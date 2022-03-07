10 непревзойденных хакеров в истории человечества

Хакеры, которые не знают себе равных.
Сегодня, когда интернет проник почти в каждый дом, вместе с ним проникает и проблема кибернетической преступности. С распространением цифровых технологий закономерным образом растет и число тех, кто пытается заработать себе на хлеб с красной икрой не самым честным способом. Вот и сейчас речь пойдет о таких преступниках, их «подвигах» и наказании, которое они понесли или все еще несут.
1. Джереми Хаммонд
Молодой, идейный, активный.
Молодой и невероятно талантливый хакер, который на самом деле настоящий рецидивист. Список криминальных подвигов Джереми внушает. Молодой человек взламывал компьютеры одной консервативной политической организации США, откуда помимо конфиденциальных данных похитил порядка 5 тысяч номеров кредитных карт, за что был приговорен к 2 годам лишения свободы. Настоящая известность к Хаммонду пришла после взлома почты разведовательно-аналитической фирмы Stratfor, а также ряда других компаний и организаций сотрудничавших с разведкой США. За это взломщик сейчас отбывает 10-летний срок.
2. Кевин Поулсен
Был грозным преступником.
Хакер на «пенсии» известный так же, как Dark Dante. Очень опасный и загадочный взломщик, который специализировался на телефонных линиях. Именно он был организатором взлома радиостанции KIIS-FM в Лос-Анджелесе, благодаря чему смог «выиграть» в эфире новенький Porshe и многие другие дорогие призы.
Впрочем, мелкое мошенничество быстро наскучило Dark Dante, и он стал сдавать полиции и спецслужбам тех пользователей интернета, кто искал в MySpace детскую порнографию. После этого он также взломал базу данных ФБР с данными о прослушке телефонов в США. За это хакер получил 5 лет лишения свободы. На данный момент Поулсен уже отбыл свое наказание и ушел на покой.
3. Джонатан Джозеф Джеймс
Все кончилось для него плохо.
Хакер от Бога, как бы цинично это не звучало. Свою преступную карьеру Джеймс начал в 15 лет. Он был действительно талантливым специалистом. Смог взломать базы данных NASA, а также сервера Агентства по сокращению военной угрозы, которое подчиняется Пентагону. Кстати, будучи еще подростком он украл 1.7 млн долларов у уже упомянутого NASA, что стало причиной громкого скандала. За это он угодил в тюрьму. Уже в возрасте 24 лет, будучи на свободе, Джеймс оказался в центре нового скандала. Правохранители утверждали, что он причастен к взломам серверов компании TJX. Отрицая свою причастность, Джозеф покончил жизнь самоубийством.
4. Операция «Aurora»
Кто здесь?!
Масштабная операция по взлому, серия атак на Google и Yahoo!, а также еще 34 крупные компании в 2009 году. Проводилась операция не одним хакером, а целой командой специалистов. Личности хакеров до сих пор не установлены. Представители спецслужб окрестили их Elderwood Gang. Есть подозрения, что это были китайские специалисты по кибербезопасности, возможно, работающие на разведку.
5. Адриан Ламо
Тяжелый человек.
Любопытная личность с профессиональной точки зрения. Все дело в том, что Ламо совершил большинство крупных атак, пользуясь публичным интернетом. Под его прицел попадали NY Times, Yahoo!, Bank of America и многие другие компании. Хотя хакер и промышлял мошенничеством и воровством, он в большинстве случаев «сливал» данные об уязвимостях тем компаниям, которые стали его жертвой. Побывав в тюрьме, Адриан стал вести законопослушный образ жизни, впрочем, все еще занимается кибербезопасностью, но теперь совершенно законно. Даже читает лекции.
6. Роберт Тэппэн Моррис
Настоящий отец хакерского дела.
Патриарх хакерского дела. Настоящая икона киберпреступного мира. Первый человек в истории, который был осужден за кибернетическое мошенничество и отбыл за это условный срок. Закончив учебу в Гарвардском университете в 1987 году, Тэппэр создал то, что позже назовут «червем Морриса». Именно этот программист является создателем самой идеи использования червя для работы с массивами. Из-за его разработки в свое время была парализована работа 6 тысяч компьютеров в США. Сегодня Моррис чист, как стекло, и продолжает вести научную деятельность на базе Массачусетского технологического института.
7. Коди Кретсингер
И все ради славы.
Именно Коди Кретсингер взял на себя вину за взлом Sony Playstation в 2011 году. Атака парализовала деятельность сервиса на 24 дня. Является членом группировки LulzSec, которая печально известна тем, что совершает атаки без какой-либо четкой мотивации. По словам немногих найденных хакеров, делают это они преимущественно из-за желания снискать славу и продемонстрировать свои незаурядные способности.
8. Джейкоб Эпплбаум
Не пойман, как известно - не вор.
Человек, который является «без вины виноватым». Дело в том, что причастность Джейкоба Эпплбаума хотя бы к одной атаке, так и не была доказана. Однако известно, что он является одним из ведущих членов WikiLeaks, был причастен к проекту Tor, а также связан с делом Эдварда Сноудена.
9. Кевин Митник
Тот еще был шутник.
Еще один виртуозный специалист по телефонным линиям. Пик деятельности Митника пришелся на 80-90 годы прошлого столетия. Несколько раз за свою деятельность сидел в тюрьме. Находясь под следствием, Митник не удержался от того, чтобы «пошутить». Так в ходе дела с компьютеров суда исчезли все данные о нем, счета прокурора оказались заблокированными, а телефон судьи и вовсе стал жить своей жизнью.
10. Гэри Маккинон
Шотландский Сноуден.
Экстрадиции этого человека власти США пытаются добиться уже 15 лет. Однако Великобритания никак не хочет выдавать своего шотландского хакера, на счету которого несколько взломов NASA и Пентагона. Однажды Маккинон даже нарушил поставки боеприпасов в армию США.
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