Самые умные породы собак

Собаки, считающиеся лучшими друзьями человека, славятся своей преданностью, желанием угодить и, конечно же, сообразительностью. Владельцы собак ценят своих любимцев и считают их членами семьи. Они знают, что собаки очень сообразительны, ведь их можно обучить целому ряду трюков! Тем не менее, уровень сообразительности сильно варьируется от породы к породе. Как вы, возможно, представляете, измерить сообразительность собаки не так уж просто, тем не менее, существует исследование, признанное на международном уровне, которое было проведено специально для этого.



Книга под названием «Смышлёность Собак» (The Intelligence of Dogs), опубликованная Стэнли Кореном (Stanley Coren), профессором психологии из Университета Британской Колумбии (University of British Columbia) в Ванкувере, классифицирует породы собак по уровню их сообразительности. Эта классификация на данный момент принята как официальное описание различий между породами собак в плане их способности к обучению. Итак, является ли ваша собака самой умной в мире? Есть лишь один способ это проверить. Мы представляем вашему вниманию 25 самых умных пород собак:



25. Венгерская выжла (Vizsla)

24. Ирландский водяной спаниель

23. Померанский шпиц

22. Малинуа (Malinois) / Бернский зенненхунд (Bernese mountain dog)

21. Веймаранер (Weimaraner)

20. Кокер-спаниель

19. Бретонский эпаньоль (Brittany)

18. Прямошёрстный ретривер / Миттельшнауцер (Standard Schnauzer)

17. Курцхаар

16. Колли / Кишонд (Keeshond)

15. Шипперке (Schipperke) / Бельгийская овчарка

14. Тервюрен (Tervuren)

