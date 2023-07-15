За что в Средневековье прокляли понтифика и казнили его труп

Старинные нравы порой поражают современных людей изощренной жестокостью и одновременно богатой фантазией. Казнь преступников, например, тысячу лет назад считалось развлекательным и поучительным зрелищем, вполне подходящим и для детских глаз. Порой даже заранее наступившая смерть преступника не была достаточным обоснованием для отмены ожидаемого народом кровавого шоу.
Пожалуй, самым известным подобным случаем, сохранившемся в исторических документах, является «Трупный синод». Это неоднозначное событие произошло в январе 897 года в Риме. Церковный трибунал судил, а затем казнил бывшего папу. Уникальность события состояла в том, что понтифик Формоз за девять месяцев до этого умер. Для того, чтобы он мог предстать перед судом, труп бывшего римского владыки эксгумировали и посадили на трон. Преемник – папа Стефан VI, допросил своего предшественника, при этом труп, как ни странно, ему отвечал (правда голосом дьякона, стоявшего за креслом с покойником).
Папа Формоз.
Формозу обвиняли в очень серьезных проступках: вероломство, переход с одной епископской кафедры на другую в обход установленного Никейским собором запрета, совершение им, мирянином, религиозных таинств и венчание на царство в Риме «незаконнорожденного» короля Арнульфа. Последнее обвинение и было как раз причиной всей этой жутковатой комедии – при жизни папа немного «заигрался», поддержав представителя династии Каролингов, но не успел довести это дело до конца. Поэтому после его смерти новым претендентам на римский трон потребовалось официальное подтверждение своих прав. Для этого суд признал Формозу виновным, избрание его папой было объявлено недействительным, указы отменены, а пальцы, которыми он совершал крестное знамение, были отрублены.
Дальше тело несчастного папы еще неоднократно подвергалось разнообразным экзекуциям: его протащили по городу, закопали в общей могиле для чужестранцев, а затем еще и утопили в Тибре. Однако именно в этот момент в городе произошло землетрясение, часть храмов была разрушена, и народ, решивший, что это кара за оскорбление останков, взбунтовался. Папе Стефану это стоило трона и жизни, а его преемник несчастного Формозу не только реабилитировал, но и якобы захоронил тело со всеми почестями (исторические источники не описывают подробно, где и как эти останки были вновь найдены).
«Трупный синод» был далеко не единственным подобным судилищем. Допросы и казни уже умерших людей в средние века иногда случались в разных странах и городах. Например, непреклонны судьи были к самоубийцам. Общество и церковь настолько порицали их, что трупы не только не хоронили в освященной земле, но и могли подвергать посмертным судам. Так, 20 февраля 1598 года в Эдинбурге прошло разбирательство с горожанином Томасом Добби. Несчастный утопился в карьере, и после того, как тело достали из воды, его сначала поволокли в суд. Там подсудимого допросили с пристрастием, после чего он, судя по всему, сознался в сговоре с дьяволом (у инквизиции, как известно, и мертвые могли разговориться). В результате его приговорили к повешению и привели приговор в исполнение на следующий день. Вероятно, в назидание другим, чтобы они не думали, что на том свете можно спрятаться от ответственности.
Очень громким стало дело ученого и философа Джона Уиклифа. Этот знаменитый общественный деятель успел за время жизни очень насолить церкви, требуя реформ. Он, кстати, считается предшественником протестантизма. Все это ему припомнили аж через 40 лет после смерти, в мае 1415 года. По решению Констанцского собора останки философа были эксгумированы и публично сожжены:
«Святой собор заявляет, определяет и выносит приговор Джону Уиклифу как отъявленному еретику, который умер утвержденным в своей ереси. Собор проклинает его и осуждает воспоминания о нем. Собор также постановляет и предписывает, чтобы его тело и кости, если они могут быть распознаны среди тел других верных людей, были извлечены из земли и выброшены подальше от церковных кладбищ согласно установленным канонам и законам».
"Сжигание костей Джона Уиклифа", гравюра из книги Foxe's Book of Martyrs (1563 г.)
Еще одним классическим примером посмертного наказания стала казнь тела Оливера Кромвеля в Лондоне в мае 1659 года. Мрачное предание говорит о том, что при жизни руководитель Английской революции, въезжая триумфально в Лондон через толпу ликующих людей, произнес фразу, ставшую пророческой: «Если бы меня везли на эшафот, зевак было бы не меньше». Когда колесо истории развернулось и через год после смерти Кромвеля и на английский престол взошел сын казненного короля Карл II, решено было всенародно осудить бывшего героя. Тела Оливера Кромвеля и двух его соратников эксгумировали, провезли по Лондону и повесили в Тайберне. Головы цареубийц затем были выставлены на всеобщее обозрение около Вестминстерского дворца. Интересно, что череп Кромвеля при этом был похищен, несколько столетий этот раритет скитался по частным коллекциям, пока, наконец, его не захоронили, но произошло это только в 1960-м году.
Казнь тел Кромвеля, Брэдшо и Айртона в Тайберне
Удивительно, но подобные расправы над телами случались и в более поздние времена. Один из последних подобных случаев был зафиксирован уже в 1811 году, тоже в Лондоне. Джон Уильямс - преступник, злодейски уничтоживший две семьи, обманул ожидания горожан и повесился в тюрьме в ночь перед казнью. Власти решили не лишать народ долгожданного развлечения, тем более что это грозило волнениями, и провели положенную экзекуцию над телом убийцы. Его сначала повесили, затем вколотили в сердце осиновый кол, а затем для надежности еще сожгли. Таким образом эта дикая традиция просуществовала вплоть до «просвещенного» XIX века.
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