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Из-за каких продуктов чернеют зубы

Содержащие кислоту напитки могут доставить неприятности вашим зубам

Из-за каких продуктов чернеют зубы


Каждый из нас желает, чтобы его улыбка сияла белизной, однако некоторые самые обычные продукты могут стать препятствием на пути к совершенству, вызывая потемнение зубов. Но прежде, чем назвать самые опасные продукты, мы хотели бы уточнить, что же это такое – пигментация зубов.

Почему зубы меняют цвет?


Зубы человека могут потемнеть благодаря внешнему загрязнению или изменениям внутренней структуры. Существуют три типа пигментации: внешняя, внутренняя и связанная с возрастными изменениями.

Внешняя пигментация вызвана появлением пятен на эмали. Виной тому могут стать кофе, вино, газировка и другие продукты, а также курение.

Внутренняя пигментация возникает, когда внутренняя ткань зуба (дентин) темнеет или приобретает желтоватый оттенок. Это может случиться по различным причинам, не имеющим отношения к пище.

Ну и пигментация, связанная с возрастными изменениями – название говорит само за себя. Это комбинация внутренней и внешней пигментации. Эмаль с возрастом утончается, благодаря чему начинает просвечивать дентин.

В данной статье мы хотим обратить внимание на продукты, вызывающие внешнюю пигментацию.

Кислые и цитрусовые продукты


Из-за каких продуктов чернеют зубы

Кислые и цитрусовые продукты разрушают эмаль, и через неё начинает просвечивать дентин – желтоватая ткань, состоящая из соединений кальция и фосфатов.

Кофе


Из-за каких продуктов чернеют зубы

К огорчению любителей кофе, этот напиток содержит танин, вызывающий потемнение зубов. Кофе также содержит кислоту и нарушает pH-баланс во рту. А это значит, что другие кислые продукты будут разрушать ваши зубы ещё быстрее.

Чай


Из-за каких продуктов чернеют зубы

Согласно исследованиям, проведённым фирмой Colgate, чем темнее чай, тем ярче будут пятна от него на ваших зубах. Травяной и светлый чай также способствуют изнашиванию эмали и могут вызвать потемнение зубов.

Сладости


Из-за каких продуктов чернеют зубы

Сладости могут изменить цвет вашего языка, а значит – и ваших зубов. Но они не принесут вам большого вреда, если вы не будете ими злоупотреблять.

Карри и томатный соус


Из-за каких продуктов чернеют зубы

Эти продукты приятны на вкус, но и они могут стать причиной потемнения зубов. Дело не только в яркой окраске, но и в том, что они содержат кислоту. Постарайтесь отдавать предпочтение светлым или сливочным соусам. Если же пришлось попробовать карри, желательно вскоре сполоснуть рот и почистить зубы.

Спортивные и энергетические напитки


Из-за каких продуктов чернеют зубы

Провоцируют разрушение эмали, делая зубы более чувствительными к другим загрязнениям. Лимонная кислота, содержащаяся в этих напитках, не только служит консервантом, но и разъедает зубную эмаль.

Вино


Из-за каких продуктов чернеют зубы

Кислота и дубильные вещества, содержащиеся в красном вине, являются главными виновниками появления загрязнений. И если вы полагаете, что белое вино безопаснее красного, то очень ошибаетесь – ведь разрушающая эмаль кислота никуда не делась.

Газированные напитки


Из-за каких продуктов чернеют зубы

Тёмные компоненты в составе газировки оставляют поверхностные загрязнения на зубах. При длительном употреблении эмаль может накапливать эти вещества, вызывающие появление коричневого или жёлтого оттенка. И вновь причиной проблем становятся кислота и красители.

Что же делать?


Теперь вы знаете, какие продукты могут вызвать потемнение ваших зубов. Но не стоит впадать в панику и навсегда вычёркивать их из рациона, хотя уменьшить их потребление было бы неплохо. Пейте напитки через соломинку и не задерживайте продукт во рту надолго, чтобы он не успел нанести значительный ущерб. После употребления по возможности скорее споласкивайте рот и чистите зубы, и тогда сможете частично предотвратить нежелательное потемнение.

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