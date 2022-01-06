Путешествия от А до Я: 19 лайфхаков для удачной поездки
Во время путешествия или даже в процессе подготовки к нему можно столкнуться с различными ситуациями, о которых заранее никто не предупреждает.
Чтобы эти мелкие заботы не испортили общее впечатление от отдыха, стоит знать какие существуют лайфхаки для их избежания.
Хитрости на этапе подготовки к путешествию:
1. Составляем список всех вещей, что понадобятся
Список - наше все.
В него стоит включить даже незначительные мелочи. И когда общая картина багажа будет видна-список можно пересмотреть и оставить только самое необходимое, вычеркнув несущественные пункты, без которых можно обойтись.
2. Правильно собираем вещи
Вещи лучше скручивать трубочкой.
Если одежду не складывать, а аккуратно сворачивать трубочкой, то они не помнутся. К тому же, при такой технологии сбора вещей, в чемодан их поместится гораздо больше.
3. Берем в арсенал резиновые тапочки
Резиновые тапочки - практичная вещь и для бассейна, и для пляжа.
Они являются одними из самых необходимых вещей, так как такие тапочки довольно практичны и универсальны. Особенно они пригодятся при походе в бассейн или аквапарк.
4. Делаем фото своего багажа перед сдачей
Фото своего багажа - гарантия быстрого его поиска.
Эффективней будет сфотографировать его как без упаковочной пленки, так и в ней. Такая предусмотрительность существенно увеличит шансы отыскать багаж в случае его утери.
Уловки во время перелета:
5. Используем все свои права
Задержка рейса? Требуем удобств!
При задержке рейса авиакомпания обеспечивает различные удобства, в зависимости от продолжительности этой задержки:
от двух часов и более - положено 2 бесплатных звонка или отправка двух емейлов;
4 часа и более - можно рассчитывать на горячий обед и охлаждающие напитки;
рейс переносится более, чем на 6 часов - гарантия оплаченного номера в отеле и оплата транспортных расходов к месту ночёвки и обратно.
6. Пробуем лететь бизнес-классом
Бизнес-класс: больше удобств без переплат.
Как правило, количество проданных билетов в эконом-класс при длительном полете превышает количество мест в нем. Поэтому, чем позже человек попадает на регистрацию, тем больше у него шансов полететь в бизнес-классе по цене эконом. Однако не стоит сильно опаздывать, чтобы не пропустить свой рейс.
7. Проходим очередь быстрее
Избегаем утомительной очереди.
На контрольном пункте стоит становится в очередь за единичными пассажирами, путешествующих без семьи или в деловых целях. Как правило, путешественники с семьями дольше проходят контроль и чаще держат очередь, поэтому их лучше избегать.
8. Экономим время досмотра
Мелкие вещи складываем в чемодан.
Чтобы не пришлось тратить время на выгрузку мелких вещей в виде бумажника, ключей, телефонов из подручной сумки, их можно поместить в дорожную перед ее выкладкой на транспортерную ленту.
9. Заказываем место с умом
Вид из окна самолета.
Покупая место у окна в самолете можно получить целый ряд преимуществ:
среднее место менее востребовано и есть вероятность, что его не выкупят, тогда в распоряжении пассажира у окна будет дополнительный ряд для большего удобства;
возле окна меньше ощущается турбулентность;
во время полета можно насладиться красивыми видами, что открываются с большой высоты.
10. Бронируем рейс анонимно
Билеты онлайн - лучшее решение.
При онлайн-заказе билетов на уже знакомом сайте не стоит указывать все свои полные данные. Часто на таких сайтах отслеживаются покупки и «бывалым» клиентам могут поставить цену выше.
Хитрости, спасающие в процессе самого путешествия:
11. Меняем деньги грамотно
Меняем бумажные деньги на монеты без проблем.
Оказавшись в другой стране с бумажными деньгами можно, столкнуться с проблемой их размена на монеты. Чтобы не теряться в незнакомом месте и быстро решить этот вопрос, достаточно найти кофейный автомат, запустить в него бумажную купюру и нажать кнопку отмены. После такой операции автомат выдаст деньги обратно в виде желаемых монет.
12. При поездке вдвоем пользуемся привилегиями
Для молодоженов номера более комфортабельные
Путешествуя парой, независимо от семейного положения, стоит везде указывать, что это свадебное путешествие. В 70% случаев можно получить более комфортабельный номер с приятными подарками в виде шампанского, фруктов или конфет.
13. Посещаем людные места с комфортом
Экскурсии без дискомфорта
Отправляясь к широко известным достопримечательностям, можно столкнуться с массовым скоплением людей. Если посещать их не с утра, а после полудня, то можно избежать этого неприятного фактора.
14. Учим правильные фразы
Учим правильные фразы.
Помимо распространенных слов приветствия и утверждения, таких как «да», «здравствуйте», «благодарю», «пожалуйста», важно выучить словосочетание «нет, спасибо». Простая английская фраза «no, thanks» исключит ненужные траты денег и предотвратит множество неприятных ситуаций. Особенно на людных рынках Турции или Египта.
15. Экономим на экскурсиях
Аудиогид стоит закачать в телефон.
Если в планах есть побывать на выставках, в музеях или на экскурсиях, то стоит заранее скачать аудиогиды в свой телефон или планшет. Тогда не придется нести дополнительные расходы на экскурсовода.
16. Меньше тратим на такси
Экономим с такси онлайн.
Планируемые поездки можно заказывать заранее через онлайн-сервисы. Если все оплатить предварительно, а не в самой стране при посадке в такси, то есть возможность сохранить до 30% стоимости.
17. Передвигаемся на велосипеде
Путешествие на велосипедах.
Путешествие с таким видом транспорта позволит не только ощутимо сократить расходы, но и получить массу новых впечатлений, а также пользу для здоровья.
18. Обедаем подальше от туристической зоны
Кафе вдали от зоны экскурсий.
В ресторанах и кафе вблизи достопримечательностей и мест проведения экскурсий, как правило, цены завышенные. Пройдя всего пару кварталов, можно поесть также вкусно, но значительно дешевле.
19. Берем с собой два бумажника
Пустой бумажник спасет от приставал.
Помимо своего постоянного кошелька нужно взять второй – пустой. Во многих странах, особенно в азиатских, присутствуют уличные приставалы, пользующиеся незнанием туристов их работы. Вид пустого бумажника позволит быстро их отвадить.
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