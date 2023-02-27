«Дворец Имама» на вершине скалы: знаковый символ Йемена открыт для иностранных туристов

«Дворец Имама» на вершине скалы: знаковый символ Йемена («Dar al-Hajar», деревня Сук аль Вади). | Фото: pinterest.fr.

Фантастические очертания «Dar al-Hajar» на узкой высокой скале напоминает мираж (деревня Сук аль Вади, Йемен).

Замок был построен на неприступной скале в 30-х годах прошлого века («Dar al-Hajar», Йемен).







Семиэтажный дворец «Dar al-Hajar» служил летней резиденцией последнего имама Йемена. | Фото: cunoastelumea.ro.

Отделка фасада соответствует традиционному оформлению йеменских усадьб («Dar al-Hajar», Йемен).

Самым ярким украшением интерьера замка на скале стали витражи и гипсовые орнаменты («Dar al-Hajar», Йемен).

Одна из диванных комнат в замке на вершине скалы в долине Вади Дахр («Dar al-Hajar», Йемен). | Фото: twitter.com/ © teammetria.

Диванные комнаты зачастую использовались для важных переговоров («Dar al-Hajar», Йемен).

Из апартаментов имама был выход на террасу с фонтанами («Dar al-Hajar», Йемен).

Баня и туалетная комната имама в замке на скале («Dar al-Hajar», Йемен).

Выдвижные ступени лестницы ведут в один из туалетов замка («Dar al-Hajar», Йемен). | Фото: turbina.ru.

Эти жуткие металлические крюки удерживали огромные глиняные кувшины, в которых охлаждали воду («Dar al-Hajar», Йемен).

Одни из самых богато обставленных апартаментов «Замка Имама» («Dar al-Hajar», Йемен).

Более чем скромный интерьер замка правителя восточной страны удивляет многих туристов («Dar al-Hajar», Йемен).