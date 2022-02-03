Загадочные сюрпризы, которые можно увидеть на великих памятниках архитектуры

Самые необычные сюрпризы, поджидающие туристов.

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция, Италия)

Санта-Мария-дель-Фьоре - главный собор Флоренции. | Фото: holidaygid.ru.

Бык на стене собора Санта-Мария-дель-Фьоре. | Фото: atlasobscura.com.

Костел Святого Якуба (Брно, Чехия)

Украшение окна костела. | Фото: praga-praha.ru.

Скульптура обнаженного двухголового человечка. | Фото: atlasobscura.com.

Черепа и кости тысяч людей в подземельях под костелом Святого Якуба. | Фото: photo.sf.co.ua.

Церковь якобинцев (Тулуза, Франция)

Церковь якобинцев в Тулузе. | Фото: en.wikipedia.org.

Внутренний зал церкви якобинцев. | Фото: nostradamvs.livejournal.com.

«Раздавленный человек» находится под колонной позади раки святого Фомы Аквинского. | Фото: atlasobscura.com.

Вашингтонский кафедральный собор (США)

Кафедральный собор святых Петра и Павла в Вашингтоне. | Фото: washington.org.

Гротескный Дарт Вейдер на северо-западной башне Вашингтонского кафедрального собора. | Фото: commons.wikimedia.org.

Новый кафедральный собор (Саламанка, Испания)

Новый кафедральный собор в Саламанке несет черты поздней готики и барокко. | Фото: wikiwand.com.

Астронавт на рельефном украшении собора Саламанки. | Фото: commons.wikimedia.org.

Дракон, поедающий мороженое. | Фото: aeromental.net.

Фигурки обезьяны и кролика на стенах собора Саламанки. | Фото: rinconesibericos.blogspot.com и galiciaenfotos.com.