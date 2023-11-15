Увлекательные теории о вымирание неандертальцев

Неандертальцы были расой людей, населявших землю несколько тысяч лет назад. Они были похожи на нас во многом, но в то же время были совсем другими. Так от чего же они всё-таки вымерли?
Немного истории
Примерно в 12 км к востоку от немецкого города Дюссельдорф, находится долина с небольшой речкой под названием Неандерталь.
В течение 19-го века, долина служила известняковым карьером. В 1856 году, местные работники наткнулись в одной из пещер на кости, они подумали, что это был медведь, который умер много лет назад. Рабочие собрали кости и вынесли их. Местный школьный учитель, увидев их, понял, что они не принадлежат медведю, а похожи на человеческие кости. Единственной проблемой было то, что они выглядели необычайно толстыми и имели довольно странные формы.
После ряда исследований, крупный прорыв произошёл в 1864 году, когда ирландский геолог Уильям Кинг изучив их, опубликовал доклад, в котором говорилось, что кости действительно были человеческие, но принадлежали другой разновидности, чем современные. Он назвал этот вид, как Homo neanderthalensis (человек неандерталец), в честь долины, где были найдены кости.
Дальнейшие исследования по этой теме пролили свет на тот факт, что неандерталец, был на самом деле, дальний родственник современной расы человека разумного. Они жили в Европе 600 000-350 000 лет назад. Более того, археологические исследования показали, что этот вид исчез где-то около 30 000 лет назад.
Быстрый Факт
Недавний прорыв в исследовании неандертальцев позволяет предположить, что их большие глаза привели к вымиранию. Из-за больших размеров глаз, их мозг больше мощности использовал для обработки визуальных образов, а не другие функции.
Что случилось с Неандертальцами?
Поскольку вероятные даты, когда Неандертальцы, возможно, вымерли, были выдвинуты и признаны, было много исследований, чтобы выяснить из-за чего же произошли эти причины. Многочисленные гипотезы до сих пор являются весьма спорными.
Сосуществование с современными людьми
Как уже упоминалось, около 30 000 лет назад неандертальцев не стало, возможно, из-за того, что они не ужились с современными людьми.
Современные люди, мигрировали в Европу около 40 000 назад. Таким образом, эта гипотеза имеет твёрдую почву по данным некоторых исследований. Согласно этой гипотезе, когда современные люди переселились в Европу, а точнее, посягнули на эти территории, неандертальцы, были вынуждены жить изолированно из-за растущего вмешательства человека разумного, в своей изначальной среде обитания. Таким образом, их численность сокращалась с каждым годом, в первую очередь из-за их неспособности конкурировать с современными людьми. Эта теория является весьма спорной, так как не имеет конкретных доказательств в отношении взаимодействия между неандертальцами и современными людьми.
Неспособность конкурировать
Эта теория гласит, что два вида не могут сосуществовать в одной экологической среде, и в момент, когда один вид получает даже малейшее преимущество над другим, то он будет доминировать, тем самым слабый вид полностью вымирает. Возможно, это и произошло с Неандертальцами, когда появились современные люди.
• Хомо сапиенс выше, чем неандерталец, а так же они ходят и бегают быстрее.
• Способность современного человека использовать разговорный язык и производить огромный спектр звуков, давало им преимущество над неандертальцами, которые не были способны производить сложные слова.
• Одним из основных различий между ними было то, что современный человек имел более развитый мозг. Это позволяло ему делать вещи намного лучше и с большей лёгкостью.
Насилие и геноцид
Джаред Даймонд предположил, что вымирание неандертальцев может быть результатом актов массового насилия и геноцида. По его словам, сценарий похож на некоторые современные войны. Кроме того, некоторые археологи и учёные считают, что первые хомо сапиенсы были каннибалами. Однако, опять же, как и предыдущие теории, эта гипотеза также не основана на твёрдых доказательствах.
Микробы и паразиты
Человек разумный пришёл в мир неандертальцев из других частей планеты. В ходе их миграции, они, возможно, принесли с собой определённые возбудители, вирусы и микроорганизмы, которые были совершенно неизвестны иммунной системе неандертальца.
Вполне возможно, когда эти два вида вступили в контакт друг с другом, то один из них не сумел противостоять вновь приобретённым заболеваниям.
Изменения Климата
Другая гипотеза, по отношению к вымиранию неандертальцев, относится к резкому изменению климатических условий во время последнего Ледникового периода, когда Европа была полупустыня со скудной растительностью. Результатом всего этого и является исчезновение многих видов растений и животных, которые были основной частью еды неандертальцев. Одна из теорий гласит, что неандертальцы страдали из-за сокращения пищевых ресурсов, что впоследствии привело к голоданию и вымиранию. Ещё одна теория утверждает, что они не приспособились к новым климатическим условиям, следовательно, они не могли пережить изменения.
Частичное Вымирание
Это очень интересная гипотеза, которая выдвигает мысль о том, что они не совсем вымерли, на самом деле, возможно, неандертальцы и люди разумные скрещивались.
По данным 2010 года, проведённое исследование показало, что, «от одного до четырёх процентов ДНК многих людей, живущих сегодня, происходят от неандертальцев». Это означает, что полное исчезновение неандертальцев представляется крайне маловероятным сценарием.
Однако, ни одной убедительной теорий, из всех этих вышеперечисленных, нет. В отсутствии твёрдых доказательств, очень трудно определить, что именно случилось с неандертальцами. Исследования на эту тему продолжаются и до сих пор, и если не найдутся прочные зацепки, результаты всегда останутся не прояснёнными.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии