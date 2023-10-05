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Феномен «куриного бога»: как появляются камни с дырочками, и почему в их силу верят по всему миру


Феномен «куриного бога»: как появляются камни с дырочками, и почему в их силу верят по всему миру

У каждого народа в мире есть свои представления о сверхъестественном и о его символах. Потому и талисманы, призванные охранять суеверных людей, у всех разные. Но есть и исключения из такой дифференциации оберегов, когда одна и та же вещь наделяется сакральным смыслом у очень многих народов. Ярким примером такого предмета является камень с дырочкой, на отечественных просторах известный, как «куриный бог». Несмотря на то, что научное обоснование появления таких отверстий давно известно и никакой мистики не несёт, в его сверхъестественные способности верит огромное количество людей, от потомков викингов до славян.

Один из самых известных в мире талисманов. /Фото: lutch.ru

Один из самых известных в мире талисманов. /Фото: lutch.ru

 

У этого камушка накопилось множество названий: если на отечественных просторах его обычно называют «куриным богом», то есть ещё именования как «божий глаз», «собачье счастье». В Европе их зачастую называли «змеиными яйцами», «стаканами друидов» или «ведьмиными камнями», в Древней Руси — «глазом Перуна», а после принятия христианства — «глазом Бога».
Камни с дырочкой находят в древних стоянках. /Фото: day.kyiv.ua

Камни с дырочкой находят в древних стоянках. /Фото: day.kyiv.ua

 

И история у них очень долгая: люди издавна верили, что такие камни помогают защитить дом и домашних животных от сглаза и нечисти, а также принести удачу и благополучие. Более того, ещё в начале 20 столетия найденные в поле или у речки камни с дырочкой подвешивались на шнурок у входа в курятник, чтобы отвадить хищников, давивших кур. Вроятнно, именно по этой причине он и получил своё самое известное название — «куриный бог».



Распространённый амулет для курятника. /Фото: улейдом.рф

Распространённый амулет для курятника. /Фото: улейдом.рф

 

Что же касается более древних времён, то сохранились свидетельства, что камни с отверстиями активно использовались жрецами различных религий во время отправления служб и совершения магических обрядов. Напримери, «Куриных богов» собирали скандинавские служители культа Одина и славянские жрецы бога Велеса. В странах Средиземноморского региона такие камушки почитались адептами античных божеств, таких как двуликий Янус, Артемида и Геката.
Объект почитания многих религиозных культов. /Фото: bigpicture.ru

Объект почитания многих религиозных культов. /Фото: bigpicture.ru

 

Так что можно с уверенностью сказать, что практически каждый народ обзавёлся собственной легендой о том, как появляются эти камни. К примеру, по утверждению одних они представляют собой сросшиеся переплетенные змеи, другие считают, что отверстия в камнях проделывают молнии, а третьи и вовсе уверены, что дырочки в камнях оставлены клювом волшебной птицы.

 
Существует множество легенд о появлении камней с дырочками. /Фото: jgems.ru

Существует множество легенд о появлении камней с дырочками. /Фото: jgems.ru

 

Впрочем, есть и объяснение появления таких образований с точки зрения науки, и в этом случае никакого волшебства тут нет. Камни с отверстиями появляются после долгого воздействия на минералы простой воды. Кусочки разных пород отличаются неоднородностью состава и плотностью, вот некоторые и оказываются не стойкими к влиянию воды. В итоге какой-то элемент камня постепенно вымывается, на что также может воздействовать трение - так и образуется отверстие.
Куриный бог - результат природных воздействий. /Фото: wikipedia.org

Куриный бог - результат природных воздействий. /Фото: wikipedia.org

 

Впрочем, все эти природные процессы требуют наличия определенных условий, вот поэтому «куриные боги» встречаются не часто. Но с другой стороны, именно их редкость придаёт им ценность в глазах многих, даже не суеверных людей. Ведь даже те, кто не верит в талисманы, может носить «куриного бога» в кошельке, сумке и просто на шее в качестве необыкновенного кулона.
Оригинальный кулон-оберег. /Фото: stihi.ru

Оригинальный кулон-оберег. /Фото: stihi.ru

 

Зачастую считается, что такой камень способен привлечь деньги и уберечь от непредвиденных расходов, сохранить от сглаза и болезней. А есть ещё суеверие, что если два камешка с отверстиями хранить в спальне, то это привлечёт «вторую половинку». Используют его и когда загадывают желание - главное, в этот момент глядеть через отверстие. Кроме того, в ряде других верований он является отличным подарком.
Из некоторых и вовсе ожерелья делают. /Фото: wikipedia.org

Из некоторых и вовсе ожерелья делают. /Фото: wikipedia.org

 

Немалую роль играет цвет камня: так, белый «куриный бог» приносит своему владельцу добро, красный — любовь, красный с белыми вкраплениями оберегает семейное счастье, синий — поможет в творческих начинаниях, зелёный подарит силу и здоровье, а черный — отразит от владельца негативную энергию. Поэтому многие делают выбор именно в пользу камня с дырочкой, так как он считается не менее сильным амулетом, чем знаменитая «красная нитка».

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Феномен «куриного бога»: как появляются камни с дырочками, и почему в их силу верят по всему миру

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Феномен «куриного бога»: как появляются камни с дырочками, и почему в их силу верят по всему мируПодписаться на мой Instagram
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