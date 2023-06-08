Самые умные породы собак

Собаки, считающиеся лучшими друзьями человека, славятся своей преданностью, желанием угодить и, конечно же, сообразительностью. Владельцы собак ценят своих любимцев и считают их членами семьи. Они знают, что собаки очень сообразительны, ведь их можно обучить целому ряду трюков! Тем не менее, уровень сообразительности сильно варьируется от породы к породе. Как вы, возможно, представляете, измерить сообразительность собаки не так уж просто, тем не менее, существует исследование, признанное на международном уровне, которое было проведено специально для этого.



Книга под названием «Смышлёность Собак» (The Intelligence of Dogs), опубликованная Стэнли Кореном (Stanley Coren), профессором психологии из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) в Ванкувере, классифицирует породы собак по уровню их сообразительности. Эта классификация на данный момент принята как официальное описание различий между породами собак в плане их способности к обучению. Итак, является ли ваша собака самой умной в мире? Есть лишь один способ это проверить. Мы представляем вашему вниманию 25 самых умных пород собак:



25. Венгерская выжла (Vizsla)

24. Ирландский водяной спаниель

23. Померанский шпиц

22. Малинуа (Malinois) / Бернский зенненхунд (Bernese mountain dog)

21. Веймаранер (Weimaraner)

20. Кокер-спаниель

19. Бретонский эпаньоль (Brittany)

18. Прямошёрстный ретривер / Миттельшнауцер (Standard Schnauzer)

17. Курцхаар

16. Колли / Кишонд (Keeshond)

15. Шипперке (Schipperke) / Бельгийская овчарка

14. Тервюрен (Tervuren)

13. Английский спрингер-спаниель

12. Цвергшнауцер

11. Вельш-корги-пемброк

10. Австралийская пастушья собака

9. Ротвейлер

8. Континентальный той-спаниель

7. Лабрадор ретривер

6. Шелти

5. Доберман

4. Золотистый ретривер

3. Немецкая овчарка

2. Пудель

1. Бордер-колли