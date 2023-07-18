Таурт, Шигирский идол и другие древние боги, изображения которых нашли археологи

Шигирский идол и другие жуткие боги.
Люди во все времена пытались понять, как выглядят боги, и во все времена в разных религиях создавали их изображения. И в наши дни археологи находят рисунки и скульптуры богов древнего мира, и эти артефакты выглядят порой весьма угрожающе и кажутся простым смертным XXI века откровенно странными.
1. Королева ночи
Пески Ирака всегда были особенно плодотворными «охотничьими угодьями» для археологов. Это не удивительно, ведь регион Месопотамии между реками Тигр и Евфрат был одним из первых мест, где на протяжении тысячелетий процветала цивилизация. В 1920-х годах здесь выкопали глиняную табличку, датирующуюся XIX – XVII веками до нашей эры, со странной «подборкой» изображений на ней. В центре таблички изображена голая, крылатая женщина, стройные ноги которой заканчиваются когтистыми лапами, вцепившимися в двух львов.
Королева ночи Иштар.
Рядом с ними - пара сов с причудливо вытянутыми лапами. Сегодня этот артефакт, известный как «Королева ночи», находится в Британском музее. В свое время табличка, вероятно, была культовым предметом, но никто не может точно сказать, какая богиня на ней изображена. Одним из предположений является, что это Инанна (она же Иштар) - «королева небес» и богиня любви, секса и войны. Когда-то изображение было ярко окрашено в красный, черный и белый цвета.
2. Минойская богиня змей
Минойская цивилизация на Крите была удивительно продвинутой для второго тысячелетия до нашей эры. Центром данной культуры был Дворец в Кноссе, вокруг которого жили около 100 000 человек. Когда дворец был раскопан в начале XX века, его вычурная архитектура и красивые фрески вызвали настоящую сенсацию. Однако ученых в недоумение привела пара статуй, изображающих странную богиню с обнажённой грудью, которая держит в руках извивающихся змей.
Минойская богиня змей.
С момента этого открытия на Крите были найдены еще многие «Богини змей». Их предназначение ученые до сих пор не могут установить. Некоторые считают их богинями дома, а другие связывают их с последователями такого бога, как Дионис. Крит имел много связей с Древним Египтом, где тоже были найдены статуи женщин, держащих змей.
3. Фигурки Венеры
В течение тысяч лет люди по всей Европе и Сибири вырезали странно деформированные статуи тучных женщин. Было обнаружено более 200 подобных фигурок возрастом от 8 000 до 35 000 лет. Большинство из них вырезаны из мягкого камня, но встречаются также экземпляры, сделанные из кости или глины (они считаются одними из самых ранних свидетельств керамики).
Венера Виллендорфская - предполагаемый возраст фигурки 25 000 лет.
Выглядят все эти статуэтки примерно одинаково, изображая женщин с выпуклыми животами, огромной грудью и другими гипертрофированными частями анатомии. Многие считают, что фигурки символизируют божество - Мать всего сущего. Возможно, самой известной из таких фигурок является Венера Виллендорфская, которая была создана примерно 25 000 лет назад. После того, как ученые предположили, что древние люди представляли подобным образом любовь и красоту, они назвали все подобные фигурки Венерами.
Несмотря на то, что Венеру Виллендорфскую изучают уже на протяжении 100 лет, многое остается непонятным. К примеру, они не могут прийти к единому мнение, почему у этой фигурки нет лица или даже что у нее на голове - заплетенные волосы или вязаная шапка.
4. Человеколев
Самый ранний из известных примеров фигуративного искусства (искусство, которое сохраняет сходство с реальными вещами) любопытен тем, что демонстрирует существо с человеческим телом и головой вымершего пещерного льва. Статуэтка была вырезана из кости мамонта около 40 000 лет назад. Сегодня уже невозможно узнать, что символизировала статуэтка для людей, которые ее сделали.
Человеколев - cамый ранний из известных примеров фигуративного искусства.
Но подобные фигуры людей-животных в других культурах символизировали божеств, которые находились «посередине между мирами людей и духов». Известно, что Lowenmensch («Человеколев») находился глубоко в пещере, которая не использовалась для жилья (возможно, она использовалась только для ритуалов). Статуя человекольва была найдена членами СС в 1939 году во время их исследований относительно теорий арийского превосходства.
5. Териантропическое пещерное искусство
В 1912 году трое братьев французов обнаружили пещеру, внутри которой были сотни произведений искусства, датируемых примерно 12 000 годом до нашей эры. Изображение пещерного кузнечика, вырезанное на фрагменте кости, было настолько детализированным, что позволило исследователям идентифицировать обнаруженный вид. Вполне возможно, что это самое раннее изображение насекомого. Большое внимание было уделено фигуре, нарисованной на стене пещеры.
То ли человек, то ли олень.
