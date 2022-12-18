Какие тайны хранит великий погребальный храм женщины-фараона Хатшепсут

Хатшепсут была женщиной-фараоном, которая стала одной из самых важных женских фигур в истории Египта. Несмотря на все попытки многочисленных преемников удалить её имя из записей, о ней до сих пор говоря и вспоминают за её немалый вклад, в том числе и за удивительное храмовое сооружение, которое она создала недалеко от Фив. О том, что же из себя представляет Джесер-Джесеру и почему он так важен – далее в статье.
Хатшепчут
Слева направо: Известняковая сидячая статуя Хатшепсут в Метрополитен-музее, Нью-Йорк. \ Осирическая голова Хатшепсут в двойной короне из храма в Дейр-эль-Бахри, Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
Хатшепсут происходила из царского рода. Трон её отца, фараона Тутмоса I, наследовал муж и брат Хатшепсут, Тутмос II. После смерти Тутмоса она стала регентом Египта, поскольку Тутмос III, сын Тутмоса II от второй жены, был слишком молод, чтобы править. После нескольких лет службы регентом она возвысилась до положения фараона, приложив для этого немало усилий.
Слева направо: Восстановленная статуя Хатшепсут с царственной бородой и головным убором немес, 1479-1458 гг. до н. э. \ Статуя Хатшепсут в Лейденском музее.
Ей предстояла долгая работа, чтобы узаконить своё правление. Традиционно одним из лучших способов казаться законным в глазах египетского народа было для правителей представлять себя в рельефах, статуях и других узнаваемых символах. Хатшепсут уже занимала высокое положение в египетском обществе. Она была видным членом царской семьи и в начале своей жизни носила титул «Божья жена Амона». Это престижное положение ставило её на вершину религиозной иерархии того времени. Царица использовала религию и иконографию для формирования и дальнейшего улучшения своего общественного имиджа. Этот процесс начался с рельефов, изображающих её отца, дарующего ей божественные благословения.
Гранитный сфинкс с лицом Хатшепсут. \ Фото: blogspot.com.
В итоге, Хатшепсут начала заказывать рекордное количество скульптур. Сначала она была изображена как мужчина со всеми атрибутами фараона, включая традиционную накладную бороду. Но её более поздние статуи стали выглядеть гораздо женственнее.
Используя свою родословную, религию и создав огромное количество статуй, Хатшепсут начала получать общественную поддержку. В течение этого времени она также стремилась связать своё имя с именем Яхмоса I, который изгнал гиксосов в начале 18-й династии.
Храмы
Комплекс Дейр-эль-Бахри до реставрации, с. 1961 год. \ Фото: google.com.
Храм в Дейр-эль-Бахри, несомненно, является одним из самых узнаваемых сооружений, представляющих Древний Египет. Храмовый комплекс является популярным туристическим объектом и содержит не только храм Хатшепсут. Весь комплекс включает в себя погребальные храмы Ментухотепа II и преемника Хатшепсут, Тутмоса III. Однако храм Хатшепсут, также известный как Джесер-Джесеру, является наиболее известной частью этого места.
Заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, Зодчий - Сенмут. \ Фото: goadventure.com.
Погребальный храм — это не гробница, а место для поклонения умершим и празднования их царствования. У каждого фараона был культ после их путешествия в загробную жизнь, и их погребальный храм был местом, где им поклонялись. Таким образом, каждый храм включал часовни, которые были важной частью погребальных храмов, предоставляя место для поклонения и подношений умершему фараону, надписи и рельефы, посвящённые достижениям фараона, а также скульптуры, изображающие их в виде различных богов. Дейр эль-Бахри не был исключением.
Общий вид храма Хатшепсут. \ Фото: zhuanlan.zhihu.com.
Джесер-Джесеру - древнеегипетское название храма Хатшепсут, переводимое как «святая святых». Сегодня египтологи используют его в качестве названия главного здания комплекса Дейр-эль-Бахри. Террасная структура храма с колоннадами привлекает внимание и, что интересно, идеально симметрична. Несмотря на то, что обычно историки и учёные ассоциируют архитектурную симметрию с классической Грецией и главным образом с Парфеноном, погребальный храм Хатшепсут предшествовал Парфенону на добрых несколько столетий.
Джесер-Джесеру, в Дейр-эль-Бахри. \ Фото: en.wikipedia.org.
Выбирая местоположение своего храма, Хатшепсут отдала предпочтение месту рядом с могилой своего отца, Тутмоса I. Его гробница была одной из первых в Долине царей. Вполне возможно, что погребальный храм Хатшепсут привлёк внимание к этому месту и положил начало тенденции, которой будут следовать цари для остальной части Нового царства. Джесер-Джесеру содержит множество рельефов, прославляющих Хатшепсут и провозглашающих её божественное происхождение, а также часовни, посвящённые поклонению различным богам, которые были связаны с царицей.
Слева направо: Скарабей, найденный в храме Хатшепсут, с надписью её имени: Хатшепсут, объединённая с Амоном, 1479-1458 гг. до н. э. \ План храма.
Святилище Амона было центральным элементом часовен в храме Хатшепсут. Священное пространство включало в себя две основные камеры, обе высеченные в скале. Первый, названный Bark Hall, включал картины и рельефы прошлых фестивалей Опет. Вторая комната, Зал Стола для подношений, была самым внутренним святилищем и последней частью храма Хатшепсут. Здесь были сделаны подношения Амону и Хатшепсут как его дочери.
