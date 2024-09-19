Что такое законы о роскоши: Нелепые правила и порядки разных эпох

Законы о роскоши были распространены на протяжении всей истории человечества. Как правило, эти законы уходят корнями в религиозные убеждения и моральные кодексы, направленные на ограничение свободы потребления (особенно выбора одежды) и не только. О том, к чему привели такие «правила и порядки» - далее в статье.
Законы о роскоши
Слева направо: Бюст римлянина из Отриколи, который традиционно отождествляют с Катоном Старшим. 80-е годы до н. э., Рим, музей Торлониа. \ Фрагмент карты военных действий Второй Пунической войны.
В Древнем Риме было много примеров принятия законов о роскоши. В то время как некоторые из них были благонамеренными и даже разумными, другие были удивительно своеобразными. Примером первой идеи (хотя и, бесспорно, сексистской) может служить Закон Оппия от 215 года до н.э., касающийся финансового кризиса, вызванного Второй Пунической войной против Карфагена, в ходе которой Рим был почти разрушен. Закон ограничивал одежду и украшения, которые разрешалось носить женщинам, тем самым высвобождая богатство для использования в делах, имеющих национальный приоритет.
Римлянки, фрески из виллы Боскореале, I век до нашей эры - I век нашей эры.
За этим законом, однако, последовали некоторые необычайно консервативные указы, изданные Катоном Цензором, который, так сказать, выступил в крестовый поход против опасностей роскоши. В 182 году до н.э. Orchian Law ограничил количество гостей, допускаемых на банкеты. Это положение было усилено Законом Фанния от 161 года до н.э., который ещё больше стремился ограничить пышность банкетов, и Didian Law от 143 года до н.э., который ввёл этот закон в действие по всей Италии. Эти законы, наряду с Законом о воконии 169 года до н.э., который запрещал называть женщин наследниками среди высших классов, были результатом стремления правящего класса вернуться к более ортодоксальным формам римской культуры.
Французская мода XIV века.
Средние века были временем большой поляризации богатства. В то время как крестьяне вели простую жизнь и концентрировались на удовлетворении своих основных потребностей, представители знати могли жить роскошно и экстравагантно. Мода и еда были особыми способами выражения роскошного образа жизни, призванного произвести впечатление на окружающих богатством.
Германская одежда 1200 года на иллюстрациях XIX века. \ Фото: bing.com.
Пошив одежды и окрашивание в то время были дорогостоящими процессами. Таким образом, приобретение дорогой одежды, сшитой из высококачественных, ярких тканей, часто окрашенных дважды, было обычным делом для высших классов, которые соперничали с другими членами своего социального слоя. Богатые также устраивали банкеты со своеобразной привычкой предлагать самые экзотические продукты, хотя еда часто была едва съедобной, в том числе жареных лебедей с полностью оперёнными крыльями и позолоченными клювами.
Итальянская одежда 1200 года на иллюстрациях XIX века. \ Фото: i.pinimg.com.
Естественно, эти экстравагантные демонстрации богатства беспокоили более благочестивых членов духовенства, которые видели в таком поведении опасное противоречие учению Христа. В своё время у Иисуса были проблемы с богатством, и он защищал бедные рабочие классы. Таким образом, законы о роскоши были направлены против знати, но 1347 год всё изменил.
Мужчины в винограднике, книжная миниатюра, ок. 1180 года. \ Фото: blogspot.com.
Чёрная смерть опустошила Европу, по некоторым данным, убив от сорока до шестидесяти процентов населения. Возникшее в результате отсутствие общего труда означало, что крестьяне могли требовать от своих лордов лучшей платы и условий жизни. Таким образом, крестьяне теперь могли позволить себе некоторые удобства, которые раньше могли позволить себе только дворяне.
Это вызвало гнев знати, которая считала оскорблением то, что крестьяне могут носить ту же одежду, что и они. Таким образом, в то время как духовенство направляло свои законы на богатую элиту, дворянство направляло свои законы на низшие классы. Однако в эпоху Средневековья законы о роскоши были широко распространены по целому ряду причин. На меньшинства распространялся дресс-код для облегчения идентификации и дискриминации. Эти законы регулировали дресс-код для религиозных групп, в частности евреев и мусульман, а также тех, кто страдал инфекционными заболеваниями, такими как проказа.
