Советские знаменитости нетрадиционной ориентации

Человеку, непохожему на других, часто приходится нелегко — общество редко относится к чужим особенностям спокойно. Каково же приходилось гомосексуалам в Советском Союзе, где существовало уголовное преследование геев… Ориентация многих творчески одаренных людей СССР стала причиной их трагедий.
Рудольф Нуреев
1938 — 1993
Великий танцор, легенда балета был невыносим в общении. Но из-за таланта и, главное, силы воли ему прощали несносный характер. Однако советскую власть гений балета раздражал, и уж чего точно не могли ему простить, так это сексуальной ориентации. Во время гастролей труппы Кировского (Мариинского) театра в Париже за Нуреевым была послана слежка КГБ, которая подтвердила, что «Рудольф Хамитович, несмотря профилактические беседы, встречается с гомосексуалистами». После парижских концертов труппа улетала в Лондон, однако Нурееву было сказано возвращаться в Союз — якобы для выступления в Кремле. Конечно, танцор понимал, что на родине его ждут вовсе не овации, и был прав: Нуреев был заочно приговорен к тюремному заключению с конфискацией имущества. В аэропорту Парижа за пару часов до вылета Нуреев совершил легендарный «прыжок к свободе», вырвавшись от провожатых и буквально упав в руки французских полицейских. Позже этот прыжок Нуреев успешно обыграл в своих партиях.
В Европе Нуреева ждали 32 года вольной жизни: он гастролировал, давал по 300 спектаклей в год, завоевывал поклонников, богател — и любил. Нурееву приписывали связи с Ивом Сен-Лораном, актером Энтони Перкинсом (также скончавшимся от СПИДа), балетными танцорами и дирижерами. Подозревать о своем диагнозе Нуреев начал в 1984 году и тогда же сдал анализ крови. ВИЧ подтвердился, причем диагностика показала наличие вируса в крови уже несколько лет. Тогда о болезни было известно крайне мало: танцор начал лечение не сразу и принимал экспериментальные лекарства, но все же год за годом продолжал угасать. Нуреев танцевал, пока ему хватало сил, хотя выступления все чаще истощали его, что не могли не замечать едкие критики. В последние годы своей жизни работал как дирижер. Нуреев умер в Париже 6 января 1993 года.
Георгий Милляр
1903−1993
«Вся нечистая сила нашего синематографа» — так актер называл сам себя. Нередко в картинах Милляр исполнял сразу несколько ролей. Например, в «Василисе Прекрасной» он играл и старика-отца, и Бабу Ягу, а в «Королевстве кривых зеркал» — наиглавнейшего церемониймейстера и королеву!
Георгий Милляр, урожденный де Милье, родился в семье аристократов — французского инженера Франца де Милье и наследницы иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлевой, овдовевшей, когда Георгию было три года. Мальчик воспитывался гувернантками, изучал музыку и языки. Милляр свободно владел немецким и французским языками, но в советское время не афишировал это. В 1917 году он с матерью остался без средств, их московскую квартиру превратили в коммуналку, выделив семье одну комнату, а дом в Геленджике, где вырос артист, отобрали. Окончив школу, Георгий изменил фамилию Милье, чтобы не вызывать лишних вопросов, и вернулся в Геленджик, где прошло его детство. Там он дебютировал на сцене очень неожиданным способом: устроившись в театр бутафором, однажды уговорил руководство позволить ему подменить заболевшую актрису, игравшую Золушку! Милляр начал работать на сцене, после перебрался в Москву в театр им. Маяковского, стал пробоваться на роли в кино и в итоге начал работать с Роу в его сказках, которые и принесли артисту славу. При этом Милляр продолжал жить с матерью в коммуналке и не заводил романов. Вокруг отсутствия личной жизни у актера ходили разные слухи. Одни списывали это на травму молодости из-за измены первой жены, другие говорили, что Милляра не интересовал брак, так как он знал, что не может иметь детей. Конечно, актеру также приписывали и любовь к мужчинам.
В итоге Милляр женился в 65 лет — на своей соседке по коммуналке, с которой дружил много лет. До конца жизни супруги сохранили теплые отношения.
Юрий Богатырёв
1947 -1989
Отрицание собственной природы довело известного актера до депрессии и, как следствие, алкоголизма. Артист, по словам его друзей и коллег, завязывал отношения с мужчинами, но это только мучило Богатырева, который крайне болезненно воспринимал свою особенность. Успешные работы в кино — «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Два капитана», «Родня» — не делали Богатырева счастливым. Актер был одинок, остро переживал обиды, боролся со своей нежной натурой. В итоге война с самим собой закончилась поражением. Зависимость от спиртного в сочетании с антидепрессантами стала причиной сердечного приступа — Богатырев погиб всего в 41 год.
Сергей Параджанов
1924 — 1990
Знаменитый советский режиссер был бисексуален: Параджанов был дважды женат, но не отрицал связей с мужчинами. При этом своих женщин режиссер любил искренне и нежно, а вторая супруга поддерживала Параджанова в период его тюремного заключения. В 1974 году он был осужден по статье «Мужеложство» и провел в колонии 4 года. Четыре кошмарных года, в течение которых от отчаяния и ужасов тюрьмы пытался покончить с собой. Статья осужденного Параджанова не оставляла ему шансов на зоне: режиссера унижали и пытали сокамерники, начальство морило голодом и принуждало к тяжелой работе. В заключении Параджанов заболел сахарным диабетом. Все это время режиссера активно поддерживали его знаменитые коллеги и друзья: Андрей Тарковский, Лиля Брик, Юрий Никулин, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони, Бернардо Бертолуччи, Роберт де Ниро, Джон Апдайк, Ирвинг Стоун.
После выхода на свободу режиссеру было запрещено жить в Москве, Киеве, Ленинграде и Ереване, поэтому Параджанов вернулся в Тбилиси, где родился и вырос.
Геннадий Бортников
1939 — 2007
Известно, что в середине 60-х во время театральных гастролей в Париже Бортников общался со знаменитым хореографом Сержем Лифарем, любовником мецената Сергея Дягилева. Коллеги актера беспокоились, что эта связь может отразиться на карьере Бортникова на родине, но тот никогда не давал поводов обсуждать свою личную жизнь — он жил тихо и скромно. Хотя в театральной среде ходили слухи, что в студенческие годы из-за любви к Бортникову покончил с собой его однокурсник.
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