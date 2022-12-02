В чём секрет древней чаши исцеления: Уникальный дар монаха-иезуита римскому императору

Однажды монах-иезуит по имени Афанасий Кирхер преподнёс императору Священной Римской империи Фердинанду III весьма необычный дар. С виду это была простая деревянная чаша. Но в этом сосуде скрывался один замечательный секрет. Когда туда наливали чистую родниковую воду, спустя некоторое время она становилась голубого цвета. Когда воду сливали в другой сосуд — она опять становилась совершенно обычной. «Волшебная» чаша являлась поистине королевским подарком, ведь вода выпитая из неё, могла исцелить от любой болезни. В чём секрет этого древнего уникального кубка, далее в обзоре.
Волшебное дерево
Удивительный сосуд был сделан из дерева lignum nephriticum.
Необычайная чаша была вырезана из дерева, носящего название lignum nephriticum. Именно уникальные свойства этой древесины обеспечивали необыкновенный эффект волшебного голубоватого свечения. Дерево приобрело невероятную популярность в Европе с конца 16 века. Именно этот чудесный эффект был тому причиной. Диковинное свойство стало предметом исследований всех самых именитых физиков того времени. Кубки, вырезанные из «волшебного» дерева, считались роскошным подарком. Их преподносили в дар лишь особам королевских кровей. Люди верили тогда, что вода, выпитая из уникального сосуда, способна чудесным образом исцелить любую хворь.
Открыл уникальное дерево испанский врач и ботаник Николас Монардес в 1565 году. В своих трудах он описывал уникальное растение, как оно помогло многим людям излечиться от различных болезней. Древесина его, по словам Монардеса, имела вид весьма похожий на древесину груши. Она была плотной и без сучков. В Новой Испании этот вид растения с давних времён использовали для лечения заболеваний почек и печени. Способ ботаник описал так: «Древесину нужно измельчить в мелкие щепки, потом залить чистой родниковой водой. Через полчаса жидкость приобретает светящийся голубой оттенок. Чем дольше настаивается вода, тем темнее становится её цвет. Потом её следует пить и добавлять в пищу. Постоянное употребление оказывает тот самый чудесный исцеляющий эффект».
Дерево lignum nephriticum.
В 1570 году Франсиско Эрнандес де Толедо, придворный врач короля Испании Филиппа II, возглавил первую научную экспедицию в Америку. После своего возвращения на родину он подтвердил чудесные свойства удивительного растения, которые так живописал Монардес. Единственное, с чем не согласился де Толедо в описаниях своего соотечественника, так это то, что lignum nephriticum – это кустарник. Он встречал экземпляры, которые достигали просто огромных размеров и больше были похожи на деревья.
Учёный иезуит
Несколько десятилетий спустя Афанасий Кирхер, немецкий монах-иезуит, который был ещё известен своей большой учёностью и выдающимся вкладом в науку, стал исследовать lignum nephriticum. Он провёл множество экспериментов с чашей, которую ему вручили в дар миссионеры-иезуиты в Мексике. Это был тот самый сосуд, который он позже подарил императору Священной Римской империи Фердинанду III. Учёный отмечал, что цвет воды в чаше не всегда становится синим. Он зависит от окружающего освещения.
Афанасий Кирхер и Фердинанд III.
Монах выяснил, что эффект синевы сохраняется лишь пока вода находится в этом кубке. Если же её перелить в стеклянный сосуд, она становится вновь бесцветной. При перемещении этого стеклянного сосуда в затемнённое место, вода приобретёт изумрудно-зелёный оттенок. Если перенести в более тёмное место, то цвет станет красноватым.
Через несколько лет после выхода в свет трудов Кирхера, другой ботаник провёл масштабные исследования. Швейцарец Иоганн Баухин испытывал свойства и чаши из чудесного дерева и его стружки. Учёный писал, что, когда воду наливали в чашку с древесной стружкой, вода вскоре приобретала «чудесный сине-жёлтый цвет». После того как её выносили на свет, оттенки менялись, напоминая цвета опала. Жидкость приобретала оттенки от огненно-жёлтого, ярко-красного, до сияющего пурпурного и цвета морской волны.
Цвета постоянно менялись.
Секрет уникального явления
После этого исследованиями свойств волшебного дерева занялся британский учёный Роберт Бойль в 1663 году. Впервые lignum nephriticum получило точное научное описание своего необычайного эффекта. Это явление сейчас общеизвестно и носит название флуоресценция. Бойль писал, что тинктура, даваемая древесиной, должна происходить из более тонких её частей, которые как бы вытягивает вода. Бойль указывал, что все цветовые эффекты исчезали, стоило лишь добавить каплю кислоты. После нейтрализации щёлочью, эффект появлялся вновь. К сожалению, уже во времена Бойля эта древесина стала невероятно редкой, а к началу 19 века исчезла полностью.
К началу 19 века эта древесина исчезла полностью.
Снова lignum nephriticum и его чудесными свойствами заинтересовались уже в 20 веке. В 1915 году американский ботаник Уильям Эдвин Саффорд начал проведение экспериментов с этой древесиной. В результате своих изысканий он пришёл к выводу, что лечебный эффект, описанный Монардесом, действительно имеет место. Это растение растёт в Мексике и называется Eysenhardtia polystachya. Кубки же, которые приобрели столь огромную популярность в Европе, были сделаны изначально из дерева нарра (Pterocarpus indicus). Это дерево родом с Филлипин. Его завезли в Мексику жители южного Лусона, а оттуда уже оно попало в Европу.
Способность Lignum nephriticiom придавать воде необычные цвета вызвана явлением, называемым флуоресценцией. Это происходит из-за способности определённых химических веществ поглощать свет или другое электромагнитное излучение, а затем отражать его с иной частотой. Древесина lignum nephriticiom содержит редкое соединение, которое при контакте с щелочной водой подвергается быстрой необратимой реакции, в результате чего образуется соединение с сильным синим излучением, называемое матлалин.
Эффект флуоресценции.
Это растение до сих пор невероятно высоко ценится в Мексике. Оно известно своими чудесными целебными свойствами. Они помогают излечить множество болезней почек и мочевого пузыря. Этот кустарник может вырасти до 5 метров в высоту и широко распространён в своем естественном ареале. А вот Pterocarpus indicus, напротив, представляет собой довольно большое дерево. Высота его достигает четырёх десятков метров, а толщина ствола около двух метров.
Растение преимущественно произрастает на юго-востоке Азии, на западных островах Тихого океана и на севере Австралии. Древесину используют для изготовления мебели. Цветы дерева — источник целебного мёда, а настой его листьев добавляют в средства для волос. Растение используют в медицине для лечения различных заболеваний почек.
Цветы необычайного дерева.
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