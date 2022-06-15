Жуткие места, от которых мороз по коже

И это чистая правда. То, о чем мы сейчас расскажем, действительно жутко, и вдобавок приправлено добротной толикой мистики. Для тех, кто любит, так сказать, проверить свои нервишки на прочность, места, о которых мы расскажем ниже, будут идеальными. Для тех же, кто переживает за свою сердечно-сосудистую систему, будет лучше обходить эту злачную местность стороной. Итак, дорогие читатели, давайте окунемся в мир мистики и кровопийц.
1. Кисильево, Сербия
Кисильево – это село, которое находится под Великой Градишкой. Оно довольно отдаленное и уединённое. Легенды, сказания и просто байки о том, что творилось в этом селе в далекие времена, можно услышать и до сих пор. Кисильево – очень маленькое село, ведь в нем проживает всего восемьсот жителей. Легенды о том, что в этом месте обитали вампиры, на слуху практически у каждого. Но, исходя из исторических сведений, некоторые из них действительно верны. В 1725 году была зафиксирована смерть одного местного жителя по имени и фамилии Петр Плогойович. Казалось бы, о чем тут еще можно рассказать?
А вот о том, что на протяжении следующих восьми дней в этом же селе произошло сразу девять смертей. На смертном одре каждый из девяти человек клялся, что их убил мертвый Плогойович. Священники и официальные лица решились приехать в Кисильево, чтобы провести свое собственное расследование. Спустя сорок дней после смерти местного убийцы, его тело эксгумировали. Тело сохранилось очень хорошо. Борода и ногти, казалось бы, еще расли, а кожа ничуть не изменилась. Чтобы окончательно умертвить Плогойлвича, ему в грудь вбили кол. Во время этой процедуры покойный Плогойович издал страшный крик, и его кожа резко потемнела. После этого все убийства прекратились.
2. Замок Глэмис, Шотландия
Этот замок был построен в XV веке, и это именно то место, где провела свое детство Королева-Мать – покойная мать Королевы Елизаветы II. Многие исторические сведения говорят нам о том, что этот замок просто перенаселен призраками, включая призрака «Серой Леди» или «Леди Глэмис», которая в реальности носила имя леди Джанет Дуглас. Она обвинялась в убийстве собственного мужа. Джанет была сожжена заживо на костре в 1537 году в Эдинбурге. Говорят, что ее призрак поднимается по лестнице в башне с часами, оставляя за собой лишь следы пепла. Кроме этого, многие говорят о том, что вокруг замка бродит женщина без языка, а также мальчик-слуга, которого безжалостно убили прямо у покоев Королевы.
Самый известный призрак замка Глэмис – это Эрл Берди или граф Кроуфорд. История его крайне интересна. Однажды, прибыв в замок, граф изрядно напился и потребовал, чтобы с ним сыграли в карты. Как оказалось, желающих играть с пьяным графом не нашлось, и тогда он заявил, что, если никто не хочет с ним играть, то он сыграет с самим дьяволом. Таинственный мужчина, лицо которого было накрыто капюшоном, а сам он весь был в черном одеянии, внезапно появился в Глэмисе и предложил играть. К следующему утру граф исчез, а посетители замка сообщили, что клянутся, как слышали цокот копыт, игральные кости и громкие голоса.
3. Усадьба Монте-Кристо, Австралия
Говорят, что эта усадьба просто переполнена призраками. Она была построена на склоне холма в Южном Уэльсе в 1884 году фермером Кристофером Кроули. После того, как он умер в 1920 году, его любимая жена Элизабет попросту стала настоящим отшельником. Кроме Библии и своей комнаты, женщина ничего не видела, а из дома она выходила всего два раза после смерти своего мужа. Многие, кто посещал это место, говорили, что в доме невероятно холодно, даже если на улице светит солнце и тепло. Слышны шаги, шум и монотонное мычание из комнаты, в которой раньше жила Элизабет. Некоторым даже удавалось увидеть призрак старой женщины, которая ходит по дому и держит в руках серебряный крест.
После смерти жены фермера дом неоднократно продавали, и смертей в нем прибавилось. Поэтому большинство посетителей этой усадьбы уверены, что вместе с первой хозяйкой этого дома там обитает и горничная, которая трагично выпала из окна, маленький мальчик, сожженный заживо, и умственно отсталый мужчина, который, исходя из легенд, был привязан к главному входу цепью и просидел так практически сорок лет. Естественно, призрак этого мужчины ходит и гремит цепями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии