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Как быстро снять наклейку с посуды

Этот способ снять наклейку с посуды по истине является самым быстрым. Практически не нужно ничего замачивать и ждать. Можно сразу приступить в «отлепливанию» этикетки. Чтобы удалить наклейку понадобится не более 2 минут.
Данный метод подходит не только для стеклянной, металлической и керамической посуды, но и для и пластиковой.





Понадобится

Бытовой фен.

Ватный диски.

Любой растворитель, в нашем случае жидкость для снятия лака.

Как удалить этикетку с посуды за пару минут



Берем фен для сушки волос и выставляем на максимальную температуру. Далее прогреваем феном наклейку порядка 15-30 секунд.



Аккуратно берем этикетку за уголок и начинаем отклеивать.



Все просто. В большинстве случаем клея на посуде остаться не должно. Но если он остался, то берем ватный диск и смачиваем его жидкостью для удаления лака с ногтей.



Затем при помощи этого средства быстро смываем следы клея с посуды.



Все идеально чисто, и от наклейки не осталось и следа.



Вот таким идеально быстрым способ пользуются уже много лет и всегда удачно.
Совет: перед использованием посуду все же необходимо помыть со средством для мытья посуды.
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Посуда
д. Канаклейка

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