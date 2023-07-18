Таурт, Шигирский идол и другие древние боги, изображения которых нашли археологи

Шигирский идол и другие жуткие боги.

1. Королева ночи

Королева ночи Иштар.

2. Минойская богиня змей

Минойская богиня змей.

3. Фигурки Венеры

Венера Виллендорфская - предполагаемый возраст фигурки 25 000 лет.

4. Человеколев

Человеколев - cамый ранний из известных примеров фигуративного искусства.

5. Териантропическое пещерное искусство

То ли человек, то ли олень.

6. Таурт

Таурт - богиня-бегемот.

7. Миктлантекутли

Бог ацтеков Миктлантекутли.

8. Кельтские головы

Кельтские головы.

9. Маска Шиутекутли

Маска Шиутекутли.

10. Шигирский идол

Шигирский идол.