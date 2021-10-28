Что только ни придумают: варианты использования экскрементов

От космоса до кофе.
Организм человека – настоящий перерабатывающий завод, в цикле которого испражнения – естественный процесс. И хотя сам этот процесс вызывает отвращение, на протяжении истории люди находили экскрементам множество разнообразных и весьма полезных применений.
1. Традиционная медицина
Фекалии как панацея.
Давным-давно люди использовали исключительно традиционные средства для лечения своих недугов. Они использовали растения, животных, магию и множество различных минералов. Даже сегодня, много людей все еще используют широкий спектр традиционной медицины. К примеру, в Китае, тигриные фекалии являются одними из наиболее важных ингредиентов в традиционной медицине и используются для лечения фурункулов, геморроя и алкоголизма.
Также не обошли вниманием и человеческие экскременты, которые используются в сочетании с солодкой для производства средств традиционной медицины. Около 80 процентов африканцев также используют традиционную медицину, применяя фекалии таких животных, как слоны, пальмовые белки, шимпанзе, мангусты, циветты и тростниковые крысы для лечения целого ряда проблем (гонорея, бесплодие и выкидыши), а также для духовных практик.
2. Современная медицина
Фекалии в помощь!
Некоторые современные методы лечения также предполагают использование человеческих фекалий. К примеру, после заражения бактерией под названием Clostridium, начинается сильная диарея, лихорадка и кровь в стуле. Основой способ избавиться от этих противных бактерий – заселить кишечник зараженного человека «хорошими бактериями», а делается это с помощью фекалий здорового человека. Это может быть достигнуто за счет использования колоноскопии, эндоскопии, ректороманоскопии или клизмы. Все эти методы связаны с использованием той или иной формы трубки, с помощью которой доставляют фекалии через анус пациента в прямую кишку.
3. Добыча золота
В поисках золота все средства хороши.
Люди любят золото, и неудивительно, что постоянно ищут новые способы добычи этого драгоценного металла. Группа исследователей из Американского химического общества обнаружила, что человеческие фекалии могут быть очень хорошим источником золота, наряду с другими драгоценными металлами, такими как ванадий, серебро и медь, которые используются в большинстве электроники. При этом их концентрация достаточно высока, чтобы добыча этих металлов была коммерчески выгодной. Было подсчитано, что отходы от одного миллиона американцев могут содержать металлов на 13 миллионов долларов.
4. Важнейший товар
Удобрение почвы по-японски.
Еще в XVII веке существовало место, где никогда не было проблемы «куда девать человеческие экскременты». Этим местом был Эдо (современный Токио) в Японии. Речь идет о времени сёгуната Токугавы (1603-1867), когда была запрещена любая форма международной торговли между Японией и другими странами. В результате этой изоляции, Япония стала самодостаточной экономикой, в которой была очень важна переработка буквально всего, что только можно, включая человеческие экскременты. Причудливое название «ночная почва» получили именно фекалии (так их назвали, поскольку сборщики фекалий предпочитали работать в ночное время).
«Ночную почву» собирали из домов людей и общественных туалетов и доставляли фермерам, которые всегда были готовы покупать их за деньги или свою продукцию. Фермеры затем использовали фекалии на своих участках в качестве удобрения для выращивания сельскохозяйственных культур. Важность «ночной почвы» была такова, что арендодатели и арендаторы часто воевали друг с другом за право собственности на такой ценный товар.
5. Сексуальный фетиш
Каких только не бывает фетишей!
Люди — занимаются постельными утехами не просто для воспроизведения потомства, как это делают животные. При этом люди всегда стараются делать свои интимные встречи как можно более интересными и иногда прибегают к фетишам. Причём бывают они порой очень странными. Люди могут возбуждаться от многих вещей, а иногда такой вещью является… кал. Это называется «копрофилия».
6. Археологические исследования
Фекалии как археологических объект.
