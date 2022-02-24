В этом видео я покажу, как сделать настенные часы из картона своими руками.
Для основы мне понадобился картон, салфетки и шпатлевка.
Основу делала по толщине часового механизма. Чтобы часы плотно прилегали к стене.
Сверху наносила шпатлевку и имитировала деревянные доски.
Для шестеренок, ключа и букв использовала массу из крахмала и столярного клея (холодный фарфор).
Ссылку на силиконовые формы оставила под видео.
Окрашивала акриловыми красками.
При желании готовые часы можно покрыть еще и акриловым лаком.
Творческого вам вдохновения!
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