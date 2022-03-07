10 непревзойденных хакеров в истории человечества

Хакеры, которые не знают себе равных.

1. Джереми Хаммонд

Молодой, идейный, активный.

2. Кевин Поулсен

Был грозным преступником.

3. Джонатан Джозеф Джеймс

Все кончилось для него плохо.

4. Операция «Aurora»

Кто здесь?!

5. Адриан Ламо

Тяжелый человек.

6. Роберт Тэппэн Моррис

Настоящий отец хакерского дела.

7. Коди Кретсингер

И все ради славы.

8. Джейкоб Эпплбаум

Не пойман, как известно - не вор.

9. Кевин Митник

Тот еще был шутник.

10. Гэри Маккинон

Шотландский Сноуден.