Один из методов, используемых в археологии, является изучение окаменелых экскрементов наших предков. Для них придумали даже специальное название – «копролиты». Процесс изучения подразумевают извлечение образцов ДНК из копролита после его предварительного размягчения с помощью специального раствора. К сожалению, это также возвращает его первоначальный вонючий запах. Но из этих образцов ДНК можно собрать много информации, в том числе информацию о рационе наших предков, их здоровье и даже поле. Т.е., с помощью окаменевшего кала ученые больше узнают о том, как жили древние общины. Этот же метод можно также использовать, чтобы узнать больше о вымерших животных.
7. Криминалистика
И всё же за собачками стоит убирать.
Существует по крайней мере две случая, когда собачьи фекалии были использованы в суде в качестве доказательства, что привело к осуждению преступников. В первом случае некий Филлип Страуд после кражи со взломом и последующего убийства вступил в собачьи фекалии на месте преступления. В другом случае Руфус Сито Наньес напал на 27-летнюю женщину в ее доме в Техасе и изнасиловал ее. Во дворе он также вступил в собачьи фекалии. Именно следы кала на обуви и стали вещдоком.
8. Продукты питания и напитки
Кофе из экскрементов – самый дорогой в мире.
Такое понятие, как копрофагия, ни для кого не является секретом. Многие животные поедают фекалии или навоз, чтобы улучшить микробную флору кишечника или даже, чтобы частично удовлетворить ежедневные потребности в белке. Но копрофагия не ограничивается только животными, ее практикуют и люди. Иногда это делают в качестве фетиша или в качестве напитка. К примеру, два популярных сорта кофе делают с использованием экскрементов животных.
Копи Лувак делают из фекалий циветты, а Блэк Айвори делают из слоновьих экскрементов. Если быть точнее, то делают кофе из зерен, которые были съедены животными и потом вышли наружу. Пищеварительные ферменты животного при этом воздействуют на зерна и изменяют их структуру белка. Эти сорта кофе являются одними из самых дорогих в мире.
9. Оружие
Биологическое оружие.
Люди веками используют всевозможные вещи, чтобы попытаться убить друг друга. В качестве оружия использовали даже фекалии. По словам греческого историка Геродота, скифы смешивали человеческие фекалии, кровь и разлагающиеся тела нескольких ядовитых змей в сосуде. Сосуд герметично закрывали и закапывали, пока вся смесь достаточно не разлагалась. Затем сосуд вскрывали и этой смесью смазывали концы стрел, которые использовали в бою. Во время войны во Вьетнаме вьетконговцы также использовали фекалии, покрывая им заостренные колышки в ловушках. Это вызывало заражение крови.
10. NASA и фекалии
Что происходит с фекалиями в космосе.
Можно сказать, что NASA немного одержимо человеческими экскрементами, потому что космическое агентство хочет использовать их в качестве топлива, пищи и даже противорадиационного экрана. Обычно фекалии астронавтов упаковывают и отправляют в сторону Земли, чтобы они сгорели при входе в атмосферу. Однако же, NASA хочет найти применение для этих отходов. Одна из идей заключается в том, что кал космонавтов, которые в будущем отправятся на Луну, можно собирать и преобразовать в ракетное топливо для возвращения обратно на Землю. Это позволит сэкономить много денег и уменьшить вес ракет, покидающих Землю. В процессе преобразования можно также производить кислород для космонавтов.
Процесс утилизации мочи космонавтов в питьевую воду уже используется в течение некоторого времени, в недавно NASA выделило грант в размере $ 200 000 для исследователей из Университета Клемсон в Южной Каролине , чтобы найти способ перерабатывать человеческие экскременты в синтетическую пищу. Эта «еда» будет использоваться космонавтами при далеких перелетах или в марсианской колонии. Что касается радиации, то NASA планирует собирать фекалии в мешки, вместе с пищей и водой.
Все эти мешки будут храниться вокруг стен корабля, обеспечивая защиту от радиации во время дальних космических путешествий. Превращение отходов человека и животных в биотопливо не является интересом сугубо NASA. В 2014 году Hyundai представила автомобиль, работающий на биогазе, получаемом из человеческих экскрементов.
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