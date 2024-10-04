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Никогда не делайте это во время уборки

Возможно, у вас не получается эффективно убрать дом из-за одной из этих привычек.



Если вы замечаете, что ваша уборка регулярно затягивается, а дом быстро снова становится грязным, возможно, вы делаете одну из этих (весьма распространенных) вещей, которые мешают эффективно навести порядок.

Используете одну и ту же салфетку или губку для разных областей 





Большая ошибка при уборке дома — использовать одну тряпку для разных поверхностей. Дело в том, что это один из самых быстрых способов распространения микробов по дому. Лучше протирайте кухню, санузел и комнаты разными салфетками и губками и утилизируйте их сразу же после уборки (на крайний случай — стирайте тряпки в машинке и тщательно сушите).

Не чистите пылесос





Независимо от модели, пылесосы требуют регулярной чистки, иначе они становятся разносчиками бактерий и даже плесени. После уборки протирайте внутреннюю часть корпуса и обязательно очищайте фильтр.

Распыляете чистящее средство прямо на поверхность





Очень распространенная ошибка при уборке — распылять или выливать чистящее средство прямо на загрязненную поверхность, и только потом протирать ее. Так вы не только израсходуете слишком много геля или спрея, но и можете оставить на поверхности разводы. Лучше наносите немного средства на губку или салфетку и протирайте ей несколько поверхностей.

Вы используете неподходящие чистящие салфетки





Материал салфетки действительно влияет на эффективность уборки. Сегодня существует множество различных тряпок и губок для различных целей: чистки окон, кухонных поверхностей, кафеля и пр. Лучше использовать каждую салфетку по своему назначению.

Вы моете пол слишком теплой водой





Слишком теплая вода быстро испаряется, оставляя на полу чистящее средство и разводы. Кроме того, горячая вода может сама по себе повредить кафель или ламинат, так что при уборке лучше использовать более прохладную
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