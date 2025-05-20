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5 занятных фактов о медовухе - напитке с градусом и тысячелетней историей



За всю историю человечества каких только алкогольных напитков не придумали. Есть и те, которые даже за много столетий не теряют актуальности, среди них оказалась и медовуха. Известный в разных уголках планеты, этот напиток, кажется, знают до последней капли. Однако в его истории хватает интересных страниц, определённо заслуживающих внимания - все-таки, не просто так медовуха остаётся любимым напитком многих людей тысячи лет.

1. Медовуха появилась... после дождичка


Как-то мёд попал под дождик - получилась медовуха. /Фото: chefmarket.ru

Как-то мёд попал под дождик - получилась медовуха. /Фото: chefmarket.ru

 

Мало кто знает, насколько интересной была история изобретения этого хмельного напитка. А ведь это было просто забавное стечение обстоятельств: как-то во время дождя капли попали в негерметично закрытые бочки с мёдом. Заметили это далеко не сразу, поэтому известный ныне процесс ферментации успел произойти. А его результат в виде забродившего мёда, заимевшего градус, тех, кто его вкусил, удовлетворил на повторение эксперимента.

2. Споры о точном времени появления медовухи


История медовухи насчитывает минимум 4 тысячи лет, но точнее пока сказать сложно. /Фото: bochka-dubovaya.ru

История медовухи насчитывает минимум 4 тысячи лет, но точнее пока сказать сложно. /Фото: bochka-dubovaya.ru


Поразительно, но легенда о создании медовухи известна довольно точно, а вот время, когда именно это случилось, определить так и не удалось. Историки находили множество разных сведений относительно того, когда и в каком регионе напиток могли изобрести. Впрочем, по информации редакции novate.ru, сегодня существует одна версия, которая большинством исследователей считается самой древней из известных - согласно ей, медовуху придумали индусы не менее 4 000 лет назад.

3. Сильнее всех от медовухи пьянели викинги


Грозные скандинавы Средневековья наповал сражались медовухой. /Фото: sivator.com

Грозные скандинавы Средневековья наповал сражались медовухой. /Фото: sivator.com

 

Сама по себе медовуха, особенно в современном варианте, не кажется такой уж крепкой. Однако если изучить её место в истории викингов, то этот тезис может подвергнуться сомнению. Ведь у скандинавских воинов медовуха не просто была важной частью их культуры, но и прекрасным способом быстро захмелеть. Причём историки предполагают, что у этой особенности была довольно нетривиальная причина: считается, что из-за использования в качестве кубка рогов, выпивать приходилось до дна, а пополнять напиток часто - этот сосуд же попросту невозможно выпустить из руки и куда-то поставить.

4. Медовухой лечились древние греки


Древние греки считали медовуху своего рода лекарством. /Фото: disgustingmen.com

Древние греки считали медовуху своего рода лекарством. /Фото: disgustingmen.com

 

Судя по всему, практика использования мёда во время болезней берёт корни, как минимум, с античных времён. Вот только у древних греков в качестве лекарства выступала именно медовуха. Если проанализировать оставшиеся сведения о мнении античных умов про этот напиток, то становится понятно, что они уж очень высоко оценивали её противовирусную способность.

5. Медовуху обожали британские короли


Монархи Туманного Альбиона медовуху обожали целыми поколениями. /Фото: honeyqueen.by

Монархи Туманного Альбиона медовуху обожали целыми поколениями. /Фото: honeyqueen.by

 

О том, что Великобритания всегда была страной крепких традиций, известно давно. Но это, оказывается, касалось и медовухи, потому что именно она на протяжении столетий была среди фаворитов у английских правителей. Началась эта любовь ещё со Средневековья, когда медовуха получила новый всплеск популярности. В итоге монархи Туманного Альбиона имели собственных изготовителей напитка, а также личные рецептуры - к примеру, таковой был у Елизаветы I.

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