Открытие главного святилища Амона в храме Хатшепсут. \ Фото: blogspot.com.
Хатхор была важной богиней погребения в Фивах и прилегающих районах, поэтому её присутствие здесь было необходимо. Богине также поклонялись как хранительнице, называемой Mistress of Punt. По этой причине её часовня была расположена прямо рядом с рельефом, запечатлевшим торговые отношения Хатшепсут с Пунтом. Часовня Хатхор содержала гипостильный зал, дополненный изображениями богини в её популярной форме в виде женской головы с коровьими рогами.
Рисунок из погребального храма Хатшепсут об экспедиции в Пунт. \ Фото: ultimavoce.it.
На противоположной стороне второго уровня находилась часовня Анубиса, бога загробной жизни и мёртвых. Эта область была сильно повреждена преемниками Хатшепсут, Тутмосом III и Аменхотепом II, которые уничтожили все рельефы, изображающие царицу, в рамках попытки стереть её память из истории. Анубис и изображения Тутмоса III, её соправителя и непосредственного преемника, остались нетронутыми. Часовня Анубиса невелика, но это важная часть похоронного комплекса.
Слева направо: Парные осирические статуи Хатшепсут перед храмом в Дейр-эль-Бахри. \ Статуя Хатшепсут из красного гранита в мужском образе с ритуальными подношениями богам стояла в Дейр-эль-Бахри, Метрополитен-музей.
На верхнем уровне храма Хатшепсут находились Осириды, статуи, изображающие Хатшепсут в образе Осириса с двойной короной фараона. Использование накладной бороды было исключительно мужским символом, и Хатшепсут была первой женщиной, принявшей его. В этом случае направленный вверх кончик указывает на божественность.
Наследие
Слева направо: Большая статуя Хатшепсут, изуродованная и разбитая, чтобы стереть её личность, 1479-1458 гг. до н. э. \ Фрагмент рельефа, изображающего Хатшепсут и бога Амона, 1479-1458 гг. до н. э.
Среди наиболее заметных в храме считается рельеф, изображающий Божественный цикл Рождения на втором уровне. Божественный цикл рождения — это последовательность изображений, которые показывают бога-творца, в данном случае Амона-Ра, трансформированного в человека, оплодотворяющего женщину, которая родит будущего царя. Затем Тот, бог знания и письменности, открывает женщине, что она родит ребёнка от бога. Наконец, ребёнок рождается. Это первый случай, когда Цикл Божественного рождения был изображён в древнеегипетском искусстве.
Рельеф из «Красного святилища» в Карнаке, изображающий Хатшепсут рядом с Тутмосом III. \ Фото: discover.hubpages.com.
На другом рельефе Хатшепсут изображена в торговой миссии в Пунте. Во времена более ранних династий торговля с Пунтом позволяла импортировать экзотические товары. Торговые переговоры с Пунтом были очень успешными во время её правления и привели к притоку драгоценных камней, экзотических животных, благовоний и других важных предметов роскоши. Вполне логично, что она хотела бы увековечить эти триумфы в своём погребальном храме.
Сбитые надписи в храме Джесер-Джесеру с целью проклятья памяти о правлении Хатшепсут. \ Фото: twitter.com.
Заметные рельефы на верхнем уровне храма (предназначенные для должностных лиц и высокопоставленных членов священства) включают надписи о коронации Хатшепсут, а также сцены, где подношения преподносятся членам семьи Хатшепсут, восхваляя их как божественных.
Слева направо: Восстановленное «Красное святилище» Хатшепсут в Карнаке. \ Тридцатиметровый обелиск Хатшепсут в Карнаке.
Преемник Хатшепсут попытался стереть имя фараона из истории, практика, известная как damnatio memoriae (осуждение памяти). Нет никакого способа узнать, были ли Тутмос III или его сын Аменхотеп II причастны к этому. Однако факт остаётся фактом: имя Хатшепсут было удалено со многих рельефов, а её памятники были узурпированы.
В Древнем Египте не было ничего необычного в том, что новые фараоны присваивали статуи и памятники своих предшественников. Рамзес II делал это довольно часто. Переписывание памятников и вырезание картушей было обычной практикой, чтобы расставить приоритеты в правлении нынешнего фараона.
Слева направо: Колонна, на которой заново начертано тронное имя Тутмоса II. \ Сломанная колонна.
Однако, когда Хатшепсут была осуждена её преемниками, разрушение вышло за рамки смены имён. Её статуи были разрушены и разбиты в массовом порядке. Её имя и изображение были вырезаны с рельефов, даже тех, что находились внутри её храма. К счастью, сам объём работ, которые она создала во время своего правления, по сути, сделал её неистребимой из истории.
Слева направо: Уничтожение Амона (правая фигура) по приказу Эхнатона. \ Отрубленная голова статуи Хатшепсут.
Погребальный храм Хатшепсут - одна из причин, по которой сегодня современный человек вспоминает женщину-фараона. От его идеальной симметрии до колоннад и рельефов, это впечатляющее архитектурное чудо, символизирующее Древний Египет, является неотъемлемой частью заслуг великой царицы, вошедшей в историю.
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