит. А вот если сказать, что «после Ильи (2 августа) купаться не стоит, потому что водяной утащит» - это работает. Ведь в это время ночи уже становятся длинными, и вода в реках и озера зеленеет и существенно охлаждается. Так жители Руси оберегали непослушных детей от возможности заболеть. Также крестьяне верили, что грешно есть яблоки до Яблочного спаса - и действительно, в Средней полосе России эти фрукты успевали вызреть лишь к празднику.
А примета «не здороваться и ничего не передавать через порог» воспитывала - невежливо держать гостя в дверях. Также популярная примета «рассыпать соль к ссоре» раньше имела вполне логичное объяснение: белые кристаллы стоили дорого, и поэтому вполне вероятно, что могли явиться причиной конфликта. Зато встречать дорогих гостей хлебом-солью означало проявлять гостеприимство и великодушие.
К сожалению, первоначальный смысл некоторых поверий уже изменен или утерян - наша жизнь только за последнее столетие круто изменилась. Но зато в народном фольклоре появился новый пласт примет - сугубо профессиональных. Например, как объяснить студенческий крик в полночь перед экзаменом «халява, ловись!»? А многие уверены, что работает! Или актерские байки о том, как уроненный сценарий стал причиной неудачной постановки? Так что современная жизнь пишет новые приметы, а старые либо живут, либо становятся симпатичными страшилками из чудесных времен злых колдунов и удивительных духов.
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