Из-за каких продуктов чернеют зубы

Содержащие кислоту напитки могут доставить неприятности вашим зубам
Каждый из нас желает, чтобы его улыбка сияла белизной, однако некоторые самые обычные продукты могут стать препятствием на пути к совершенству, вызывая потемнение зубов. Но прежде, чем назвать самые опасные продукты, мы хотели бы уточнить, что же это такое – пигментация зубов.
Почему зубы меняют цвет?
Зубы человека могут потемнеть благодаря внешнему загрязнению или изменениям внутренней структуры. Существуют три типа пигментации: внешняя, внутренняя и связанная с возрастными изменениями.
Внешняя пигментация вызвана появлением пятен на эмали. Виной тому могут стать кофе, вино, газировка и другие продукты, а также курение.
Внутренняя пигментация возникает, когда внутренняя ткань зуба (дентин) темнеет или приобретает желтоватый оттенок. Это может случиться по различным причинам, не имеющим отношения к пище.
Ну и пигментация, связанная с возрастными изменениями – название говорит само за себя. Это комбинация внутренней и внешней пигментации. Эмаль с возрастом утончается, благодаря чему начинает просвечивать дентин.
В данной статье мы хотим обратить внимание на продукты, вызывающие внешнюю пигментацию.
Кислые и цитрусовые продукты
Кислые и цитрусовые продукты разрушают эмаль, и через неё начинает просвечивать дентин – желтоватая ткань, состоящая из соединений кальция и фосфатов.
Кофе
К огорчению любителей кофе, этот напиток содержит танин, вызывающий потемнение зубов. Кофе также содержит кислоту и нарушает pH-баланс во рту. А это значит, что другие кислые продукты будут разрушать ваши зубы ещё быстрее.
Чай
Согласно исследованиям, проведённым фирмой Colgate, чем темнее чай, тем ярче будут пятна от него на ваших зубах. Травяной и светлый чай также способствуют изнашиванию эмали и могут вызвать потемнение зубов.
Сладости
Сладости могут изменить цвет вашего языка, а значит – и ваших зубов. Но они не принесут вам большого вреда, если вы не будете ими злоупотреблять.
Карри и томатный соус
Эти продукты приятны на вкус, но и они могут стать причиной потемнения зубов. Дело не только в яркой окраске, но и в том, что они содержат кислоту. Постарайтесь отдавать предпочтение светлым или сливочным соусам. Если же пришлось попробовать карри, желательно вскоре сполоснуть рот и почистить зубы.
Спортивные и энергетические напитки
Провоцируют разрушение эмали, делая зубы более чувствительными к другим загрязнениям. Лимонная кислота, содержащаяся в этих напитках, не только служит консервантом, но и разъедает зубную эмаль.
Вино
Кислота и дубильные вещества, содержащиеся в красном вине, являются главными виновниками появления загрязнений. И если вы полагаете, что белое вино безопаснее красного, то очень ошибаетесь – ведь разрушающая эмаль кислота никуда не делась.
Газированные напитки
Тёмные компоненты в составе газировки оставляют поверхностные загрязнения на зубах. При длительном употреблении эмаль может накапливать эти вещества, вызывающие появление коричневого или жёлтого оттенка. И вновь причиной проблем становятся кислота и красители.
Что же делать?
Теперь вы знаете, какие продукты могут вызвать потемнение ваших зубов. Но не стоит впадать в панику и навсегда вычёркивать их из рациона, хотя уменьшить их потребление было бы неплохо. Пейте напитки через соломинку и не задерживайте продукт во рту надолго, чтобы он не успел нанести значительный ущерб. После употребления по возможности скорее споласкивайте рот и чистите зубы, и тогда сможете частично предотвратить нежелательное потемнение.
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