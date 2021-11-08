Не только у женщин бывают свои идеальные представления обо всем, что их окружает. Склонны идеализировать и мужчины. Как расходятся мечты мужчин с реальностью, покажет подборка фотографий в данном посте.
Мужские ожидания и суровая реальность
Не только у женщин бывают свои идеальные представления обо всем, что их окружает. Склонны идеализировать и мужчины. Как расходятся мечты мужчин с реальностью, покажет подборка фотографий в данном посте.
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