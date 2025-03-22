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С нами не соскучишься!

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Как стареют звёзды

Некоторых возраст уродует, образу других он придаёт лоска и благородства, а третьих только красит. Только Киану Ривз вообще не меняется.

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