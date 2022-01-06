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Путешествия от А до Я: 19 лайфхаков для удачной поездки

Путешествия от А до Я: 19 лайфхаков для удачной поездки

Путешествия от А до Я: 19 лайфхаков для удачной поездки

Во время путешествия или даже в процессе подготовки к нему можно столкнуться с различными ситуациями, о которых заранее никто не предупреждает. 

Чтобы эти мелкие заботы не испортили общее впечатление от отдыха, стоит знать какие существуют лайфхаки для их избежания.

Путешествия от А до Я: 19 лайфхаков для удачной поездки

Хитрости на этапе подготовки к путешествию:

1. Составляем список всех вещей, что понадобятся

 

Список - наше все.

Список - наше все.

В него стоит включить даже незначительные мелочи. И когда общая картина багажа будет видна-список можно пересмотреть и оставить только самое необходимое, вычеркнув несущественные пункты, без которых можно обойтись.

2. Правильно собираем вещи

 

Вещи лучше скручивать трубочкой.

Вещи лучше скручивать трубочкой.

Если одежду не складывать, а аккуратно сворачивать трубочкой, то они не помнутся. К тому же, при такой технологии сбора вещей, в чемодан их поместится гораздо больше.

3. Берем в арсенал резиновые тапочки

 

Резиновые тапочки - практичная вещь и для бассейна, и для пляжа.

Резиновые тапочки - практичная вещь и для бассейна, и для пляжа.

Они являются одними из самых необходимых вещей, так как такие тапочки довольно практичны и универсальны. Особенно они пригодятся при походе в бассейн или аквапарк.

4. Делаем фото своего багажа перед сдачей

 

Фото своего багажа - гарантия быстрого его поиска.

Фото своего багажа - гарантия быстрого его поиска.

Эффективней будет сфотографировать его как без упаковочной пленки, так и в ней. Такая предусмотрительность существенно увеличит шансы отыскать багаж в случае его утери.

Уловки во время перелета:

5. Используем все свои права

 

Задержка рейса? Требуем удобств!

Задержка рейса? Требуем удобств!

При задержке рейса авиакомпания обеспечивает различные удобства, в зависимости от продолжительности этой задержки:

от двух часов и более - положено 2 бесплатных звонка или отправка двух емейлов;
4 часа и более - можно рассчитывать на горячий обед и охлаждающие напитки;
рейс переносится более, чем на 6 часов - гарантия оплаченного номера в отеле и оплата транспортных расходов к месту ночёвки и обратно.

6. Пробуем лететь бизнес-классом

 

Бизнес-класс: больше удобств без переплат.

Бизнес-класс: больше удобств без переплат.

Как правило, количество проданных билетов в эконом-класс при длительном полете превышает количество мест в нем. Поэтому, чем позже человек попадает на регистрацию, тем больше у него шансов полететь в бизнес-классе по цене эконом. Однако не стоит сильно опаздывать, чтобы не пропустить свой рейс.

7. Проходим очередь быстрее

 

Избегаем утомительной очереди.

Избегаем утомительной очереди.

На контрольном пункте стоит становится в очередь за единичными пассажирами, путешествующих без семьи или в деловых целях. Как правило, путешественники с семьями дольше проходят контроль и чаще держат очередь, поэтому их лучше избегать.

8. Экономим время досмотра

 

Мелкие вещи складываем в чемодан.

Мелкие вещи складываем в чемодан.

Чтобы не пришлось тратить время на выгрузку мелких вещей в виде бумажника, ключей, телефонов из подручной сумки, их можно поместить в дорожную перед ее выкладкой на транспортерную ленту.

9. Заказываем место с умом

 

Вид из окна самолета.

Вид из окна самолета.

Покупая место у окна в самолете можно получить целый ряд преимуществ:

среднее место менее востребовано и есть вероятность, что его не выкупят, тогда в распоряжении пассажира у окна будет дополнительный ряд для большего удобства;
возле окна меньше ощущается турбулентность;
во время полета можно насладиться красивыми видами, что открываются с большой высоты.

10. Бронируем рейс анонимно

 

Билеты онлайн - лучшее решение.

Билеты онлайн - лучшее решение.

При онлайн-заказе билетов на уже знакомом сайте не стоит указывать все свои полные данные. Часто на таких сайтах отслеживаются покупки и «бывалым» клиентам могут поставить цену выше.

Хитрости, спасающие в процессе самого путешествия:

11. Меняем деньги грамотно

 

Меняем бумажные деньги на монеты без проблем.

Меняем бумажные деньги на монеты без проблем.

Оказавшись в другой стране с бумажными деньгами можно, столкнуться с проблемой их размена на монеты. Чтобы не теряться в незнакомом месте и быстро решить этот вопрос, достаточно найти кофейный автомат, запустить в него бумажную купюру и нажать кнопку отмены. После такой операции автомат выдаст деньги обратно в виде желаемых монет.

12. При поездке вдвоем пользуемся привилегиями

 

Для молодоженов номера более комфортабельные

Для молодоженов номера более комфортабельные

Путешествуя парой, независимо от семейного положения, стоит везде указывать, что это свадебное путешествие. В 70% случаев можно получить более комфортабельный номер с приятными подарками в виде шампанского, фруктов или конфет.

13. Посещаем людные места с комфортом

 

Экскурсии без дискомфорта

Экскурсии без дискомфорта

Отправляясь к широко известным достопримечательностям, можно столкнуться с массовым скоплением людей. Если посещать их не с утра, а после полудня, то можно избежать этого неприятного фактора.

14. Учим правильные фразы

 

Учим правильные фразы.

Учим правильные фразы.

Помимо распространенных слов приветствия и утверждения, таких как «да», «здравствуйте», «благодарю», «пожалуйста», важно выучить словосочетание «нет, спасибо». Простая английская фраза «no, thanks» исключит ненужные траты денег и предотвратит множество неприятных ситуаций. Особенно на людных рынках Турции или Египта.

15. Экономим на экскурсиях

 

Аудиогид стоит закачать в телефон.

Аудиогид стоит закачать в телефон.

Если в планах есть побывать на выставках, в музеях или на экскурсиях, то стоит заранее скачать аудиогиды в свой телефон или планшет. Тогда не придется нести дополнительные расходы на экскурсовода.

16. Меньше тратим на такси

 

Экономим с такси онлайн.

Экономим с такси онлайн.

Планируемые поездки можно заказывать заранее через онлайн-сервисы. Если все оплатить предварительно, а не в самой стране при посадке в такси, то есть возможность сохранить до 30% стоимости.

17. Передвигаемся на велосипеде

 

Путешествие на велосипедах.

Путешествие на велосипедах.

Путешествие с таким видом транспорта позволит не только ощутимо сократить расходы, но и получить массу новых впечатлений, а также пользу для здоровья.

18. Обедаем подальше от туристической зоны

 

Кафе вдали от зоны экскурсий.

Кафе вдали от зоны экскурсий.

В ресторанах и кафе вблизи достопримечательностей и мест проведения экскурсий, как правило, цены завышенные. Пройдя всего пару кварталов, можно поесть также вкусно, но значительно дешевле.

19. Берем с собой два бумажника

 

Пустой бумажник спасет от приставал.

Пустой бумажник спасет от приставал.

Помимо своего постоянного кошелька нужно взять второй – пустой. Во многих странах, особенно в азиатских, присутствуют уличные приставалы, пользующиеся незнанием туристов их работы. Вид пустого бумажника позволит быстро их отвадить.

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