13. Английский спрингер-спаниель

12. Цвергшнауцер

11. Вельш-корги-пемброк

10. Австралийская пастушья собака

9. Ротвейлер

8. Континентальный той-спаниель

7. Лабрадор ретривер

6. Шелти

5. Доберман

4. Золотистый ретривер

3. Немецкая овчарка

2. Пудель

1. Бордер-колли

Венгерская выжла это собака средних размеров, выведенная для охоты на птицу и дичь. Они известны превосходным чувством обоняния и, как вы можете себе представить , легко поддаются дрессировке.Ирландский водяной спаниель — это сильная собака среднего размера, выведенная в Ирландии, где её использовали в охоте на дичь и птицу. Это энергичный компаньон , которого иногда называют клоуном семейства спаниелей.Померанский шпиц является собакой маленького размера типа шпица. Их вес достигает 3,5 килограмма, а высота в холке составляет от 13 до 28 сантиметров. Померанский шпиц является умной собакой, особенно популярной у британской королевской семьи.Малинуа это собака средних размеров, использующаяся для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ, поисково-спасательных миссий и так далее , в то время как Бернский зенненхунд является крупной породой, выведенной в швейцарских Альпах, где её использовали для помощи местным пастухам.Веймаранер, это короткошёрстная порода собак, выведенная в Германии для охоты на крупную дичь. Это очень жизнерадостные и энергичные собаки, примечательные своими необычными светлыми серыми или голубыми глазами. Это спортивные собаки, которых легко обучать. Они показывают отличные результаты в целом ряде дисциплин собачьих видов спорта.Кокер-спаниель, изначально выведенный в качестве охотничьей собаки в Великобритании, является длинношерстной собакой небольшого размера из семейства спаниелей. На данный момент существует два подвида этой породы, американский кокер-спаниель и английский кокер-спаниель.Бретонский эпаньоль, названный в честь французской северо-западной провинции Бретань где была выведена эта порода, является охотничьей собакой, использовавшейся для охоты на птиц. При соответствующей социализации и дрессировке, эти собаки становятся отличными компаньонами, домашними любимцами и собаками для охоты на полевую дичь.Прямошёрстный ретривер и миттельшнауцер вдвоём заняли 18-ое место. Прямошёрстный ретривер это активная собака, обладающая множеством талантов и большим желанием угодить людям. Миттельшнауцер это крепко сложенная, приземистая и очень умная собака, которая легко поддаётся дрессировке.Курцхаар — это собака, чей размер варьирует от среднего до большого, выведенная в 19-ом веке в Германии для охоты. Эти собаки, как правило, отлично ладят с детьми, умны, отважны, задорны, эксцентричны, легко идут на контакт и легко поддаются обучению.На 16-ом месте расположились колли и кишонд, пара пушистых и очаровательных собак. Колли была выведена в Шотландии и северной Англии. Это собака среднего размера, активная по натуре, которую держали как помощника, гончую и просто домашнего любимца. Кишонд также является собакой среднего размера с плюшевой двуслойной шерстью серебристо-чёрного цвета с закрученным наверх хвостом.Порода Шипперке была выведена в начале 16-ого века в Бельгии. Это маленькая собака, которая использовалась для помощи пастухам. Бельгийская овчарка, отличающаяся своей чёрной шерстью, является активной и преданной собакой среднего размера, которая любит детей.Тервюрен, также известная как бельгийская пастушья собака , является ещё одной длинношерстной собакой выведенной в Бельгии, которая использовалась для помощи пастухам при выпасе скота. Тервюрены это весьма энергичные, сообразительные собаки, которых всегда нужно чем-то занимать. Они также обожают соревноваться в конкурсах на проворство и послушание.Английский спрингер-спаниель, выведенный в Англии в 18-ом веке, является породой охотничьих собак из семейства спаниелей. Эти собаки использовались для того, чтобы приносить подстреленную дичь. Средняя продолжительность жизни английского спрингер-спаниеля составляет 15 лет и эти собаки всегда стремятся угодить. Они легко обучаются и готовы подчиняться.Цвергшнауцер был выведен в Германии как смесь между миттельшнауцером и одной из более мелких пород собак. Эти собаки использовались для истребления крыс. Благодаря своей сообразительности и отличному нраву, собаки этой породы являются одними из самых популярных в мире.Собаки породы Вельш-корги-пемброк оставались любимцами членов британской королевской семьи на протяжении более 70 лет. Это одна из самых маленьких пастушьих пород. Этих собак легко узнать по их отличительным большим и стоячим ушам. Эти собаки обожают свои семьи, всегда готовы учиться и очень легко поддаются дрессировке.Австралийская пастушья собака является ещё одной пастушьей породой собак, выведенной в Австралии для перегона скота на дальние расстояния. Эти собаки славятся своей выносливостью, живым умом и способностью к дрессировке. Эти собаки занимают десятое место в списке самых сообразительных собак в мире.Ротвейлер, выведенный в Германии, является большой, выносливой и мускулистой собакой, которая когда-то впрягалась в упряжь и тянула тележки с грузами. В настоящее время благодаря своему спокойному нраву, живом уму и готовности работать, ротвейлеров используют в качестве спасательных собак, собак-поводырей или полицейских собак.Континентальный той-спаниель, которого легко узнать по его характерным длинным и пушистым ушам в форме крыльев бабочки, является породой из семейства той-спаниелей. Эта порода была выведена во Франции. Континентальный той-спаниель — это популярная порода собак, славящаяся своим умом и весёлым нравом.Лабрадор ретривер, который чаще всего известен как лабрадор, является крупной и игривой породой собак, выведенной в Канаде, где они являются самыми популярными собаками уже многие десятилетия. Лабрадоры славятся своим умом и приветливым нравом. Их часто используют как собак-поводырей, а также терапевтических собак.Шелти это собака среднего размера, выведенная в Шотландии, где она использовалась для помощи пастухам. Шелти это активные и энергичные собаки, которые всегда стремятся угодить своим хозяевам, легко обучаются и готовы много работать.Доберман — это короткошерстная собака среднего размера. Изначально доберманы выводились для охраны, но теперь они обладают дружелюбным нравом. Это преданные и умные собаки, которые легко поддаются дрессировке.Золотистый ретривер получил название ретривер благодаря своей способности приносить подстреленную птицу и дичь. Эта крупная порода собак была выведена в Шотландии. Золотистый ретривер занимает 4-ое место в списке самых умных пород в мире и способен выполнять различные роли – собаки-поводыря, помощника охотника, собаки-ищейки, спасателя и многие другие.Несмотря на то, что эта порода является одной из самых популярных в мире, немецкие овчарки на самом деле появились относительно недавно. Изначально эту породу вывели для помощи пастухам. Тем не менее, в настоящее время она используется для различных видов деятельности, включая спасательные операции, работу в полиции и армии и даже съёмку фильмов.Эта порода была выведена в Германии, но в дальнейшем была развита во Франции. Существует несколько подвидов пуделей от той до собак среднего размера. Пудели обладают густой кучерявой шерстью различных оттенков. Бордер-колли была выведена в области, расположенной на границе Англии и Шотландии. Изначально этих собак использовали для помощи пастухам. Это чрезвычайно энергичные собаки, обладающие исключительной сообразительностью, благодаря чему они и находятся на первом месте этой классификации. Согласно данным исследования, одна из собак этой породы выучила более тысячи слов и выполняла соответствующие действия, слыша, как люди произносили эти слова.