Никогда не делайте это во время уборки

Возможно, у вас не получается эффективно убрать дом из-за одной из этих привычек.
Если вы замечаете, что ваша уборка регулярно затягивается, а дом быстро снова становится грязным, возможно, вы делаете одну из этих (весьма распространенных) вещей, которые мешают эффективно навести порядок.
Используете одну и ту же салфетку или губку для разных областей
Большая ошибка при уборке дома — использовать одну тряпку для разных поверхностей.
Не чистите пылесос
Независимо от модели, пылесосы требуют регулярной чистки, иначе они становятся разносчиками бактерий и даже плесени. После уборки протирайте внутреннюю часть корпуса и обязательно очищайте фильтр.
Распыляете чистящее средство прямо на поверхность
Очень распространенная ошибка при уборке — распылять или выливать чистящее средство прямо на загрязненную поверхность, и только потом протирать ее. Так вы не только израсходуете слишком много геля или спрея, но и можете оставить на поверхности разводы. Лучше наносите немного средства на губку или салфетку и протирайте ей несколько поверхностей.
Вы используете неподходящие чистящие салфетки
Материал салфетки действительно влияет на эффективность уборки. Сегодня существует множество различных тряпок и губок для различных целей: чистки окон, кухонных поверхностей, кафеля и пр. Лучше использовать каждую салфетку по своему назначению.
Вы моете пол слишком теплой водой
Слишком теплая вода быстро испаряется, оставляя на полу чистящее средство и разводы. Кроме того, горячая вода может сама по себе повредить кафель или ламинат, так что при уборке лучше использовать более прохладную
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