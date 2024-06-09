Как и чем отмыть зелёнку

знает, как отмыть зеленку с кожи и какие средства лучше всего справляются с этой непростой задачей. А теперь будете знать и вы.







Зубами зеленку, как известно лучше не открывать. И вообще руками трогать ее опасно: одно неловкое движение, и бриллиантовый краситель окажется не только на пальцах, но и на других участках тела.

Чем убрать зеленку с кожи

Жидкость для снятия лака с ацетоном

Перекись водорода

Жирный крем

Сода

Средство для снятия макияжа

Уксус

Крахмал

Спирт

Лимон

Зубная паста

Как отмыть зеленку с кожи у ребенка после ветрянки

Зеленка — прекрасный антисептик, который сложно чем-то заменить — настолько он универсален и привычен каждому из нас, поэтому не стоит списывать ее со счетов. Но как же убирать зеленые пятна, которые она оставляет? Разбираемся.Средство очень мощное и работает моментально: пропитали ватный диск, провели по пятну, и оно исчезло на глазах. Правда, не всем этот метод подойдет — жидкость может вызывать раздражение, поэтому будьте аккуратны сами и не экспериментируйте. Если зеленка проникла глубоко в ногтевую пластину, приложите к ней пропитанную жидкостью вату и зафиксируйте на 5-10 минут с помощью обычной резинки.Простая аптечная 3% перекись отлично справится с зеленкой, правда, придется хорошенько потереть пятно и, возможно, использовать пару ватных дисков. Зато способ абсолютно безопасный и подойдет даже людям с чувствительной кожей.Тоже неплохой вариант, если вы против любой химии, тем не менее будьте готовы несколько раз наносить и стирать крем с зеленого участка. Но едва заметный след все равно останется: он убирается губкой с мылом.Возьмите немного соды, добавьте воды и размешайте: у вас должна получиться кашица. Этот состав нанесите на пятно и начинайте тщательно тереть ватой или кусочком ткани. Сода безопасна для кожи, но за секунду зеленку не уберет, поэтому от трения может возникнуть раздражение — это, пожалуй, единственная возможная негативная реакция.Если зеленку нужно убрать с лица, попробуйте сделать это диском, смоченным в мейкап-ремувере. Не давите сильно, а аккуратными движениями удаляйте зеленое пятно.Хорошо убирает загрязнения, но содержит кислоту, пусть и в небольших количествах, поэтому после использования обязательно несколько раз промойте руки теплой водой.Кашицу из крахмала и воды нанесите на губку, слегка потрите пятно и дайте составу подсохнуть. Через полчаса снимите остатки сухой тканью.Спиртовой раствор удаляет зеленку, но не бесследно, поэтому манипуляции можно повторить через пару часов. Двух подходов вам будет достаточно, чтобы полностью убрать следы бриллиантового раствора.Отрежьте кусочек цитруса и потрите им загрязнение: как и в случае со спиртом, процедуру наверняка нужно будет повторить пару раз. Не советуем использовать лимон, если зеленку вы убираете с лица или вблизи слизистых, чтобы избежать последствий в виде жжения и боли.С губ и ногтей можно удалить зеленку обычной зубной пастой, лучше с отбеливающим эффектом. На коже это средство тоже показывает себя довольно неплохо.Какие бы новинки ни предлагала фарминдустрия, люди продолжают обрабатывать высыпания при ветрянке старой доброй зеленкой: она действительно отлично подсушивает и уменьшает зуд.Минус в том, что оттереть ее довольно непросто, но все же есть бережные средства, которые можно нанести на зеленые пятнышки на коже ребенка, не опасаясь ожогов, аллергических реакций и раздражений. Лучше всего воспользоваться перекисью водорода или жирным детским кремом, молочком для снятия макияжа, о которых мы говорили выше, или обычным хозяйственным мылом.Хорошо и аккуратно работает растительное масло — подсолнечное, оливковое, тыквенное и пр. Подогрейте его до 40 градусов, смочите ватный диск и массажными движениями убирайте зеленку с кожи ребенка после ветрянки. Уксус и спирт для детской кожи точно не подойдут — не рассматривайте эти варианты.