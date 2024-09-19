Что такое законы о роскоши: Нелепые правила и порядки разных эпох

Законы о роскоши

Слева направо: Бюст римлянина из Отриколи, который традиционно отождествляют с Катоном Старшим. 80-е годы до н. э., Рим, музей Торлониа. \ Фрагмент карты военных действий Второй Пунической войны .

Римлянки, фрески из виллы Боскореале, I век до нашей эры - I век нашей эры.

Французская мода XIV века.

Германская одежда 1200 года на иллюстрациях XIX века. \ Фото: bing.com.

Итальянская одежда 1200 года на иллюстрациях XIX века. \ Фото: i.pinimg.com.

Мужчины в винограднике, книжная миниатюра, ок. 1180 года. \ Фото: blogspot.com.

Слева направо: Кристофер III Баварский, обутый в пулены (щучьи башмаки), XV век. \ Фрагмент манускрипта Ринальд, XV век.

Эпоха Тюдоров

Слева направо: Анна Рассел, леди Герберт, позднее графиня Ворчестер. \ Мэри Китсон, леди Дарси, позднее леди Риверс.

Слева направо: Мэри Рождерс, леди Харрингтон; работа М.Гирертса. \ Неизвестная дама, портрет приписывают В.Сегару.

Слева направо: Страница из «Бордоского экземпляра» с правкой Монтеня. \ Мишель Монтень, портрет работы неизвестного художника (ок. 1570 года).

Ранняя современная эпоха

Слева направо: Людовик XIII, портрет работы Филиппа де Шампенья, 1655 год. \ Портрет Людовика XIII в 1611 году по Пурбус, Франс Младший, (Палаццо Питти).

Анна Австрийская с сыновьями. \ Фото: i.pinimg.com.

Слева направо: Портрет кардинала Ришельё, Филипп де Шампань, 1642 год, Музей изобразительного искусства (Страсбург). \ «Большой парадный портрет короля Людовика XIII» (1622-1639 годы), Филипп де Шампань, Королевская коллекция.

Восточная Азия

Нераскроенное императорское платье чифу (династия Цинь). \ Фото: bing.com.

Китайская одежда. \ Фото: i.pinimg.com.

Минамото-но Ёритомо, первый сёгун Камакурского сёгуната. \ Фото: media.nationalgeographic.org.

Наши дни

Ким Чен Ын в своем кожаном плаще. \ Фото: theepochtimes.com.