Слева направо: Кристофер III Баварский, обутый в пулены (щучьи башмаки), XV век. \ Фрагмент манускрипта Ринальд, XV век.
Специфика дресс-кода была разной для каждого региона, но общие тенденции прослеживались во всех. Евреи должны были носить жёлтые значки или конические шляпы, в то время как мусульмане, как правило, должны были носить значки в форме полумесяца.Несмотря на то, что законы о роскоши действовали на большей части Европы, они были особенно распространены в Англии и обычно принимались для определения социального статуса или профессии. Куртизанкам, например, предписывалось носить полосатые капюшоны, в то время как рыцарям запрещалось носить мех ласки. Эсквайрам запрещалось носить одежду стоимостью более пяти марок, а в парламенте был принят закон, детализирующий требования к длине обуви. Щучий башмак был средневековым феноменом с заметно длинными и заострёнными передними частями. Чем длиннее (и раздражительнее) пика, тем более уважаемым должен был казаться её владелец. Однако по практическим соображениям обувь pike была (возможно, по иронии судьбы) совершенно бессмысленной.
Эпоха Тюдоров
Слева направо: Анна Рассел, леди Герберт, позднее графиня Ворчестер. \ Мэри Китсон, леди Дарси, позднее леди Риверс.
Законы о роскоши часто вводились в действие по практическим экономическим соображениям. В 1571 году в Англии был принят закон, который обязывал всех мужчин (кроме дворян) старше шести лет носить шерстяную шапку по воскресеньям и в праздничные дни. Этот закон был введён в действие, чтобы стимулировать местную шерстяную экономику, и считается, что он стал причиной популярности кепи в английской культуре. Закон был отменен в 1597 году.
Слева направо: Мэри Рождерс, леди Харрингтон; работа М.Гирертса. \ Неизвестная дама, портрет приписывают В.Сегару.
Тем не менее, по той же причине было принято ещё больше законов. Обширные списки одежды с подробным описанием того, кто может их носить и даже где они должны быть изготовлены, были составлены и приняты в качестве закона в английском парламенте. Эти законы были особенно актуальны в эпоху Тюдоров, но редко применялись с каким-либо энтузиазмом. Примечательно, что экономист Адам Смит был против этих законов, утверждая, что крайне дерзко, что высшие классы пытаются контролировать расходы низших классов, когда они сами являются самыми большими расточителями, и, если какой-либо класс должен был разрушить экономику, это были бы они.
Слева направо: Страница из «Бордоского экземпляра» с правкой Монтеня. \ Мишель Монтень, портрет работы неизвестного художника (ок. 1570 года).
Аналогичная критика была высказана философом лордом Мишелем де Монтенем против французских законов о роскоши XVI века. В своём эссе о законах о роскоши он писал: «Способ, которым наши законы пытаются регулировать праздные и напрасные расходы на мясо и одежду, кажется, совершенно противоречит цели. Ибо принять закон, согласно которому никто, кроме принцев, не должен есть тюрбо, носить бархат или золотые кружева, и запретить эти вещи обычным людям – напротив разжигает ещё больший интерес к ним и желание обладать запретным». Весьма показательно, что те же самые аргументы и критика выдвигаются сегодня в отношении нынешних мер жёсткой экономии.
Ранняя современная эпоха
Слева направо: Людовик XIII, портрет работы Филиппа де Шампенья, 1655 год. \ Портрет Людовика XIII в 1611 году по Пурбус, Франс Младший, (Палаццо Питти).
По мере того, как западный мир переживал эпоху Возрождения, в Европе и Соединённых Штатах продолжали приниматься различные версии законов о роскоши, однако они в значительной степени игнорировались. Эдикты, принятые в 1629 и 1633 годах королём Франции Людовиком XIII, были направлены на ограничение «излишества одежды». Эти указы запрещали простолюдинам носить кружева или металлическую вышивку. Шнуровки, разрезы и ленты также были строго ограничены для знати.
