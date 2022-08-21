Фантазия и повседневные вещи: забавные коллажи от дизайнера из Эквадора

Забавные коллажи от дизайнера из Эквадора.
Хавьер Перес Эстрелла считает, что творить нужно каждый день, что бы это ни значило. Главное - давать своей фантазии зеленый свет и позволять ей выплескиваться наружу. В суете рабочих будней легко соскользнуть на дорогу рутинный обязанностей, когда кажется, что на такие глупости времени нет и быть не может. Но на самом деле именно в таких казалось бы незначительных пустяках и простых моментах и кроется счастье.
Маленький принц. Автор: Javier Perez Estrella.
Улитка. Автор: Javier Perez Estrella.
Горшки с цветами. Автор: Javier Perez Estrella.
Хавьер Перес Эстрелла (Javier Perez Estrella) является графическим дизайнером (а заодно и аудиовизуальным продюссером) из Эквадора. "Мои работы просты и минималистичны. Я хочу, чтобы люди вспоминали просто сделали паузу, глядя на мои фотографии, и улыбнулись".
Змея. Автор: Javier Perez Estrella.
Сальвадор Дали. Автор: Javier Perez Estrella.
Скрипка. Автор: Javier Perez Estrella.
Воздушные шары. Автор: Javier Perez Estrella.
Листва дерева. Автор: Javier Perez Estrella.
Жвачка. Автор: Javier Perez Estrella.
Подзорная труба. Автор: Javier Perez Estrella.
Крик. Автор: Javier Perez Estrella.
Краб. Автор: Javier Perez Estrella.
Дерево. Автор: Javier Perez Estrella.
Жираф. Автор: Javier Perez Estrella.
Принцесса Лейя. Автор: Javier Perez Estrella.
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