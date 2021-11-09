Как обычная вилка превратит дверной замок в неприступную крепость

Замок из вилки – это вещь!
Каждому человеку нужна приватность. Для того люди и придумали двери, а к ним – прочные замки. Но иногда все мы оказываемся в ситуации, когда дверь держится буквально на «честном слове»: в гостях, гостинице, на даче у друзей, а то и в собственной комнате. Если засыпать с распахнутой дверью как-то тревожно, то вот, как сделать портативный замок из обычной вилки. Защита прежде всего!
Вилка на страже безопасности и спокойного сна.
Итак, вы переживаете за сохранность своих вещей, боитесь открытых дверей или что кто-то зайдёт без стука и застанет вас за просмотром сериала «Сваты» под мороженое. Чтобы такого не приключилось, вооружайтесь вилкой. Нет, не как орудием самообороны. Из неё можно сделать переносной замок. И вот, каким образом.
Вилку вставляйте в отверстие для защёлки замка.
Вилку вставляйте в отверстие для ручки-защёлки. Зубчики должны войти на максимально возможную глубину.
Предельную глубину обозначьте маркером.
Вот так.
Когда предел достигнут, обозначьте его перманентным маркером, проведя линию прямо по зубцам.
Зажимайте ровно по обозначенной линии.
Найдите тиски и установите в них вилку так, чтобы зажим приходился ровно по отмеченной вами линии.
Гнём на 90 градусов.
Теперь молотком гните вилку по «линии сгиба» ровно на 90 градусов.
Результат.
Вот, что получилось. Но это ещё не всё.
Теперь нужно отпилить ручку.
Теперь у вилки нужно отпилить ручку, прямо под головкой. Вот так почти готово.
Ручка должна проходить между зубцами.
Ручка должна пусть с усилием (так даже лучше), но проходить между зубцами. Если не влезает, слегка подпилите её наждаком или пилкой.
Устанавливаем «замок».
Когда вы в следующий раз окажетесь в комнате без замка, установите головку вилки согнутыми зубцами прямо в отверстие для защёлки..
Заперли.
…. А ручку используйте, как запор. Теперь точно никто не войдёт без стука.
Свой замок ношу с собой.
Такой «замок», кстати, можно везде носить с собой. Но поосторожнее с ручной кладью: работникам аэропорта вилка в вашем рюкзаке может и не понравится.
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