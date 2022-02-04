Идеи из горбыля на даче

Горбыль представляет собой боковые спилы, которые остаются от бревен в процессе изготовления бруса или обрезной доски. В деревообрабатывающей промышленности он считается отходом, однако в быту часто находит применение из-за своей дешевизны и легкости.

Особенно часто скругленные с одной стороны доски используют для благоустройства дачи. Посмотрим, что можно сделать из горбыля для загородного участка.







Забор

Ограждения для грядок

Скамейка

Дровяник и угольник

Сарай

Дорожки

Фасад дачного дома

Наиболее очевидный вариант использования необработанной доски – ограждения и заборы. Часто бюджетные конструкции или горбыля, закрепленного на горизонтальных опорах, устанавливают, чтобы разграничить соседние участки. Ограда из горбыля отличается своеобразным «деревенским» шиком. Палисадник или огороженная придомовая территория сразу кажутся более обжитыми, уютными.Располагать доску можно и вертикально, и горизонтально. В качестве опор используют деревянные или металлические столбики, каркас из тонких брусков или тот же горбыль большей ширины. Верхний край забора ровняют под одну высоту или оставляю «рваным» для большей естественности.С наступлением сезона посадок каждый огородник стремится максимально рационально организовать пространство сада. Очертить ровные, аккуратные грядки можно с помощью горбыля.Такое ограждение не только делает посадки более упорядоченными, но и помогает бороться с чрезмерным расходом воды и засильем сорняков. К деревянной опоре проще цеплять укрывной материал во время заморозков и дуги для поддержания вьющихся культур в период активного роста.Доску можно расположить горизонтально по периметру всей гряды, а можно распилить на маленькие столбики одинаковой высоты, которыми обшивают уже готовый каркас. Получается имитация бревенчатого ограждения.Из-за постоянного соприкосновения с водой для обустройства грядок берут горбыль влагоустойчивых пород. Можно использовать дуб, лиственницу, ясень. Доска из сосны имеет меньший срок службы, однако для временных ограждений тоже подойдет.Скамейка из горбыля – быстрый, дешевый и достаточно простой способ обустроить небольшую зону отдыха. Для ножек понадобятся бруски или металлические опоры, для сиденья и спинки толстый горбыль. Желательно подыскать доску не тоньше 15 см.Вариантов конструкции множество. Можно сделать удобные подлокотники, добавить столик или остановиться на простейшем варианте с двумя опорами и сиденьем. Готовое изделие обязательно зашкуривают, покрывают защитным составом и лаком.Для защиты дров от дождя и снега на дачном участке не обойтись без дровяника. Строение это, как правило, располагают на задворках, поэтому тратить средства на дорогостоящие материалы смысла нет.Основу каркаса образуют вкопанные в землю деревянные брусья или бревна. Опоры соединяют заранее подпиленными по длине досками. Для обеспечения большей жесткости по каждой стенке можно пустить пару диагональных раскосин. Они не позволят дровянику расползтись. Крышу также покрывают горбылем, расположенным округлой поверхностью внутрь. Поверх стелют лист рубероида или ондулина.Похожую технологию используют для создания угольника. Из горбыля сооружают вместительный короб, который не позволит углю рассыпаться в процессе хранения. Единственное отличие угольника от дровяника – более узкий шаг между досками. Чтобы избежать широких щелей, придется заранее отсортировать подходящий по геометрии материал.Хозяйственные помещения для хранения лопат, граблей, леек и другой садовой утвари отличаются небольшими размерами и минимальными требованиями к дизайну. Они возводятся без фундамента на нескольких опорах из металлопроката или деревянного бруса.В большинстве случаев достаточно собрать каркас 2.5 х 1.5 метра, возвести стены до 2 метров в высоту и оборудовать односкатную крышу. Для стен используют ошкуренный горбыль. Доски крепят к опоре внахлест, это позволяет избежать зазоров и спрятать шляпки саморезов. Его же применяют для каркаса крыши.Уличный душ и туалетПо аналогии с подсобными помещениями из горбыля можно построить дачный туалет или летний душ. Доски потолще пускают на стены, поровнее – на пол. В качестве двери часто используют обычную штору для ванной комнаты или цветной поликарбонат. Крышу туалета делают односкатной, душ можно и вовсе не покрывать. Прямой доступ солнечных лучей обеспечивает более быстрое испарение влаги.Еще одно применение скругленной доски – садовые тропинки и подъездная дорога. Горбыль кладут поперек пути. Поверх досок рассыпают землю, опилки или песок, которые во время осадков помогают уплотнить покрытие. Дорожка получается чуть приподнятой над общим уровнем грунта, не размокает и не скрывается под водой во время сильных дождей.Дерево всегда выигрышно смотрится при оформлении открытых дачных пространств. Достаточно гармонично дорожки из горбыля смотрятся в сочетании с газоном или клумбами-рабатками.Использование горбыля для отделки стен привлекает своей доступностью. Обшивка фасада обойдется в несколько раз дешевле самой бюджетной вагонки, доски или пластика. Единственный минус такой отделки – сложность подгона досок друг под друга. Материал придется подбирать очень тщательно, практически поштучно.Подготовка горбыля включает несколько этапов.Очистку от коры;Шлифовку;Обработку влагоотталкивающими и антисептическими составами;Сушку;Готовый горбыль крепят на заранее подготовленную обрешетку. На свой вкус округлую поверхность размещают наружу или прячут внутрь. Готовый фасад покрывают лаком и красят.На первый взгляд горбыль имеет достаточно посредственный внешний вид. Однако если снять кору, обработать древесину защитной пропиткой и покрасить, он не уступит необрезной доске, которая стоит в 2 раза дороже. А там, где привлекательность материала и вовсе не важна, например, для сооружения опалубки, изготовления поддонов, обшивки погреба для хранения заготовок, горбыль стал практически незаменим.