Живые мосты, растущие в лесах губы и летающие хорьки. Бывает ли такое? Невероятно, но факт.







Растущие губы



Второго такого растения нет. «Поцелуй природы» является единственным в своем роде, и больше нигде в цветочном мире не встречается чего-то подобное. Это психотрия возвышенная (Psychotria Elata) — цветок в форме алых губ.



Глянцевые красные листья являются идеальным привлечением главных опылителей растения — бабочек и колибри, которые пьют нектар и передают пыльцу с цветка на цветок. «Губы» растут в лесах Колумбии, Коста-Рики, Панамы и сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов.







Живой лист



То ли лист, то ли сучек. На самом деле это фантастичный плоскохвостый геккон (Uroplatus phantasticus). Его длина около 10 см. Для усиления и без того камуфляжной окраски, гекконы немного раскачиваются, напоминая колеблемый ветром листик. В террариуме, где ветра нет, это выглядит более чем забавно.



В умении имитировать опавшую листву этим уникальным рептилиям, обитающим в лесах острова Мадагаскар, нет равных. Непревзойденные мастера камуфляжа!







Раскрашенные горы



Ландшафтом Данься (по-китайски «розовые облака») в Китае называют уникальный тип земной поверхности, для которого характерны песчаники красного цвета и крутые скалы, созданные природой. Разноцветные горы в Китае сформировались из песчаников красного цвета и конгломератов Мелового периода (период от примерно 120 миллионов лет назад до примерно 65 миллионов лет назад). Они хранят в себе множество окаменелостей динозавров и останков растений того периода.







Подземные пещеры Каппадокии



Древние подземные пещеры Каппадокии на территории современной Турции были когда-то заселены. Крутые склоны, выдолбленные в мягком туфе помещения составляли целый замаскированный, секретный подземный мир.



Деринкую́ (тур. Derinkuyu — «глубокий колодец») — древний глубокий многоярусный подземный город. Вместе с соседним городом Каймаклы это один из лучших образцов подземных жилых сооружений. Город построен в II—I тысячелетии до н. э, обнаружен в 1963 году и спустя два года открыт для туристов. Здесь люди на протяжении веков скрывались от набегов кочевников, религиозных преследований и прочих опасностей. Достигая глубины около 60 м (8 ярусов), в древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Учёные полагают, что ныне исследовано лишь 10—15 % всей территории города.



Здесь имелись все необходимые удобства: жилые помещения, вентиляционные шахты и колодцы, хлева и конюшни, кухни и столовые, пекарни, прессы для отжима масла и винограда, амбары и винные погреба, церкви и часовни, а также мастерские, где изготовлялось всё необходимое. Есть сведения, что в подземном городе было даже кладбище.







Бабочки 88 и 89



Калликоры — необычные бабочки, обитающие в Центральной и Южной Америках. Их крылья украшают цифры — 88 и 89, в зависимости от подвида.Туземцы считают встречу с ней знаком удачи.







Вросший велосипед



Этот загадочный велосипед, росший в дерево, находится на острове Вашонв штате Вашингтон. Говорят, что в 1914-м году молодой паренёк ушёл на войну, оставив своего «двухколёсного друга», прикованным цепью к древесному стволу. Но этот парень так и не вернулся с Первой Мировой, а дереву не осталось иного выбора, кроме как расти вместе с велосипедом. Прошли десятилетия, и живое и неживое срослись воедино.



Но скептики красивой сказки из американских блогов сопоставляют состояние велосипеда с климатом Вашон Айленд и говорят, что за сто лет в дереве остались бы только с трудом опознаваемые куски ржавого металла…







«Живые мосты»



В районе городка Черапунджи на северо-востоке Индии, который находится на высоте 1 300 метров и считается самым дождливым местом на Земл, растут мосты из корней каучуконоcного фикуса. Процесс «строительства» длится 10-15 лет. Живые мосты могут достигать длины 30 метров и выдерживать вес более 50-ти человек.







Ласка, летящая на дятле



В одном из британских парков фотографу удалось запечатлеть удивительную сцену: дятла, летящего с лаской на спине. И хотя это смотрелось забавно, в действительности речь шла о выживании дятла. Ласки питаются мелкими грызунами и птицами, и если бы дятел не нашел возможности сбросить хищника со спины — тот перегрыз бы ему горло.



Примерно в 20 метрах от наблюдателей птица приземлилась. Освободившись от опасной ноши, дятел взлетел и скрылся в ветвях дерева.







Снежные трубы



Эти дымящиеся трубы образуются в суровых районах с вулканической активностью. В арктических районах пар, выходящий из-под земли замерзает, образуя снежные трубы вокруг вулканического отверстия. Выглядит очень сказочно.







Змея — не змея



Это гусеница. Но в момент угрозы она превращается в змею, умело имитируя ее внешность и движения, втягивая ноги и раздувая голову. Вцепившись задними ножками в дерево, она поднимает переднюю часть тела и изгибается подобно готовящейся к броску ядовитой змее. Треугольная голова, свирепые глаза и блестящая чешуя — все это создает достаточно угрожающий вид, который частенько отпугивает потенциальных врагов. Кто будет связываться с таким «хищником»?







Козы на дереве



Уведенное на этих фотографиях может показаться фотошопом, но в Марокко действительно живут козы, которые умеют лазать по деревьям. В этой стране мало пастбищ, и голодным животным приходится «пастись» на деревьях под названием Арган.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