Это был странный образец териантропии (скрещивания человека и животного) - человеку дорисовали уши и рога оленя. Данный рисунок был найден на высоте 4 метра над землей. Из всех изображений на стенах пещеры он единственный, сделанный черным цветом. Исследователи нашли множество примеров во всем мире того, что древние люди рисовали гибриды людей и животных (териантропов) в пещерах. Неизвестно, что символизировали такие существа, но идея полулюдей-полуживотных была широко распространенной.
6. Таурт
В египетском пантеоне было множество богов-животных. Одним из самых ярких примеров являются боги с головой шакала, ястреба или кошки. В некоторых случаях, границы между двумя видами были еще более размыты. Таурт была древнеегипетской богиней – покровительницей беременных женщин, рожениц и новорожденных.
Таурт - богиня-бегемот.
Ее изображали прямоходящей, как человека, но при этом у богини было тело и голова бегемота, спина крокодила и когти кошки. Ее страшный взгляд отгонял злых духов от жилищ. Известно, что самки бегемотов особенно яростно защищают свое потомство. Считалось, что матери могут защитить своих детей с помощью Таурт. Возможно, из-за опасности родов в древнем мире, культ Таурт довольно широко распространился, и поэтому амулеты этой странной богини-гибрида находят по всему Ближнему Востоку.
7. Миктлантекутли
Боги ацтеков требовали человеческих жертвоприношений. А ещё они попросту были страшными. Некоторые из изображений богов, созданных ацтеками, весьма тревожны. Возможно, не удивительно, что одним из самых пугающих является бог смерти Миктлантекутли, который правил подземным миром в мифологии ацтеков. Миктлантекутли всегда ассоциировался с такими животными, как совы, пауки, летучие мыши и прочие твари со зловещей репутацией.
Бог ацтеков Миктлантекутли.
В статуях его обычно изображали в виде окровавленного скелета или человека с зубастым черепом вместо головы, поглощающего души умерших. Большие глаза Миктлантекутли помогали ему видеть в кромешной тьме его царства. Когда в 2013 году археологи обнаружили первый храм Миктлантекутли, они поняли, кому принадлежало ритуальное сооружение, когда нашли человеческие черепа, область рта которых была измазана красной краской.
8. Кельтские головы
Кельтские племена, которые населяли Европу до возникновения Римской империи, имели сложное общество. Одна из их религиозных практик помогла изучить культуру кельтских народов. Дело в том, что они часто бросали предметы в реки и источники в качестве приношения богам. Иногда в этих местах золотые предметы, оружие или зловещие резные головы.
Кельтские головы.
Подобные кельтские головы встречаются по всей Европе и отнюдь не только в водоемах. Их находили просто закопанными в землю или даже в христианских церквях. Кельтская голова, найденная в Корлек Хилл (Ирландия), является одним из самых интригующих примеров. У этого камня не одно, а целых три лица, смотрящих в разных направлениях. Каждое лицо имеет сходное выражение и выпуклые глаза. Некоторые считают, что это символизирует всевидящего бога, который может видеть во всех направлениях.
9. Маска Шиутекутли
Шиутекутли был ацтекским богом огня и загробной жизни. Он также был известен как Бирюзовый Господь, поэтому понятно, что ацтеки часто использовали этот материал в изображениях этого бога. В Британском музее есть жуткая маска, которая, как утверждается, символизирует Шиутекутли.
Маска Шиутекутли.
Сделанная из дерева и покрытая тонкой мозаикой из бирюзы, маска пугает посетителей своими перламутровыми глазами и оскалившимися зубами из ракушек. Отверстия на боках маски намекают на то, что ее носили. Некоторые предположили, что маску надевали на тех, кого приносили в жертву Шиутекутли, поскольку известно, что так поступали при жертвоприношениях другим богам. Скорее всего, маску привез из Америки с прочими награбленными ценностями Эрнан Кортес, который вручил ее королю Испании.
10. Шигирский идол
Болота могут показаться дилетантам не очень интересными. Но для археологов это настоящий Клондайк. В 1894 году золотодобытчики в Екатеринбурге раскапывали торфяное болото, когда обнаружили странную деревянную резную скульптуру. Обычно дерево с течением времени сгнивает, но в необычных химических условиях торфяного болота оно может сохраняться в течение тысяч лет. Когда все фрагменты резьбы были собраны вместе, получилась статуя высотой более 5 метров.
Шигирский идол.
Тщательно обработанный идол был увенчан вырезанной из дерева человеческой головой с глазами и ртом. Когда исследователи смогли провести анализ статуи, они обнаружили, что ей 11 000 лет, т.е. она является самой старой деревянной скульптурой в мире. Лицо, увенчивающее статую, не единственное – вся поверхность идола покрыта множеством выдолбленных в нем крошечных лиц. Исследователи теперь пытаются найти какие-либо зацепки о людях, которые вырезали этот предмет.
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