Из-за каких продуктов чернеют зубы

Содержащие кислоту напитки могут доставить неприятности вашим зубам









Каждый из нас желает, чтобы его улыбка сияла белизной, однако некоторые самые обычные продукты могут стать препятствием на пути к совершенству, вызывая потемнение зубов. Но прежде, чем назвать самые опасные продукты, мы хотели бы уточнить, что же это такое – пигментация зубов.



Почему зубы меняют цвет?

Кислые и цитрусовые продукты

Кофе

Чай

Сладости

Карри и томатный соус

Спортивные и энергетические напитки

Вино

Газированные напитки

Что же делать?