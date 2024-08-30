Как быстро снять наклейку с посуды

Этот способ снять наклейку с посуды по истине является самым быстрым. Практически не нужно ничего замачивать и ждать. Можно сразу приступить в «отлепливанию» этикетки. Чтобы удалить наклейку понадобится не более 2 минут.

Данный метод подходит не только для стеклянной, металлической и керамической посуды, но и для и пластиковой.

Как удалить этикетку с посуды за пару минут

Бытовой фен.Ватный диски.Любой растворитель, в нашем случае жидкость для снятия лака.Берем фен для сушки волос и выставляем на максимальную температуру. Далее прогреваем феном наклейку порядка 15-30 секунд.Аккуратно берем этикетку за уголок и начинаем отклеивать.Все просто. В большинстве случаем клея на посуде остаться не должно. Но если он остался, то берем ватный диск и смачиваем его жидкостью для удаления лака с ногтей.Затем при помощи этого средства быстро смываем следы клея с посуды.Все идеально чисто, и от наклейки не осталось и следа.Вот таким идеально быстрым способ пользуются уже много лет и всегда удачно.Совет: перед использованием посуду все же необходимо помыть со средством для мытья посуды.