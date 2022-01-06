Путешествия от А до Я: 19 лайфхаков для удачной поездки

Во время путешествия или даже в процессе подготовки к нему можно столкнуться с различными ситуациями, о которых заранее никто не предупреждает.

Чтобы эти мелкие заботы не испортили общее впечатление от отдыха, стоит знать какие существуют лайфхаки для их избежания.

Хитрости на этапе подготовки к путешествию:

1. Составляем список всех вещей, что понадобятся

Список - наше все.

В него стоит включить даже незначительные мелочи. И когда общая картина багажа будет видна-список можно пересмотреть и оставить только самое необходимое, вычеркнув несущественные пункты, без которых можно обойтись.

2. Правильно собираем вещи

Вещи лучше скручивать трубочкой.

Если одежду не складывать, а аккуратно сворачивать трубочкой, то они не помнутся. К тому же, при такой технологии сбора вещей, в чемодан их поместится гораздо больше.

3. Берем в арсенал резиновые тапочки

Резиновые тапочки - практичная вещь и для бассейна, и для пляжа.

Они являются одними из самых необходимых вещей, так как такие тапочки довольно практичны и универсальны. Особенно они пригодятся при походе в бассейн или аквапарк.

4. Делаем фото своего багажа перед сдачей

Фото своего багажа - гарантия быстрого его поиска.

Эффективней будет сфотографировать его как без упаковочной пленки, так и в ней. Такая предусмотрительность существенно увеличит шансы отыскать багаж в случае его утери.

Уловки во время перелета:

5. Используем все свои права

Задержка рейса? Требуем удобств!

При задержке рейса авиакомпания обеспечивает различные удобства, в зависимости от продолжительности этой задержки:

от двух часов и более - положено 2 бесплатных звонка или отправка двух емейлов;

4 часа и более - можно рассчитывать на горячий обед и охлаждающие напитки;

рейс переносится более, чем на 6 часов - гарантия оплаченного номера в отеле и оплата транспортных расходов к месту ночёвки и обратно.

6. Пробуем лететь бизнес-классом

Бизнес-класс: больше удобств без переплат.

Как правило, количество проданных билетов в эконом-класс при длительном полете превышает количество мест в нем. Поэтому, чем позже человек попадает на регистрацию, тем больше у него шансов полететь в бизнес-классе по цене эконом. Однако не стоит сильно опаздывать, чтобы не пропустить свой рейс.

7. Проходим очередь быстрее

Избегаем утомительной очереди.

На контрольном пункте стоит становится в очередь за единичными пассажирами, путешествующих без семьи или в деловых целях. Как правило, путешественники с семьями дольше проходят контроль и чаще держат очередь, поэтому их лучше избегать.

8. Экономим время досмотра

Мелкие вещи складываем в чемодан.

Чтобы не пришлось тратить время на выгрузку мелких вещей в виде бумажника, ключей, телефонов из подручной сумки, их можно поместить в дорожную перед ее выкладкой на транспортерную ленту.

9. Заказываем место с умом

Вид из окна самолета.

Покупая место у окна в самолете можно получить целый ряд преимуществ:

среднее место менее востребовано и есть вероятность, что его не выкупят, тогда в распоряжении пассажира у окна будет дополнительный ряд для большего удобства;

возле окна меньше ощущается турбулентность;

во время полета можно насладиться красивыми видами, что открываются с большой высоты.

10. Бронируем рейс анонимно

Билеты онлайн - лучшее решение.

При онлайн-заказе билетов на уже знакомом сайте не стоит указывать все свои полные данные. Часто на таких сайтах отслеживаются покупки и «бывалым» клиентам могут поставить цену выше.

Хитрости, спасающие в процессе самого путешествия:

11. Меняем деньги грамотно

Меняем бумажные деньги на монеты без проблем.

Оказавшись в другой стране с бумажными деньгами можно, столкнуться с проблемой их размена на монеты. Чтобы не теряться в незнакомом месте и быстро решить этот вопрос, достаточно найти кофейный автомат, запустить в него бумажную купюру и нажать кнопку отмены. После такой операции автомат выдаст деньги обратно в виде желаемых монет.

12. При поездке вдвоем пользуемся привилегиями

Для молодоженов номера более комфортабельные

Путешествуя парой, независимо от семейного положения, стоит везде указывать, что это свадебное путешествие. В 70% случаев можно получить более комфортабельный номер с приятными подарками в виде шампанского, фруктов или конфет.

13. Посещаем людные места с комфортом

Экскурсии без дискомфорта

Отправляясь к широко известным достопримечательностям, можно столкнуться с массовым скоплением людей. Если посещать их не с утра, а после полудня, то можно избежать этого неприятного фактора.

14. Учим правильные фразы

Учим правильные фразы.

Помимо распространенных слов приветствия и утверждения, таких как «да», «здравствуйте», «благодарю», «пожалуйста», важно выучить словосочетание «нет, спасибо». Простая английская фраза «no, thanks» исключит ненужные траты денег и предотвратит множество неприятных ситуаций. Особенно на людных рынках Турции или Египта.

15. Экономим на экскурсиях

Аудиогид стоит закачать в телефон.

Если в планах есть побывать на выставках, в музеях или на экскурсиях, то стоит заранее скачать аудиогиды в свой телефон или планшет. Тогда не придется нести дополнительные расходы на экскурсовода.

16. Меньше тратим на такси

Экономим с такси онлайн.

Планируемые поездки можно заказывать заранее через онлайн-сервисы. Если все оплатить предварительно, а не в самой стране при посадке в такси, то есть возможность сохранить до 30% стоимости.

17. Передвигаемся на велосипеде

Путешествие на велосипедах.

Путешествие с таким видом транспорта позволит не только ощутимо сократить расходы, но и получить массу новых впечатлений, а также пользу для здоровья.

18. Обедаем подальше от туристической зоны

Кафе вдали от зоны экскурсий.

В ресторанах и кафе вблизи достопримечательностей и мест проведения экскурсий, как правило, цены завышенные. Пройдя всего пару кварталов, можно поесть также вкусно, но значительно дешевле.

19. Берем с собой два бумажника

Пустой бумажник спасет от приставал.

Помимо своего постоянного кошелька нужно взять второй – пустой. Во многих странах, особенно в азиатских, присутствуют уличные приставалы, пользующиеся незнанием туристов их работы. Вид пустого бумажника позволит быстро их отвадить.

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