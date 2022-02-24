В этом видео я покажу, как сделать настенные часы из картона своими руками.

Для основы мне понадобился картон, салфетки и шпатлевка.

Основу делала по толщине часового механизма. Чтобы часы плотно прилегали к стене.

Сверху наносила шпатлевку и имитировала деревянные доски.

Для шестеренок, ключа и букв использовала массу из крахмала и столярного клея (холодный фарфор).

Ссылку на силиконовые формы оставила под видео.

Окрашивала акриловыми красками.

При желании готовые часы можно покрыть еще и акриловым лаком.

Творческого вам вдохновения!