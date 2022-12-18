Какие тайны хранит великий погребальный храм женщины-фараона Хатшепсут

Хатшепчут

Слева направо: Известняковая сидячая статуя Хатшепсут в Метрополитен-музее, Нью-Йорк. \ Осирическая голова Хатшепсут в двойной короне из храма в Дейр-эль-Бахри, Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

Слева направо: Восстановленная статуя Хатшепсут с царственной бородой и головным убором немес, 1479-1458 гг. до н. э. \ Статуя Хатшепсут в Лейденском музее.

Гранитный сфинкс с лицом Хатшепсут. \ Фото: blogspot.com.

Храмы

Комплекс Дейр-эль-Бахри до реставрации, с. 1961 год. \ Фото: google.com.

Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, Зодчий - Сенмут. \ Фото: goadventure.com.

Общий вид храма Хатшепсут. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.

Джесер-Джесеру, в Дейр-эль-Бахри. \ Фото: en.wikipedia.org.

Слева направо: Скарабей, найденный в храме Хатшепсут, с надписью её имени: Хатшепсут, объединённая с Амоном, 1479-1458 гг. до н. э. \ План храма.

Открытие главного святилища Амона в храме Хатшепсут. \ Фото: blogspot.com.

Рисунок из погребального храма Хатшепсут об экспедиции в Пунт. \ Фото: ultimavoce.it.

Слева направо: Парные осирические статуи Хатшепсут перед храмом в Дейр-эль-Бахри. \ Статуя Хатшепсут из красного гранита в мужском образе с ритуальными подношениями богам стояла в Дейр-эль-Бахри, Метрополитен-музей.

Наследие

Слева направо: Большая статуя Хатшепсут, изуродованная и разбитая, чтобы стереть её личность, 1479-1458 гг. до н. э. \ Фрагмент рельефа, изображающего Хатшепсут и бога Амона, 1479-1458 гг. до н. э.

Рельеф из «Красного святилища» в Карнаке, изображающий Хатшепсут рядом с Тутмосом III. \ Фото: discover.hubpages.com.

Сбитые надписи в храме Джесер-Джесеру с целью проклятья памяти о правлении Хатшепсут. \ Фото: twitter.com.

Слева направо: Восстановленное «Красное святилище» Хатшепсут в Карнаке. \ Тридцатиметровый обелиск Хатшепсут в Карнаке.

Слева направо: Колонна, на которой заново начертано тронное имя Тутмоса II. \ Сломанная колонна.

Слева направо: Уничтожение Амона (правая фигура) по приказу Эхнатона. \ Отрубленная голова статуи Хатшепсут.