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Национальный колорит: 10 автомобилей, которые предпочитают европейцы


Какие машины предпочитают европейцы.

Какие машины предпочитают европейцы.

Если проанализировать рынок автомобилей любой из стран, то всегда можно выделить несколько машин, которые на нем особенно популярны. Чаще всего это какие-нибудь «бюджетные» модели в рамках реальности того или иного государства. Именно поэтому вдвойне интересно узнать, какие авто в последнее время выбирали в разных странах «старушки» Европы.

1. Германия – Volkswagen Golf


Немецкий Volkswagen Golf для немцев.

Немецкий Volkswagen Golf для немцев.

 

Лидером продаж в самой педантичной стране Европы является Golf, что в целом неудивительно. За последнее время было продано 65 327 таких автомобилей.

2. Великобритания – Ford Fiesta


Ford Fiesta прямиком из бывшей колонии.

Ford Fiesta прямиком из бывшей колонии.

 

В Великобритании большинство водителей выбрало для себя «американца» Ford Fiesta. Любопытно, что по уровню продаж, данный автомобиль почти в два раза обходит своего ближайшего конкурента.

3. Австрия - Volkswagen Golf


Интересно, почему снова Volkswagen Golf.

Интересно, почему снова Volkswagen Golf.

 

Австрия очень часто бывает солидарна с Германией в самых разных вопросах. И выбор «народного» автомобиля – не исключение. Здесь народ также предпочитает брать для себя Volkswagen Golf. Любопытно, что этот же автомобиль предпочитают и бельгийцы.

4. Венгрия - Suzuki Vitara


Отличный Suzuki Vitara для венгров.

Отличный Suzuki Vitara для венгров.

 

Самым популярным автомобилем Венгрии на сегодняшний день является кроссовер Suzuki Vitara. По числу проданных моделей машина в два раза обходит автомобиль находящийся на втором месте в рейтинге «народной любви» - Skoda Octavia.

5. Греция – Toyota Yaris


Греки выбирают Toyota Yaris.

Греки выбирают Toyota Yaris.

 

В последнее время в лидеры в Греции неожиданным образом выбился вот этот автомобиль. Обойти конкурентов значительно он пока не смог, однако динамика продаж у модели положительная, так что это (скорее всего) вопрос времени.

6. Испания – Seat Ibiza


Очень странный Seat Ibiza.

Очень странный Seat Ibiza.

 

Первое и второе место на автомобильным рынке этой страны занимают автомобили Seat, которые конкурируют друг с другом уже не первый год с небольшим разрывом. На втором месте сегодня находится модель Leon.

7. Италия – Fiat Panda


Охотно берут и Fiat Panda, особенно в Италии.

Охотно берут и Fiat Panda, особенно в Италии.

 

Автомобили марки Fiat заняли все три первые строчки рейтинга в Италии. Тем не менее, первое место держит уже долгое время именно Panda. Ее продажи настолько велики, что хватило бы на автомобили со второго и третьего места рейтинга.

8. Норвегия – Nissan Leaf


Японский Nissan Leaf на далеком севере.

Японский Nissan Leaf на далеком севере.

 

А вот на севере автомобилисты главным образом выбирают вот такую восточную «штучку». В двойне любопытно, что это еще и электрокар. Живое свидетельство, что подобные авто могут успешно продаваться.

9. Польша - Skoda Octavia


Неоднозначный Skoda Octavia.

Неоднозначный Skoda Octavia.

 

В Польше большой популярностью пользуются машины марки Skoda. Первое место занимает Octavia, а второе – Fabia. Продажи автомобилей идут (по последним данным) с незначительным отрывом.

10. Франция - Renault Clio


Французы любят Renault Clio.

Французы любят Renault Clio.

 

Наконец, во Франции большой популярностью пользуется вот такой хэтчбек. Надо отметить, что это не самый плохой вариант из перечисленных.

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Национальный колорит: 10 автомобилей, которые предпочитают европейцы

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Национальный колорит: 10 автомобилей, которые предпочитают европейцыПодписаться на мой Instagram
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