Анна Австрийская с сыновьями. \ Фото: i.pinimg.com.
В колониальной Америке известный пример законов о роскоши относится к колонии Массачусетского залива, в которой декоративные элементы на одежде было запрещено носить, если у владельца не было личного состояния в двести фунтов или более. Эти декоративные элементы включали в себя броши, кружевную вышивку, пуговицы, ленты для шляп, оборки, пояса и накидки. Несмотря на консервативный характер колонии, многие открыто бросали вызов этим правилам.
Слева направо: Портрет кардинала Ришельё, Филипп де Шампань, 1642 год, Музей изобразительного искусства (Страсбург). \ «Большой парадный портрет короля Людовика XIII» (1622-1639 годы), Филипп де Шампань, Королевская коллекция.
Возможно, одним из самых известных примеров роскошного закона этой эпохи стало неудавшееся восстание якобитов. В попытке ослабить шотландский национализм и поставить шотландские кланы под контроль правительства был принят Закон о одежде 1746 года. Этот закон запрещал ношение шотландской одежды, в том числе килта, во всех слоях общества, за исключением военных.
Восточная Азия
Нераскроенное императорское платье чифу (династия Цинь). \ Фото: bing.com.
Законы о роскоши существовали в Китае в различных формах со времён династии Цинь в 221 году до нашей эры. Многие из этих законов были результатом и оправданы конфуцианским идеалом сдержанности, который поддерживал китайское общество практически на протяжении всей истории империи. Примечательным примером в этот период были законы, касающиеся размера и стиля гробниц и надгробий, которые зависели от места захоронения.
Во времена династии Мин был введён дресс-код, чтобы устранить монгольское влияние предыдущей династии Юань, которая просуществовала восемьдесят девять лет. Некоторые формы монгольской одежды и другие эстетические элементы были запрещены в попытке восстановить традиционные китайские ценности.
Китайская одежда. \ Фото: i.pinimg.com.
В Японии законы о роскоши были чрезвычайно детализированы и затрагивали людей из всех социальных слоёв. Япония феодальной эпохи является самым ярким примером в истории в этом отношении. Эти законы были приняты для того, чтобы наглядно определить, кто к какому социальному слою принадлежит и как они должны действовать. Они даже подробно описали размеры домов и материалы, которые можно было бы использовать для их строительства.
Минамото-но Ёритомо, первый сёгун Камакурского сёгуната. \ Фото: media.nationalgeographic.org.
Однако в XVIII и XIX веках купеческий класс становился всё более могущественным, поскольку их богатство начало превосходить богатство правящих сёгунов. В результате купеческий класс начал обладать значительной властью, которую он использовал для внесения изменений в законы о роскоши, которые их связывали. Ярким примером этого была уступка, сделанная сёгунатом, которая позволила торговцам носить мечи.
Наши дни
Ким Чен Ын в своем кожаном плаще. \ Фото: theepochtimes.com.
Есть много примеров законов о роскоши со всего мира, которые действуют сегодня, но большинство из них касаются поддержания общественной порядочности. Однако есть несколько известных стран, где законы о роскоши применяются драконовскими способами, доказывая, что современная эпоха не менее абсурдна, чем в прошлом. Афганистан является важным примером в этом контексте. Все эти законы являются частью так называемой «талибанизации» страны и включают длинный список запрещённых практик.
Некоторые из наиболее известных включают запрет на образование для женщин, запрет или принуждение к ношению определённых причёсок, бород и одежды, а также принуждение к ношению жёлтых значков для афганцев-индусов. Есть даже некоторые действительно странные законы, такие как запрет на хлопки во время спортивных мероприятий.
Стоит также отметить тот факт, что в Северной Корее Ким Чен Ын запретил ношение кожаных пальто в попытке помешать гражданам Северной Кореи подражать своему лидеру после того, как его сфотографировали в такой одежде. Хотя обоснованность этого утверждения вызывает сомнения, оно действительно является современным примером Закона роскоши, который восходит к тем временам, когда такие законы были широко распространены по всему миру и были весьма угнетающими.
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