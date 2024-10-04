Никогда не делайте это во время уборки

Возможно, у вас не получается эффективно убрать дом из-за одной из этих привычек.







Если вы замечаете, что ваша уборка регулярно затягивается, а дом быстро снова становится грязным, возможно, вы делаете одну из этих (весьма распространенных) вещей, которые мешают эффективно навести порядок.



Используете одну и ту же салфетку или губку для разных областей

Не чистите пылесос

Распыляете чистящее средство прямо на поверхность

Вы используете неподходящие чистящие салфетки

Вы моете пол слишком теплой водой

Большая ошибка при уборке дома — использовать одну тряпку для разных поверхностей.Дело в том, что это один из самых быстрых способов распространения микробов по дому. Лучше протирайте кухню, санузел и комнаты разными салфетками и губками и утилизируйте их сразу же после уборки (на крайний случай — стирайте тряпки в машинке и тщательно сушите).Независимо от модели, пылесосы требуют регулярной чистки, иначе они становятся разносчиками бактерий и даже плесени. После уборки протирайте внутреннюю часть корпуса и обязательно очищайте фильтр.Очень распространенная ошибка при уборке — распылять или выливать чистящее средство прямо на загрязненную поверхность, и только потом протирать ее. Так вы не только израсходуете слишком много геля или спрея, но и можете оставить на поверхности разводы. Лучше наносите немного средства на губку или салфетку и протирайте ей несколько поверхностей.Материал салфетки действительно влияет на эффективность уборки. Сегодня существует множество различных тряпок и губок для различных целей: чистки окон, кухонных поверхностей, кафеля и пр. Лучше использовать каждую салфетку по своему назначению.Слишком теплая вода быстро испаряется, оставляя на полу чистящее средство и разводы. Кроме того, горячая вода может сама по себе повредить кафель или ламинат, так что при уборке лучше использовать более прохладную