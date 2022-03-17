Самый известный преступник Великобритании

Майкл Гордон Питерсен за свою карьеру сменил примерно сотню тюрем, взял в заложники около 30 человек (включая своего адвоката, учителя рисования и парочку террористов прямиком из Ирака) и перебил носы стольким охранникам, что их хватило бы на целую роту. Итак, как же дошел до жизни такой обычный британский мальчишка из хорошей семьи?









Зовите меня Чарльз

Дорога на каторгу

Художник и поэт

Одиночный удар коровы

Террористы в ужасе

Бесстрашный человек

Вся жизнь за решеткой