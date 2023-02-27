«Дворец Имама» на вершине скалы: знаковый символ Йемена открыт для иностранных туристов

В ближневосточной стране Йемене любого туриста ждет масса впечатлений и уникальных достопримечательностей. Но особенным памятником истории и архитектуры считается дворец на вершине скалы «Дар-аль-Хеджар», который еще называют «Замок Имама». Этот знаковый объект, буквально сросшийся с камнем, уже не одно десятилетие поражает не только захватывающей красотой, но и историей создания.
«Дворец Имама» на вершине скалы: знаковый символ Йемена («Dar al-Hajar», деревня Сук аль Вади). | Фото: pinterest.fr.
На вершине скалы в долине Wadi Dhahr (Вади Дахр) в 15 км от Сана - столицы Йемена - находится дворец Дар-аль-Хеджар («Dar al-Hajar»), местные его называют Дворец или замок Имама. Это знаковое сооружение является не только историческим памятником архитектуры, но и самым узнаваемым символом целой страны.
Фантастические очертания «Dar al-Hajar» на узкой высокой скале напоминает мираж (деревня Сук аль Вади, Йемен).
Фантастические изображения дворца, больше похожего на мираж, можно увидеть не только на обложках путеводителей, рекламных проспектах или открытках, но и на этикетках товаров, выпускаемых в стране. Такая популярность объясняется красотой самого сооружения и тем, что Дворец Имама имеет особую историческую ценность.
Замок был построен на неприступной скале в 30-х годах прошлого века («Dar al-Hajar», Йемен).
Естественно, то что жители и гости страны могут созерцать сейчас – это обновленная версия старинного сооружения, которое было разрушено турками еще в эпоху Средневековья. Его частично восстанавливали в разные периоды, но фантастические очертания он приобрел лишь во времена правления имама Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дина в 30-х годах прошлого века.
Семиэтажный дворец «Dar al-Hajar» служил летней резиденцией последнего имама Йемена. | Фото: cunoastelumea.ro.
Отделка фасада соответствует традиционному оформлению йеменских усадьб («Dar al-Hajar», Йемен).
Историческая справка: Имам Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин (1869-1948 гг.) был фактическим лидером страны, поскольку в Йемене до 1999 г. не существовало какого-либо другого института власти кроме главенства исламского духовного лидера, единолично правившего страной. Методы правления имама были максимально просты и понятны для простого народа. Имам просто усаживался под зонтом на городской площади и выслушивал все прошения и предложения, которые он одобрял или нет, причем на этом мероприятии, проходившем ежедневно, мог присутствовать любой желающий.
Не было у правителя и придворной свиты, он самостоятельно назначал и контролировал сбор налогов, а всю казну страны хранил... у себя под кроватью. Единственное, что важные решения государственного значения могли приниматься на совете с участием лидеров племен и высокопоставленных религиозных деятелей. Именно последнему имаму Йемена мир обязан столь неординарному дворцу, который был создан на доисторических руинах сооружения, появившегося еще до самого ислама. До сих пор доподлинно не известно, что за объект был возведен на вершине скалы, но судя по всему – это было религиозное сооружение, поскольку в глубинах скальной породы были обнаружены погребальные камеры.
Самым ярким украшением интерьера замка на скале стали витражи и гипсовые орнаменты («Dar al-Hajar», Йемен).
Благодаря имаму Яхья в 1930-х г. и началось строительство семиэтажного замка «Dar al-Hajar», который он планировал использовать в качестве летней резиденции для приема высокопоставленных гостей и послов. Во время возведения нового сооружения доисторические руины были разобраны, а на их месте появился дворец, построенный в лучших традициях Йемена. На фасаде песочного цвета красуется белый орнамент из гипса, который явно перекликается с украшениями «пряничных» домов столицы, да и сверкающие разными цветами окна созданы в традиционном стиле «тахрим», напоминающий европейское витражное оформление оконных и дверных проемов.
Одна из диванных комнат в замке на вершине скалы в долине Вади Дахр («Dar al-Hajar», Йемен). | Фото: twitter.com/ © teammetria.
Внутреннее убранство также соответствует общепринятому стилю оформления и зонирования пространства. Учитывая положение владельца дворца, не стало удивлением, что в нем обустроено 35 комнат, среди которых треть помещений была отдана под нужды имама. Это залы для приема гостей, комнаты отдыха (их еще называют диванными комнатами) и трапезные, спальни и баня, из которой есть выход на открытый балкон.
Диванные комнаты зачастую использовались для важных переговоров («Dar al-Hajar», Йемен).
Во дворце есть часть помещений общего назначения – это огромная кухня, кладовые, переделанные из усыпальниц прежней святыни, хозяйственные комнаты. Также имеются помещения для гарема, в котором жили жены имама и служанки. Главным украшением каждого этажа являются крутые лесенки, ведущие на разные уровни, открытые балконы и террасы, с которых открывается восхитительный вид на долину, оригинальные декоративные элементы, созданные из гипса, диваны с множеством подушек и ковры ручной работы.
Из апартаментов имама был выход на террасу с фонтанами («Dar al-Hajar», Йемен).
Баня и туалетная комната имама в замке на скале («Dar al-Hajar», Йемен).
Самым интересным архитектурным решением, которым может похвастаться дворец-крепость – это прорубленный в горной породе колодец. Его шахта проходит через все этажи, поэтому доступ к воде организован изнутри дворца, что было немаловажным преимуществом, ведь мало того, что его конструкция играла роль естественного охладителя воздуха, так и в случае осады этот колодец мог обеспечить жителей прохладной и чистой водой в неограниченном количестве.
Выдвижные ступени лестницы ведут в один из туалетов замка («Dar al-Hajar», Йемен). | Фото: turbina.ru.
Эти жуткие металлические крюки удерживали огромные глиняные кувшины, в которых охлаждали воду («Dar al-Hajar», Йемен).
Аскетичность интерьера даже в женской половине лишний раз доказывает скромность потребностей последнего в истории страны правящего имама, который не тратил деньги из казны на роскошное убранство своих покоев, как это было принято среди правителей Восточных стран. Несмотря на то, что интерьер более чем скромен, ведь в комнатах правителя нет ни роскоши, ни помпезности, современному человеку всегда интересно увидеть, как жили правители государств.
Одни из самых богато обставленных апартаментов «Замка Имама» («Dar al-Hajar», Йемен).
Более чем скромный интерьер замка правителя восточной страны удивляет многих туристов («Dar al-Hajar», Йемен).
После военного переворота в стране в 1948 г. и физического устранения имама Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дина эту резиденцию превратили в музей. Теперь, чтобы туристы могли попасть в замок, им стоит лишь приобрести билет и смело можно прогуливаться по комнатам, поднимаясь по крутым и узким лестницам или любоваться живописными окрестностями из балконов и террас. За отдельную плату можно послушать традиционные йеменские мотивы или увидеть танец в национальных костюмах. Эти представления организовывает местная молодежь, которая поджидает иностранных туристов у подножия скалы, где и расположена уникальная достопримечательность страны – «Dar al-Hajar».
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