Загадочные визуализации, которые переносят зрителей в иное измерение

Охотник за любовью. Автор: Victo Ngai.

Весенний фестиваль. Автор: Victo Ngai.

Вторичная машина Тикс. Автор: Victo Ngai.

Растраты. Автор: Victo Ngai.

Мировой старт. Автор: Victo Ngai.

Город вымышленных людей. Автор: Victo Ngai.

Благословение. Автор: Victo Ngai.

Переезд в Уайтхаус. Автор: Victo Ngai.

Гуманитарный рейд. Автор: Victo Ngai.

Эванс. Автор: Victo Ngai.

Большой улов. Автор: Victo Ngai.

С миру по капле - полная чаша. Автор: Victo Ngai.

Как же ты не вовремя! Автор: Victo Ngai.

Единение. Автор: Victo Ngai.

Лунный кот. Автор: Victo Ngai.

Великий разрыв. Автор: Victo Ngai.

Огненный город. Автор: Victo Ngai.

Смертельная погибель. Автор: Victo Ngai.