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Часы из картона своими руками

Часы из картона своими руками

Часы из картона своими руками

В этом видео я покажу, как сделать настенные часы из картона своими руками.

Для основы мне понадобился картон, салфетки и шпатлевка.
Основу делала по толщине часового механизма. Чтобы часы плотно прилегали к стене.

Сверху наносила шпатлевку и имитировала деревянные доски.
Для шестеренок, ключа и букв использовала массу из крахмала и столярного клея (холодный фарфор).

Ссылку на силиконовые формы оставила под видео.
Окрашивала акриловыми красками.

При желании готовые часы можно покрыть еще и акриловым лаком.

Творческого вам вдохновения!

 

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